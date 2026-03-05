盤前攻略｜憂慮降溫環球市場反彈，港股即市阻力見25700且風險未盡排除

隔晚《紐約時報》報道，指伊朗已透過管道接觸美國，探討就完結衝突談判的可能性。雖然伊朗當局馬上否認，但隨著伊朗反擊力度減弱，投資人的前景憂慮進一步降溫，美股三大指數回升，道指升238點或0.49％報48739，納指升290點或1.29％報22807，標普升52點或0.78％報6869。

外圍顯著回穩，日韓股市集體大反彈，今早開市早段日股大彈4％，韓股報復式反彈逾10％。油價金價回穩，紐約期油徘徊75美元附近，布蘭特期油報約82美元，紐約期金嘗試向上修復5200美元，現貨金正挑戰重上企穩5180美元。

*中概個別發展，ADR跑贏港股滙控ADR高4％*

美股中概股個別發展；阿里巴巴跌1.71％報133.27美元，拼多多升0.48％報101.19美元，京東跌0.94％報25.40美元，百度升0.23％報118.98美元，小鵬升1.89％報16.17美元，理想升1.00％報17.23美元，蔚來大升5.45％報4.84美元，攜程吐1.62％報50.86美元，金山雲升3.01％報12.13美元，小馬智行升4.57％報13.50美元。

ADR較港股造價收高；騰訊(00700)ADR較港股高0.62％，折合509.1港元；美團(03690)ADR較港股高0.51％，折合75.8港元；小米(01810)ADR較港股高2.11％，折合32.7港元；友邦(01299)ADR較港股高1.48％，折合82.2港元；滙控(00005)ADR較港股高4.21％，折合136.3港元；港交所ADR較港股高1.42％，折合410.5港元。

*美伊官方未釋和談訊號仍需謹慎*

連日急插後市場開始找尋機會，市況回穩後美股與亞太區股市明顯反彈，昨晚恒指夜期升402點報25534，較現貨高水285點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25650，升416點，較恒指高水401點，恒指開市料反彈300點以上。

昨日恒指最多跌超過800點，為去年關稅戰打響急跌以來，首次盤中失守250天線。參考恒指牛熊證街貨分布，上日牛倉血流成河，約800點區間內走避不及的街貨被打靶；但昨日尾市顯著向上修復，牛友重整旗鼓，重倉部署較貼價重要支持位24800，24800至24899淨新增1181張對應期指張數街貨至2088張，可謂全倉最後希望，24800為去年重要阻力變支持重要水平，亦為恒指牛熊線以下一個關鍵支持水平，觀望昨日牛熊線略見支持後資金跟進力度。

以消息面而言，短線市場消息令市況回穩，但必須留意目前僅單憑一篇報道對雙方和談憧憬上升推動環球大市反彈，美伊官方尚未釋出相關訊號，因此不能證明戰事利淡因素就此告一段落，投資者部署反彈必須留意注碼控制，風險胃納亦不應一時急升，即市反彈阻力為下跌裂口頂部約25700。

撰文：經濟通市場組

