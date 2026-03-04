  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

中東戰火 | 彭博：部分中資金融機構削減中東債務資產敞口，以防範風險

04/03/2026

 

中東戰火 | 彭博：部分中資金融機構削減中東債務資產敞口，以防範風險

　　據《彭博》報道，隨著中東衝突使得中國在該地區發放的大量貸款引發擔憂，部分中資金融機構正在縮減中東債務資產敞口，監管亦在收緊。

 

　　知情人士透露，一家大型銀行罕見地限制阿布扎比政府旗下某金融實體提取雙邊貸款。另外，一家中型銀行正在為提供給中東借款人的部分銀團貸款尋找買家，其中包括主權財富基金ADQ去年達成的40億美元交易。

 

　　知情人士表示，一家中國保險公司的資產管理部門正在減持主權債券和政府相關債券，包括沙烏地阿美發行的債券。與此同時，一家中資機構的交易員已接到指示，從周一停止該地區公司的交易。

 

傳香港金管局聯繫銀行了解中東風險敞口

 

　　報道又指，監管機構也在加強風險管理。知情人士稱，香港金管局本周至少聯繫了兩家本地銀行，以評估它們在中東貸款和債券方面的風險敞口。

 

　　另據消息透露，中國國家金融監督管理總局還指示國內銀行檢查它們在該地區的融資活動，包括向政府實體發放的貸款，並最早於本周報告結果。

 

　　香港金管局和中國金融監管總局均未回應置評請求。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02609

佰澤醫療

2.870

異動股

09678

雲知聲

303.800

異動股

03690

美團－Ｗ

75.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02609 佰澤醫療
  • 2.870
  • 09678 雲知聲
  • 303.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 75.400
  • 01959 中聚投資
  • 3.850
  • 01378 中國宏橋
  • 38.920
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 9.620
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 35.300
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.820
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 37.320
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 130.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.900
  • 01398 工商銀行
  • 6.340
  • 00700 騰訊控股
  • 506.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.000
報章貼士
  • 01088 中國神華
  • 45.280
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.380
  • 目標︰$5.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 34.720
  • 目標︰$39.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2026 17:30  《盤後部署》恒指曾挫800點兩萬五失而復得，避險情緒漲潤電落後買得過

04/03/2026 15:26  【中東戰火】彭博：部分中資金融機構削減中東債務資產敞口，以防範風險

04/03/2026 18:55  【兩會焦點】夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃

04/03/2026 16:58  【宏福苑大火】金管局：銀行業將延長受影響人士各類貸款還款寬限期及支援按揭安排

04/03/2026 16:38  《本港經濟》本港1月零售業總銷貨價值臨時統計按年升5.5%，勝預期

04/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６６億元，買南方恒生科技沽阿里

04/03/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】創科實業績後獲花旗看好，滙證升中海油目標近四成

04/03/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１７４，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

兩會焦點 | 夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優惠新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大明開幕會期8天，滬指連跌兩日，PMI四個月低新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？新文章
人氣文章

玩樂假期

北上賞花｜免費入場！超夢幻簕杜鵑花隧道、罌粟花海新文章
人氣文章

娛樂

台灣女星吳辰君移居迪拜多年，聞3次炮彈巨響震撼，孩子面前強裝鎮定
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人
人氣文章

Art & Living Feature

無筆無水無墨：香港當代水墨藝術的反思
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

經常被詛咒的不婚主義，有時比婚姻來得穩健；幸福的本質不在形式，而是在於相愛的人
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜66歲鍾楚紅睇《夜王》 素顏曝光，鼻大撞樣成龍
人氣文章
食物安全｜一款日本朱古力疑含塑膠碎片，食安中心籲勿食用，超市下架回收
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 20:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞04/03/2026
兩會焦點 | 夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

【兩會焦點】王滬寧作政協工作報告：聚焦「十五五」規劃建言獻策

04/03/2026 16:15

聚焦兩會2026

說說心理話

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區