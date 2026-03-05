  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

盤前攻略｜憂慮降溫環球市場反彈，港股即市阻力見25700且風險未盡排除

05/03/2026

　　隔晚《紐約時報》報道，指伊朗已透過管道接觸美國，探討就完結衝突談判的可能性。雖然伊朗當局馬上否認，但隨著伊朗反擊力度減弱，投資人的前景憂慮進一步降溫，美股三大指數回升，道指升238點或0.49％報48739，納指升290點或1.29％報22807，標普升52點或0.78％報6869。

 

盤前攻略｜憂慮降溫環球市場反彈，港股即市阻力見25700且風險未盡排除

（Shutterstock圖片）

 

　　外圍顯著回穩，日韓股市集體大反彈，今早開市早段日股大彈4％，韓股報復式反彈逾10％。油價金價回穩，紐約期油徘徊75美元附近，布蘭特期油報約82美元，紐約期金嘗試向上修復5200美元，現貨金正挑戰重上企穩5180美元。

 

*中概個別發展，ADR跑贏港股滙控ADR高4％*

 

　　美股中概股個別發展；阿里巴巴跌1.71％報133.27美元，拼多多升0.48％報101.19美元，京東跌0.94％報25.40美元，百度升0.23％報118.98美元，小鵬升1.89％報16.17美元，理想升1.00％報17.23美元，蔚來大升5.45％報4.84美元，攜程吐1.62％報50.86美元，金山雲升3.01％報12.13美元，小馬智行升4.57％報13.50美元。

 

　　ADR較港股造價收高；騰訊(00700)ADR較港股高0.62％，折合509.1港元；美團(03690)ADR較港股高0.51％，折合75.8港元；小米(01810)ADR較港股高2.11％，折合32.7港元；友邦(01299)ADR較港股高1.48％，折合82.2港元；滙控(00005)ADR較港股高4.21％，折合136.3港元；港交所ADR較港股高1.42％，折合410.5港元。

 

*美伊官方未釋和談訊號仍需謹慎*

 

　　連日急插後市場開始找尋機會，市況回穩後美股與亞太區股市明顯反彈，昨晚恒指夜期升402點報25534，較現貨高水285點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25650，升416點，較恒指高水401點，恒指開市料反彈300點以上。

 

　　昨日恒指最多跌超過800點，為去年關稅戰打響急跌以來，首次盤中失守250天線。參考恒指牛熊證街貨分布，上日牛倉血流成河，約800點區間內走避不及的街貨被打靶；但昨日尾市顯著向上修復，牛友重整旗鼓，重倉部署較貼價重要支持位24800，24800至24899淨新增1181張對應期指張數街貨至2088張，可謂全倉最後希望，24800為去年重要阻力變支持重要水平，亦為恒指牛熊線以下一個關鍵支持水平，觀望昨日牛熊線略見支持後資金跟進力度。

 

　　以消息面而言，短線市場消息令市況回穩，但必須留意目前僅單憑一篇報道對雙方和談憧憬上升推動環球大市反彈，美伊官方尚未釋出相關訊號，因此不能證明戰事利淡因素就此告一段落，投資者部署反彈必須留意注碼控制，風險胃納亦不應一時急升，即市反彈阻力為下跌裂口頂部約25700。

 

撰文：經濟通市場組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

84.200

異動股

01341

昊天國際建投

0.057

異動股

03443

南方香港股票

9.315

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 84.200
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.057
  • 03443 南方香港股票
  • 9.315
  • 08311 圓美光電
  • 0.098
  • 00522 ASMPT
  • 113.500
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 121.900
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.620
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 36.040
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.800
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.500
  • 00700 騰訊控股
  • 508.500
  • 00005 滙豐控股
  • 134.900
  • 00388 香港交易所
  • 410.400
報章貼士
  • 00309 新華通訊頻媒
  • 0.035
  • 目標︰$5.00
  • 00981 中芯國際
  • 61.950
  • 目標︰$71.80
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 97.300
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2026 12:13  恒指裂口位見阻力，半日升幅收窄至212點報25462，金融股反彈阿里連跌六日

05/03/2026 12:04  【中東戰火】據報中國要求煉油企業暫停出口柴油和汽油，兼取消已達成交運協議

05/03/2026 11:49  《Ａ股行情》滬指半日升0.8%，政府工作報告提出健全中長期資金入市機制

05/03/2026 11:45  《異動股》中國宏橋升3%，巴林鋁業暫停出貨倫敦鋁價一度漲半成

05/03/2026 11:37  【外圍經濟】蘋果推599美元MacBook Neo，入門級別會有市場？

05/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６６億元，買南方恒生科技沽阿里

05/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】滙證升長和目標逾一成半，瑞銀升中海油目標逾一成

05/03/2026 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒８２０３，隔夜拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 據報證監會加強對IPO承銷銀行員工審查新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 蘋果推599美元MacBook Neo，入門級別會有市場？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 阿里逆市跌，AI核心團隊換血北水昨日淨沽近35億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

GODIVA禮券優惠︱46折勁抵！$390包8張雪糕飲品券＋$200禮盒券＋蛋糕7折＋VIP額外88折
人氣文章

陶冬天下．陶冬

伊朗局勢的短期與長期判斷
人氣文章

玩樂假期

香港藝術三月2026︱西九M+3月8日免費入場＋必睇坂本龍一展＋巨型金魚打卡＋精品推介新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

春季粉底推介：SUQQU晶采艷澤粉底液e、Gucci氣墊粉底，潮濕天氣也能打造不黏膩底妝！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

夢幻櫻花彩妝季！2026日韓美妝品牌推介：打造櫻花般粉嫩的春日妝感新文章
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

水逆來襲！細看2026年三月星座塔羅運程預測
健康好人生 Health Channel
人氣文章
研究揭示講人壞話「傷腦又減壽」！從《金多寶》嫲嫲看善意如何療癒人心
人氣文章
家事百科｜抽濕機易藏粉紅黏液恐致肺炎，專家教抗菌抗敏清潔秘訣
人氣文章
名人健康｜37歲台女星林欣霈剖白甲狀腺癌抗癌心路歷程
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 13:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 13:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 13:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2026 12:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/03/2026
新股上市 | 據報證監會加強對IPO承銷銀行員工審查
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

異動股｜中海油挫2％中石化跌1％，美防長稱一周內完全控制伊朗...

05/03/2026 09:57

中東戰火

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區