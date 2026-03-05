  • 會員
異動股｜中海油挫2％中石化跌1％，美防長稱一周內完全控制伊朗領空

05/03/2026

　　油股集體回吐；中石油(00857)跌1.19％，報10元；中海油(00883)跌2.36％，報26.44元；中石化(00386)跌1.51％，報5.23元。

 

（Shutterstock圖片）

 

　　美伊戰事持續，美國潛艇在印度洋擊沉一艘伊朗軍艦，造成至少80人死亡。美國國防部長赫格塞思表示，一名曾試圖策劃暗殺總統特朗普的伊朗高級指揮官已被擊斃，美國和以色列將在一星期內取得對伊朗領空的完全控制，並否認有關美軍彈藥庫存短缺的報道。

 

　　伊朗方面亦表示，已完全控制霍爾木茲海峽，用炮彈擊中十多艘途經的運油輪，又稱在針對阿聯酋境內美軍目標的行動中，造成至少100名美軍死亡。

 

　　其餘細價油股個別發展；山東墨龍(00568)升1.1％，報10.38元；中石化油服(01033)跌8.1％，報1.24元；中海油服(02883)跌1.7％，報10.11元；聯合能源集團(00467)跌3.8％，報0.77元；中港石油(00632)升5.3％，報0.495元；百勤油服(02178)跌13.8％，報0.144元。

 

　　現時，恒生指數報25576，升326點或升1.3％，主板成交近473億元。國企指數報8564，升80點或升0.9％。恒生科技指數報4880，升51點或升1.1％。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 13:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 13:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 13:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2026 12:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
