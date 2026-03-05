  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

開市Go | 伊朗否認講和，比特幣曾升一成，李強將讀工作報告

05/03/2026

要聞盤點

 

1、美股周三（4日）收市全線上揚，由科技板塊領升大市。隨著市場對美國與伊朗戰事的憂慮稍微降溫，國際油價升勢喘定，布蘭特期油企穩於每桶約81美元水平。道指收市升238.14點，或0.49%，報48739.41點；標指升52.87點，或0.78%，報6869.5點；納指升290.79點，或1.29%，報22807.48點。中國金龍指數升56點。日經期貨截至上午8時01分跌250點。

 

2、據報伊朗情報人員透過第三方向美國中情局表達願透過談判結束戰爭，不過後續另有報道引述伊朗高層否認相關消息。

 

3、美國國防部長指出，美國與伊朗衝突或持續數周，甚至長達8周或更久。據伊朗媒體報道，伊朗政府已啟動緊急方案，確保長期衝突下經濟穩定及供應充足。

 

4、美國人力資源機構ADP公布，2月私人企業新增6.3萬個職位，超出市場預期的5萬個，創近期高位，顯示勞動市場初步穩固。

 

5、美國供應管理協會公布，2月服務業採購經理指數達56.1%，較上月升2.3個百分點，創2022年7月以來逾三年半高位，遠高於預期53.5%。

 

6、美國財政部長貝森特確認，美國總統特朗普指示將全球進口關稅由10%提高至15%的措施很可能在本周生效。他相信稅率將在五個月內回落到最高法院判決前水平。

 

7、聯儲局理事米蘭表示，伊朗衝突風險未改變今年繼續減息的需要，因物價壓力預計減弱，就業市場仍存風險，重申今年應減息4次共1厘，至中性水平。

 

8、美國貨幣市場基金資產增至8.27萬億美元新高，受伊朗戰爭引發避險資金湧入影響。

 

9、中國第十四屆全國人大四次會議今日上午9時開幕，總理李強將發表政府工作報告。國務院新聞辦公室於上午11時30分舉行吹風會，解讀報告。

 

10、因霍爾木茲海峽局勢不穩，超級油輪紛紛改道，未來波斯灣石油可能出現運力短缺。沙特阿拉伯最大煉油廠已將部分原油轉由紅海出口。

 

11、伊朗戰爭阻斷主要出口通道，中東產油國儲油設施迅速填滿，若情況持續，將面臨被迫減產壓力。

 

12、政府統計處公布，2026年1月零售業總銷貨價值臨時估計為373億元，較2025年同月升5.5%，高於預期4.2%。

 

13、英偉達行政總裁黃仁勳表示，向OpenAI投資1000億美元計劃或難以實現，近期的300億美元投資可能是OpenAI年底上市前最後一筆。

 

14、博通行政總裁陳福陽指出，公司預計明年AI晶片銷售額超過1000億美元，意味著在長期由英偉達主導的領域取得進展，博通股價盤後上漲約5%。

 

焦點股

 

中遠海運(01138)：　
　- 暫停部分中東相關航線新訂艙業務

　
　
蘋概股：瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)、鴻騰精密(06088) 
　- 蘋果推出售價由599美元起的全新手提電腦MacBook Neo，打破Mac系列最低訂價格，主打預算有限群體

 

比特幣ETF：南方比特幣(03066)、三星比特幣(03135)、博時比特幣(03008)
　- 比特幣曾抽高9.8%，至74051美元

 

赤子城科技(09911) 
　- 料去年盈利最多9.4億人幣，升96% 

 

康哲藥業(00867)
　- 小核酸減肥針產品獲內地批准用於超重或肥胖臨床試驗

 

優必選(09880) 
　- 尋准申請銀行信貸不超過7億人幣，支持業務擴展　


　
錦欣生殖(01951) 
　- 深圳及美國業務取卵周期首兩個月分別升18%及38% 


　
西部水泥(02233) 
　- 料去年溢利升最多43% 

 

京東(09618)、嗶哩嗶哩(09626)、京東健康(06618)
　- 今日公布業績

 

油金報價

 

紐約期油下跌0.07%，報76.02美元/桶　

布倫特期油上升1.45%，報82.58美元/桶
　
黃金現貨上升0.34%，報5158.56美元/盎司　

黃金期貨上升0.36%，報5170.21美元/盎司　

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

84.200

異動股

01341

昊天國際建投

0.057

異動股

03443

南方香港股票

9.315

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 84.200
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.057
  • 03443 南方香港股票
  • 9.315
  • 01378 中國宏橋
  • 40.000
  • 08311 圓美光電
  • 0.098
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 121.900
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.620
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 36.040
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.800
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.500
  • 00700 騰訊控股
  • 508.500
  • 00005 滙豐控股
  • 134.900
  • 00388 香港交易所
  • 410.400
報章貼士
  • 00309 新華通訊頻媒
  • 0.035
  • 目標︰$5.00
  • 00981 中芯國際
  • 61.950
  • 目標︰$71.80
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 97.300
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2026 12:53  《午市前瞻》油價走勢對環球市場極關鍵，國策淘金振內需家電最值博

05/03/2026 12:13  恒指裂口位見阻力，半日升幅收窄至212點報25462，金融股反彈阿里連跌六日

05/03/2026 12:04  【中東戰火】據報中國要求煉油企業暫停出口柴油和汽油，兼取消已達成交運協議

05/03/2026 11:49  《Ａ股行情》滬指半日升0.8%，政府工作報告提出健全中長期資金入市機制

05/03/2026 11:45  《異動股》中國宏橋升3%，巴林鋁業暫停出貨倫敦鋁價一度漲半成

05/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６６億元，買南方恒生科技沽阿里

05/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】滙證升長和目標逾一成半，瑞銀升中海油目標逾一成

05/03/2026 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒８２０３，隔夜拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 蘋果推599美元MacBook Neo，入門級別會有市場？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 阿里逆市跌，AI核心團隊換血北水昨日淨沽近35億元新文章
人氣文章

新聞>中國故事

政府工作報告｜今年經濟增長預期目標4.5%－5%，赤字規模增至5.89萬億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

當鄧小平戴上牛仔帽，霍梅尼穿起了黑長袍新文章
人氣文章

搵食地圖

蛋糕推介2026︱東海堂靜岡草莓雞蛋布丁忌廉蛋糕＋麻糬芭菲甜品＋美心士多啤梨脆脆蛋糕9折＋聖安娜網購$50優惠
人氣文章

搵食地圖

華御結 x 海洋公園Panda Friends｜期間限定：柱侯牛腩煲／麻辣雞煲御結、黑白主題甜品、「家姐細佬」精品
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚外情的矛頭總指向男人，這些年女人的出軌比例已不遑多讓 新文章
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《屍物招領》：反轉再反轉的懸疑力作
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜鄭伊健夫婦筲箕灣食麵，52歲蒙嘉慧真實狀態被讚自然真我新文章
人氣文章
名人保養｜45歲阿嬌顏值身形重回巔峰，公開逆生長4大秘訣
人氣文章
營養師拆解夏威夷果仁高脂迷思，研究揭2大營養助改善膽固醇，每日建議食量公開
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 13:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 13:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 13:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2026 12:51
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/03/2026
外圍經濟 | 蘋果推599美元MacBook Neo，入門級別會有市場？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

政府工作報告｜今年經濟增長預期目標4.5%－5%，赤字規模增...

05/03/2026 11:10

聚焦兩會2026

異動股｜中海油挫2％中石化跌1％，美防長稱一周內完全控制伊朗...

05/03/2026 09:57

中東戰火

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區