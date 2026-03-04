  • 會員
芯片股 | ASMPT去年多賺1.6倍派息翻倍，股價曾飆半成仍可追入？其他芯片股如何選擇？

04/03/2026

　　半導體封裝設備龍頭ASMPT(00522)公布業績，去年盈利按年升1.6倍至9億元，收入增10%至逾137億元，末期息連特別息共派1.13元，全年派息倍升至1.39元，集團又預計今年首季收入按年升近三成。ASMPT股價今早(4日)逆市最多飆逾半成，是否仍可追入？其他芯片股如華虹(01347)及中芯(00981)也曾受帶動造好，是否也可吼？

 

芯片股 | ASMPT去年多賺1.6倍派息翻倍，股價曾飆半成仍可追入？其他芯片股也可吼？

（Shutterstock圖片）

 

去年純利按年升1.6倍收入增10%　連特息共派1.13元全年派息翻倍

 

　　ASMPT公布，截至2025年12月31日止全年受人工智能(AI)應用及基礎設施投資帶動，集團新增訂單總額及銷售收入均錄得增長，全年持續經營業務盈利按年大升2.73倍至10.85億元，每股基本盈利2.61元。董事會建議派末期股息每股0.34元及特別股息每股0.79元，共派1.13元，連同中期息全年合計派息1.39元，按年升1.07倍。若計及已列作終止經營業務的虧損，集團全年純利則為9.02億元，按年升1.64倍。按持續經營業務計，全年銷售收入為137.36億元，按年升10%；新增訂單總額144.78億元，按年增21.7%。未完成訂單總額61.7億元，訂單對付運比率1.05，為2021年以來最高水平。全年毛利率37.8%，按年跌2.26百分點；經調整毛利率38.3%，跌1.72百分點。

 

　　集團去年先進封裝業務銷售收入5.32億美元，按年升30.2%，其中熱壓焊接(TCB)銷售收入按年急增約146%，創新高。管理層上調TCB總潛在市場(TAM)預測，由2025年約7.6億美元，擴大至2028年約16億美元，年均複合增長率約30%，並以35%至40%市場佔有率為目標。

 

　　而以去年第四季計，集團錄得持續經營業務銷售收入39.59億元，按季升12.2%，按年升30.9%；經調整盈利1.2億元，按季升42.2%，按年更飆升約3.9倍。增長主因包括銷售規模擴大帶來的經營槓桿效應，以及集團就訂單取消而收取的相關費用；經調整毛利率為35.8%，按季下降1.75個百分點，按年亦跌1.01個百分點。

 

今年首季收入料介乎4.7億至5.3億美元　中位數計按年升29.5%

 

　　集團預計2026年首季銷售收入介乎4.7億至5.3億美元，中位數計按季跌1.8%，按年升29.5%。毛利率料因TCB及高端固晶機銷量上升而改善，半導體解決方案分部毛利率重回40%中位數水平。


　　集團同時表示，決定出售ASMPT NEXX，並已列作終止經營業務，以更專注後工序封裝業務。於業績公告日尚未就出售事項達成具約束力協議。管理層表示，AI需求帶來的結構性行業增長，將持續推動2026年及未來銷售收入增長，對擴展TCB業務充滿信心。

 

芯片股 | ASMPT去年多賺1.6倍派息翻倍，股價曾飆半成仍可追入？其他芯片股也可吼？

（ASMPT網頁截圖）

 

花旗：首季業績指引勝預期　予目標價125元

 

　　花旗發表研究報告指，ASMPT第四季業績優於指引上限，以及對半導體解決方案分部(SEMI)及表面貼裝技術解決方案分部(SMT)增長看法樂觀。此外，上季毛利率低於預期，由於產品組合改變；汽車或工業行業SMT業務弱勢。

 

　　該行認為，公司業績公告正面，今年第一季指引優於預期，半導體訂單增長尤其令人鼓舞，顯示先進封裝需求強勁，以及傳統業務觸底反彈及走上復甦之路。該行重申對ASMPT「買入」評級，目標價125元。

 

高盛：上季淨利潤遠勝預期　予目標價90.7元

 

　　高盛稱，ASMPT去年第四季收入按季增長18%，高於管理層指引以及該行與市場預期。毛利率36.5%，低於該行預期的38.8%，但高於市場預期的35.7%。期內淨利潤表現強勁，達9.57億元，遠高於該行預期的3.6億元及市場預期的1.72億元，應主要得益於出售附屬先進封裝材料國際(AAMI)的收益。


　　該行指，ASMPT對今年第一季收入指引為4.7億至5.3億美元，相當於按年增長17%至32%，按季則跌8%至增長4%，以中位數計，略高於該行及市場預期，予其「中性」評級，目標價90.7元。

 

溫鋼城：ASMPT前景有望好轉可分注吸　華虹中芯也可吼位買

 

芯片股 | ASMPT去年多賺1.6倍派息翻倍，股價曾飆半成仍可追入？其他芯片股如何選擇？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，ASMPT業績扭轉之前頹勢，未來前景有機會否極泰來，股價再往上升空間較大，而市場炒作硬件股份，對其也有利。股價之前已上試過2024年高位，應可突破118元，穩陣計現價106元可先買一注，稍後若有機會回落至前浪底102元，可再買一注，目標定於120元以上。

 

　　溫鋼城又指，其他芯片股也可吼，其中華虹由124元跌下來，已調整了很多，並跌離保歷加通道，正於100天線尋找支持，但外圍硬件股都正下跌，待其喘定才買會較穩陣，80元會是較佳買入價，希望不會失守，否則恐下試65元。至於中芯，已跌穿了頸線，一定要分注買，因其相對估值較高，現正處於前浪頂及前浪底的成交密集區，再加上250天線約處於60元，挨近60元可先買一注，若之後突破66元可再加倉，若再跌就要留意另一頸線位近50元。

 

　　ASMPT半日升3.29%收報106.8元，最多升6.87%高見110.5元，成交2.29億元。其他芯片股普遍下跌，中芯跌2%報61.3元，華虹跌1.82%報86.2元，上海復旦(01385)跌1.67%報45.85元，晶門半導體(02878)跌3.85%報0.375元，宏光半導體(06908)跌3.49%報0.415元。

 

芯片股 | ASMPT

 

芯片股 | ASMPT

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

《外資精點》花旗：ASMPT首季收入指引勝預期，重申「買入」評級
【ＡＩ】高盛：中國AI走出獨立行情，潛在價值低估50%至100%
ASMPT(00522)去年多賺2.7倍收入增一成，派末期息0.34元兼特別息0.79元

 

