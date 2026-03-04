  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

中東戰火 | 伊朗封鎖海峽引發通脹憂慮，金價急挫仍獲大行力撐，金礦股及黃金ETF可以點部署？

04/03/2026

　　隨著美國與以色列聯手襲擊伊朗，引發伊朗對中東多國發動報復性攻擊，地緣政治危機促使避險資金瘋狂湧入金市，金價近日一度強勢重返5400美元大關，但當伊朗封鎖霍爾木茲海峽後，市場反而憂慮運費上升與能源中斷推高通脹，對美聯儲減息預期亦大為降溫，致使金價昨日(3日)一度由高位重挫逾6%，失守5000美元關口，白銀價格則曾插逾12%。港股一眾金礦股亦連日下挫，黃金ETF也隨金價回落，不過，金價於今日(4日)亞洲時段反彈逾1%，重上5100美元，摩通及瑞銀等大行仍看好金價可升至6000美元以上，相關股份及ETF或可部署吸納。

 

中東戰火 | 伊朗封鎖海峽引發通脹憂慮，金價急挫仍獲大行力撐，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

憂運費上升與能源中斷再推高通脹　對美聯儲減息預期降溫

 

　　美國總統特朗普稱在伊朗問題上將「不惜一切代價」，華爾街對伊朗狀況憂慮徹底引發，因伊朗亦聲稱任何船隻進入霍爾木茲海峽即會受到轟炸，市場憂慮運費上升與能源中斷勢必再推高通脹。這種擔憂進一步降低了市場對美聯儲年內減息的預期。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具顯示，交易員預計美聯儲在6月維持利率不變的概率已從45%飆升至60%以上。減息預期的降溫，讓部分投資者決定選擇拋售黃金，轉而持有更具流動性的美元資產。

 

　　全球避險資金湧入美元，美匯指數展現強勁升勢，成功突破98的多個月阻力位，昨盤中一度逼近99.68水平，指數報98.98，錄得約0.5%的升幅，創下近六周以來新高，使得以美元計價的貴金屬對海外買家而言變得昂貴。與此同時，美債收益率大幅攀升，顯著抬升了持有黃金這類「無息資產」的機會成本。

 

　　另根據白宮信息，特朗普周一(2日)指伊朗的關鍵軍備正迅速枯竭，軍事能力正處於穩步瓦解的狀態。而當被問及戰事何時結束，他給出了相當樂觀的預期，認為可能在幾天內就會結束。國際觀察人士分析，美以聯軍在戰場上勢如破竹，超乎市場原先預期，地緣政治風險的快速定調，促使避險資金迅速從金、銀市場抽離。

 

摩通：受全球央行需求與結構性因素支撐　料金價年底見6300美元

 

　　不過，摩通仍看好在全球央行需求與結構性利多支撐下，金價今年底有望飆上6300美元。摩通分析師預估，在地緣政治衝突與區域報復行動的催化下，黃金的短期「風險溢價」將跳升5%至10%。不過，分析師也提醒，這類由消息面驅動的漲勢雖然劇烈，但往往難以長期維持；若未來緊張局勢趨緩，或是股市崩跌迫使投資者拋售資產變現，這波漲勢恐面臨回吐壓力。

 

　　儘管短線波動難免，摩通仍對金價長線走勢抱持高度信心。摩通分析師Patrick Jones指，全球央行與投資者的強勁需求，最終將推動金價在今年底達到6300美元。他強調：「地緣政治風險的升溫雖符合我們的看多觀點，但絕非唯一理由。」他認為，長期衝突將進一步凸顯財政赤字增加、高油價衝擊經濟環境等結構性因素，這些才是支撐金價進入長期多頭格局的核心動力。

 

中東戰火 | 伊朗封鎖海峽引發通脹憂慮，金價急挫仍獲大行力撐，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

瑞銀：地緣政治風險持續上揚黃金需求緊俏　未來數月上望6200美元

 

　　瑞銀則指，美伊緊張局勢升級、美軍在中東增兵，使地緣政治風險持續上揚，推動市場尋求黃金避險，同時通脹可望進一步放緩，聯儲局可能在9月前進行兩次減息，低利率環境有利金價表現，另外2025年全球黃金需求首度突破5000公噸，投資與央行買盤同步增強，而供給增速放緩，使市場更趨緊俏，因此在多重利多支撐下，預估金價未來數月可上看6200美元。

 

　　寶盛銀行分析師Carsten Menke則指，當前局勢仍具高度不確定性，中東局勢升級進一步點燃了金銀市場的看漲情緒，「在金融市場波動加劇之際，黃金不僅為價格提供了強力支撐，更為投資者的資產配置帶來關鍵的穩定性。」

 

溫鋼城：金價支持看4800美元今年目標6000美元　紫金黃金國際及招金可候低吸

 

中東戰火 | 伊朗封鎖海峽引發通脹憂慮，金價急挫仍獲大行力撐，金礦股及黃金ETF可以點部署？


（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，個別金礦股仍可吼，其中紫金黃金國際(02259)今日成交不少，回至近期較低水平約200元才買會較穩陣，主要不是擔心金價跌，而是擔心股市氣氛不好，近期較多資金獲利回吐，尤其之前升得多的板塊。另招金礦業(01818)之前走勢麻麻，頸線位大概處於30元邊，可回至該處才考慮。除首選上述兩隻股份，紫金礦業(02899)也可吼，但公司有較多其他礦業，不是單純黃金，走勢有時較飄忽，之前頸線位處於38元附近，回到該處才吼會較穩陣。

 

　　溫鋼城又指，金價累積升幅大，相信會有投資者於金市套利，金價昨晚亦曾跌穿5000美元，真正支持位可能會是4800美元，但跌穿5000美元已不太妙，要有短暫波動的心理準備，但中長線應會有力再升。他又說，只要通脹一上升，股市跌得多，特朗普就會知驚，就如去年「解放日」當股市跌得緊要，他也縮沙。另昨日有報道指，今次行動美國只是被人「挾上車」，國務卿魯比奧提到因為以色列已採取行動，所以美國被迫跟進。另外，如果特朗普見到有機會於中期選舉落敗，亦可能會收手，民眾當初選他也是希望通脹回落。再者，在商品價格跌下來後，新任聯儲局主席就有更多藉口減息，故跌至一定水平，應會有資金趁低吸納。金價跌至4800美元會有一定支持，今年目標6000美元。若想穩穩陣陣也可吼黃金ETF，如SPDR金ETF(02840)，應會再創新高。

 

　　金礦股今日普遍下跌，紫金礦業跌2.96%收報41.94元，紫金黃金國際跌2.77%報217.8元，招金礦業跌2.8%報33.28元，山東黃金(01787)跌3.34%報40.56元，赤峰黃金(06693)跌3.38%報40.64元，靈寶黃金(03330)跌4.68%報24.02元，中國黃金國際(02099)跌3.11%報187.1元。黃金ETF方面，SPDR金ETF跌3.19%報3700元，價值黃金ETF(03081)跌2.64%報24.36元，恒生黃金ETF(03170)跌3.32%報16.31元，FL二南方黃金(07299)跌5.91%報36元。

 

中東戰火 | 伊朗封鎖海峽引發通脹憂慮，金價急挫仍獲大行力撐，金礦股及黃金ETF可以點部署？

 

中東戰火 | 伊朗封鎖海峽引發通脹憂慮，金價急挫仍獲大行力撐，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評金價及大市，立即重溫


其他金價/金股相關新聞：
《異動股》伊朗封鎖海峽引發通脹升溫憂慮，期金曾近5000美元金礦股挫
靈寶黃金(03330)提前贖回換股債，餘下本金11.6億元
【兩會在即】李家超拜訪國家民航局和國資委，指歡迎國企來港參與黃金交易和相關產業鏈建設

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02609

佰澤醫療

2.870

異動股

09678

雲知聲

303.800

異動股

03690

美團－Ｗ

75.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02609 佰澤醫療
  • 2.870
  • 09678 雲知聲
  • 303.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 75.400
  • 02800 盈富基金
  • 25.500
  • 01959 中聚投資
  • 3.850
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 9.620
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 35.300
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.820
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 37.320
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 130.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.900
  • 01398 工商銀行
  • 6.340
  • 00700 騰訊控股
  • 506.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.000
報章貼士
  • 01088 中國神華
  • 45.280
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.380
  • 目標︰$5.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 34.720
  • 目標︰$39.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2026 17:30  《盤後部署》恒指曾挫800點兩萬五失而復得，避險情緒漲潤電落後買得過

04/03/2026 15:26  【中東戰火】彭博：部分中資金融機構削減中東債務資產敞口，以防範風險

04/03/2026 18:55  【兩會焦點】夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃

04/03/2026 16:58  【宏福苑大火】金管局：銀行業將延長受影響人士各類貸款還款寬限期及支援按揭安排

04/03/2026 16:38  《本港經濟》本港1月零售業總銷貨價值臨時統計按年升5.5%，勝預期

04/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６６億元，買南方恒生科技沽阿里

04/03/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】創科實業績後獲花旗看好，滙證升中海油目標近四成

04/03/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１７４，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

兩會焦點 | 夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優惠新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大明開幕會期8天，滬指連跌兩日，PMI四個月低新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

低至78折！AlipayHK x HKExpress限時優惠：10大航點包括大阪、仙台、首爾、曼谷、河內...新文章
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜美股喘定市場已消化伊朗戰事？｜霍爾木茲海峽關閉油價續飆新文章
人氣文章

財識兼收．止凡

財政預算案見層次
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚外情的矛頭總指向男人，這些年女人的出軌比例已不遑多讓 新文章
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
5類運動降血壓效果比拼，英國研究揭靠牆坐無影凳最有效
人氣文章
家居暗藏5大致癌物，1種無色無味易引致肺癌，醫生建議10招遠離環境致癌物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 20:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞04/03/2026
兩會焦點 | 夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

【兩會焦點】王滬寧作政協工作報告：聚焦「十五五」規劃建言獻策

04/03/2026 16:15

聚焦兩會2026

說說心理話

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區