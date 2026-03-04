  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

亞太股災港股牛熊線築最後防線，恒指收跌518點報25249，北水稍流出

04/03/2026

亞太股災港股牛熊線築最後防線，恒指收跌518點報25249，北水稍流出

 

 

　　美國在伊朗的軍事行動取得成果，但伊朗現有政權仍然維持運作，令戰事如何收尾變得難料，甚至可能陷入膠著。如中東石油供應緊張，將對亞太地區經濟帶來嚴重干擾，因此戰事引發亞太股市普遍震盪，當中首爾KOSPI暴跌12%收市，日經225插水超3.6%，台股更跌4%，即使A股在兩會開幕維穩效應下，滬綜指仍然要跌近1%收市。

 

　　回到港股，金融股插水、油金回調、科技及金融板塊捱沽，中段一度拖累恒指跌超800點至超過半年新低，低位24958不但穿兩萬五整數關，同時亦跌穿牛熊線（約24958點），是自去年4月特朗普啟動全球關稅戰以來首次。恒指全日收報25249，跌518點或2%，主板成交逾3643億元。恒生中國企業指數收報8483，跌124點或1.4%。恒生科技指數收報4829，跌47點或1%。

 

　　港股通連續兩日掃貨，仍然無助港股平復震盪，今日賣氣增加，全日淨流出4.66億元。

 

　　環球股市動盪不安，中港金融股齊挫，友邦(01299)跌4.71%，報81元，滙控(00005)跌3.68%，報130.8元，中銀香港(02388)跌2.31%，報41.52元，渣打(02888)軟0.73%，報176.7元；國壽(02628)跌3.86%，報28.88元，中國平安(02318)跌2.2%，報64.55元，新華保險(01336)跌2.6%，報52.4元，國泰海通(02611)跌3.46%，報14.8元，中信証券(06030)跌3.25%，報25.64元，中信建投(06066)跌2.61%，報11.2元。

 

　　美國總統特朗普表示，「無論如何美國都將確保全球能源自由流動」，聲言將為渡過霍爾木茲海峽油輪提供護航，油股回吐，，中石油(00857)跌2.97%，報10.12元，中石化(00386)跌2.39%，報5.31元，中海油(00883)跌1.88%，報27.08元。

 

　　油價飆升或提高美國通脹水平，影響今年減息進程，本港地產股間接受害，恒地(00012)跌3.23%，報33.6元，長實(01113)跌2.61%，報47元，新地(00016)跌2.31%，報139.5元，新世界(00017)跌1.15%，報9.46元。此外，地緣政治衝突不斷，被捲入中美博弈角力的長和(00001)跌4.47%，報59.85元。

 

　　生物科技股捱沽，藥明生物(02269)跌4.59%，報35.3元，翰森製藥(03692)跌3.85%，報32元，藥明康德(02359)跌3.11%，報108.9元，信達生物(01801)跌3.06%，報77.6元；互聯網平台亦憂慮減息放緩致融資成本增，阿里(09988)跌3.64%，報129.9元，百度(09888)跌1.96%，報115元，騰訊(00700)跌0.88%，報506元，美團(03690)跌0.33%，報75.4元，小米(01810)進軍機械人概念，反升1.33%，報32元。

 

　　鋁材板塊逆市有炒作，中國宏橋(01378)漲6.05%成藍籌奇葩，報38.92元；信義光能(00968)升4.18%，報3.24元，新東方(09901)升1.7%，報41.82元，攜程(09961)揚1.53%，報397元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中海油。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02609

佰澤醫療

2.870

異動股

09678

雲知聲

303.800

異動股

03690

美團－Ｗ

75.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02609 佰澤醫療
  • 2.870
  • 09678 雲知聲
  • 303.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 75.400
  • 02800 盈富基金
  • 25.500
  • 01959 中聚投資
  • 3.850
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 9.620
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 35.300
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.820
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 37.320
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 130.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.900
  • 01398 工商銀行
  • 6.340
  • 00700 騰訊控股
  • 506.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.000
報章貼士
  • 01088 中國神華
  • 45.280
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.380
  • 目標︰$5.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 34.720
  • 目標︰$39.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2026 17:30  《盤後部署》恒指曾挫800點兩萬五失而復得，避險情緒漲潤電落後買得過

04/03/2026 15:26  【中東戰火】彭博：部分中資金融機構削減中東債務資產敞口，以防範風險

04/03/2026 18:55  【兩會焦點】夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃

04/03/2026 16:58  【宏福苑大火】金管局：銀行業將延長受影響人士各類貸款還款寬限期及支援按揭安排

04/03/2026 16:38  《本港經濟》本港1月零售業總銷貨價值臨時統計按年升5.5%，勝預期

04/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６６億元，買南方恒生科技沽阿里

04/03/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】創科實業績後獲花旗看好，滙證升中海油目標近四成

04/03/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１７４，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

兩會焦點 | 夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優惠新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大明開幕會期8天，滬指連跌兩日，PMI四個月低新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

低至78折！AlipayHK x HKExpress限時優惠：10大航點包括大阪、仙台、首爾、曼谷、河內...新文章
人氣文章

英倫出走日記．Cally

伊朗無人機攻擊塞浦路斯英軍基地，施紀賢一舉動恐讓英國捲入戰爭？ 1新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

呂爵安的鬆與光
人氣文章

Fashion Feature

告別迷你時代！大容量手袋當道，Chanel到Balenciaga誰能裝下你的生活？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚外情的矛頭總指向男人，這些年女人的出軌比例已不遑多讓 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中藥字典｜附子被譽為起死回生妙藥，同時具毒性，解析入藥宜忌新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
今期素食譜推薦：小椰菜球小炒　一念快樂，主導權在自己手新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 20:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞04/03/2026
兩會焦點 | 夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

說說心理話

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠

03/03/2026 17:26

貨幣攻略

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區