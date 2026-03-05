電力設備股｜AI數據中心建設催生用電需求，電力設備股爆升可以點揀？

人工智能數據中心(AIDC)建設進入高速增長期，催生用電需求，而北美缺電正為中國電力設備商帶來出海機遇，據報燃氣輪機龍頭企業訂單排期至2030年，刺激一眾電力設備股今日（5日）齊急升，其中東方電氣(01072)獲大行唱好，花旗指其從加拿大客戶獲得20台50MW燃氣輪機發電機組的里程碑式訂單，將目標價倍升至45元，股價今日飆逾17%，上海電氣(02727)亦飆逾15%，哈爾濱電氣(01133)則升近一成。即使昨日（4日）港股大跌逾500點，今日反彈力度亦有限，上述電力設備股照樣熱炒，應可看高一線，可揀買哪一隻？

（東方電氣網頁截圖）

AI數據中心供電方式首選燃氣輪機 海內外訂單持續放量

受益於人工智能數據中心建設催生的用電需求，燃氣輪機海內外訂單持續放量，行業高景氣度正全面兌現，龍頭企業訂單排期已延伸至2030年。多名業內人士表示，AI算力的爆發催生了數據中心穩定供電的剛性需求，而燃氣輪機啟動迅速、供電穩定的特性，恰好成為這一需求的優先解。

值得留意，亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、xAI、甲骨文和OpenAI等七大科技巨頭近日將齊聚白宮，正式簽署特朗普在國情咨文中宣布的「電費繳納者保護承諾」。這標誌著AI用電問題已從行業內部的技術焦慮上升為國家層面的政策議程。

中信建投：北美缺電提供出海機遇 東方電氣潛在市值升四成

中信建投發表深度報告指，東方電氣是電源裝備龍頭，在國內煤電、水電、核電、燃機、風電電源設備領域市佔率分別達33%、40%以上、33%、75%、5-10%。北美缺電為公司帶來自主燃機出口已開發國家機遇。預料供需缺口之大，足以支撐30年一遇的燃機周期，為中國燃機進入全球供應創造良機。該行預料，東方電氣的燃機出海業務整體價值可望達到千億甚至數千億元人幣；該行給予東方電氣市值2000億元人民幣目標，按照其現時市值1439億元人民幣計算，潛在升幅約39%。

東吳證券稱，AI算力爆發，美國電力供應缺口擴大，電源需求大增，CSP廠商下場自建電源，首選燃氣輪機，其次為光儲，中國企業將受益於美國電源建設高景氣。重點推薦燃氣輪機整機核心標的東方電氣，並關注海聯訊(深:300277)、哈爾濱電氣、上海電氣等。

（上海電氣官網截圖）

花旗：東方電氣從加拿大客戶獲里程碑式訂單 升目標價至45元

另花旗發表報告指，東方電氣實現關鍵戰略突破，成功從加拿大客戶獲得20台50MW燃氣輪機發電機組的里程碑式訂單，單價為2億元人民幣，毛利率達40-50%。基於燃氣輪發電機業務帶來的預期收入，花旗將其2026至2027年淨利潤預測上調14%至21%，並相應上調H股目標價105%至45元。花旗表示，當前東方電氣H股2026年預測市盈率為22倍，在全球燃氣輪機板塊中具備較強吸引力，因此重申「買入」評級。

瑞銀則稱，保守估計東方電氣每1GW燃氣渦輪機出售至美國，令其收益增加約16%至20%。投資者普遍認為中國不存在電力短缺問題，且電力基礎設施相對較新，導致對國產電力設備的期望值偏低，這種看法是錯誤。估計中國中期電力需求增長為8至9%，是市場共識4至5%的兩倍，在該行高於市場共識預測中，約2.5個百分點來自人工智能，1.5個百分點來自製造業，1個百分點來自電氣化。其次，煤電廠存在顯著的替換需求，約420GW（佔總容量10%）需在未來5至8年內被替換，雖然部分需求可能由可再生能源或核能承接，但投資者忽視了這部分替換需求。瑞銀給予東方電氣目標價53.5元，重申其評級為「買入」，視為中國能源板塊首選。

中國去年變壓器出口按年增近35%至逾90億美元 創歷史新高

值得一提，根據中國海關總署數據顯示，2025年全年變壓器累計出口金額達90.36億美元，按年增長34.83%，創歷史新高。2025年12月重點電力設備出口產品中，變壓器、電線電纜、銅製繞組電線、低壓開關、絕緣子的出口金額當月按年分別增長31.92%、22.20%、11.71%、10.60%、31.91%，呈現出多品種高增長態勢，單月出口金額呈上升趨勢。

在國內外多重需求拉動下，預計2026年電網設備重點產品出口將繼續延續向好格局。方正證券策略報告指，2025年AIDC板塊經歷了五輪上漲，主要驅動力來自廠商上調資本開支(CAPEX)、業績超預期及技術進展。展望2026年，海內外頭部互聯網廠商紛紛公布高額資本開支計劃，疊加維諦、西門子等海外設備廠商業績亮眼，表明AIDC的高成長性已傳導至業績端。美國數據中心用電增長與供給端設備老化的矛盾，將持續為國內電力設備出海廠商提供廣闊的市場空間。

莫灝楠：未來4年訂單具確定性料股價續強 若「畏高」可揀上海電氣

（莫灝楠）

方德證券高級分析師莫灝楠指，之前國內電力需求不算少但未完全滿足，所以電機訂單不算特別多，但現時突然多了很多新增裝機，故對一眾相關公司有較大刺激，當然裝機有很多是靠北美公司去做，但很多零部件，又或者其他國家需要時，會由中國運一部分過去，所以亦受帶動。因為訂單排到2030年關係，並要預期現時是2026年，AI數據中心訂單起碼排到兩年後，兩年後再計數可能再排更久也不出奇，既然未來4年訂單都已有確定性，大家就會給予高得多的PE，就算升至現價，預測PE可能也只有10幾倍，仍有些空間繼續上升，最主要看訂單量滿產到何時，所以短期料仍很強勢，很難跌得多。

莫灝楠續指，東方電氣、上海電氣及哈爾濱電氣都可吼，現時上海電氣相對落後，但若論與國外電廠關係最密切應是哈爾濱電氣，因公司直接與GEB簽了合約，其實幾隻都沒問題，若「畏高」就揀上海電氣。另濰柴動力(02338)也可留意，因為公司也有很多柴油發動機訂單，當中也有OpenAI部分訂單。整個行業其實分別不太大，都可看好，繼續強勢機會較大。

電力設備股今日普遍急升，東方電氣升17.62%收報44.72元，上海電氣升15.77%報4.92元，哈爾濱電氣升9.95%報28.28元，濰柴動力升5.45%報31.74元，東北電氣(00042)升22.11%報0.58元，億華通(02402)升4.48%報26.12元，金風科技(02208)升4.43%報14.15元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此







其他電力設備股相關新聞：

富時中國50指數納入新華保險及濰柴動力，剔出民行及中興通訊

《Ａ股焦點》人形機器人概念走揚，政府報告稱培育發展具身智能等未來產業

《異動股》東方電氣升14%，券商指北美缺電提供出海機遇潛在市值升近四成

《Ａ股焦點》海內外訂單增，燃氣輪機概念拉升，東方電氣A觸漲停





【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票