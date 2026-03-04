港股 | 午市前瞻 | 港股失牛熊線後或未跌完，創科實業績後宜分注入手

美國在伊朗的軍事行動取得成果，但伊朗現有政權仍然維持運作，令戰事如何收尾變得難料，甚至可能陷入膠著。亞洲股市承接昨日（3日）跌勢，今日（4日）現股災行情，韓股一度暴跌12%，日經指數插4%，台股跌3.8%，即使A股在兩會開幕維穩效應下，滬綜指仍然要跌超1.4%。回到港股，內險股插水、油金猛烈回調、科技及金融板塊捱沽，拖累恒指一度跌超800點至超過半年新低，低位24963穿兩萬五整數關，同時跌穿牛熊線，是自去年4月以來首次。恒指半日報25051，跌717點或2.8%，主板成交超過2076億元。恒生中國企業指數報8401，跌206點或2.4%。恒生科技指數報4781，跌95點或2%。

張智威：恒指牛熊線不保有可能見23800，戰事因素未完全反映

伊朗戰火連天禍延環球股市，亞太股市連日重創，港股同樣身陷險境。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股日前失守頭肩頂頸線後跌勢急速擴大，若以技術分析計算，恒指若跌穿250天線後大支持位大有可能要下移至23800，但強調這僅為數學上的計算，並非指恒指一定會跌至該水平。

張智威預期，一如特朗普所講，戰事至少持續三至四星期，期間對金融市場的影響仍會持續，建議若有心水股份入手必然要逐步分注並不宜一次過入手。另外他亦提到風雨飄搖期間與其博個股，不如趁機入貨ETF，近期大熱的高息ETF會比個股穩陣。至於全國政協會議今日開幕，他認為即時利好不會太多。

創科績佳但溢價過高，吸納要分注

創科實業(00669)公布去年純利增長6.8%至11.98億美元，期內銷售額增4.4%至153億美元，末期息增近12%至1.32港元，派息規模亦為上市新高。然而市況波動拖累創科股價，今早低開5%後快速向上收窄跌幅，半日跌約3%。張智威指創科實業今年頭兩個月累積超過四成升幅，撇除大市因素昨日起亦開始現回吐，雖然業績理想兼派息吸引，但大市場因素下也難免出現獲利回吐。不過他認為創科可以分注吸納，有興趣者不妨現價可以入手第一注，回吐至100元附近便可加注，至少該股會派息，因此後市跌幅不會太大。

撰文：經濟通通訊社市場組

