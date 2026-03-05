  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

電力設備股｜AI數據中心建設催生用電需求，電力設備股爆升可以點揀？

05/03/2026

　　人工智能數據中心(AIDC)建設進入高速增長期，催生用電需求，而北美缺電正為中國電力設備商帶來出海機遇，據報燃氣輪機龍頭企業訂單排期至2030年，刺激一眾電力設備股今日（5日）齊急升，其中東方電氣(01072)獲大行唱好，花旗指其從加拿大客戶獲得20台50MW燃氣輪機發電機組的里程碑式訂單，將目標價倍升至45元，股價今日飆逾17%，上海電氣(02727)亦飆逾15%，哈爾濱電氣(01133)則升近一成。即使昨日（4日）港股大跌逾500點，今日反彈力度亦有限，上述電力設備股照樣熱炒，應可看高一線，可揀買哪一隻？

 

電力設備股｜AI數據中心建設催生用電需求，電力設備股爆升可以點部署？

（東方電氣網頁截圖）

 

AI數據中心供電方式首選燃氣輪機　海內外訂單持續放量

 

　　受益於人工智能數據中心建設催生的用電需求，燃氣輪機海內外訂單持續放量，行業高景氣度正全面兌現，龍頭企業訂單排期已延伸至2030年。多名業內人士表示，AI算力的爆發催生了數據中心穩定供電的剛性需求，而燃氣輪機啟動迅速、供電穩定的特性，恰好成為這一需求的優先解。

 

　　值得留意，亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、xAI、甲骨文和OpenAI等七大科技巨頭近日將齊聚白宮，正式簽署特朗普在國情咨文中宣布的「電費繳納者保護承諾」。這標誌著AI用電問題已從行業內部的技術焦慮上升為國家層面的政策議程。

 

中信建投：北美缺電提供出海機遇　東方電氣潛在市值升四成

 

　　中信建投發表深度報告指，東方電氣是電源裝備龍頭，在國內煤電、水電、核電、燃機、風電電源設備領域市佔率分別達33%、40%以上、33%、75%、5-10%。北美缺電為公司帶來自主燃機出口已開發國家機遇。預料供需缺口之大，足以支撐30年一遇的燃機周期，為中國燃機進入全球供應創造良機。該行預料，東方電氣的燃機出海業務整體價值可望達到千億甚至數千億元人幣；該行給予東方電氣市值2000億元人民幣目標，按照其現時市值1439億元人民幣計算，潛在升幅約39%。

 

　　東吳證券稱，AI算力爆發，美國電力供應缺口擴大，電源需求大增，CSP廠商下場自建電源，首選燃氣輪機，其次為光儲，中國企業將受益於美國電源建設高景氣。重點推薦燃氣輪機整機核心標的東方電氣，並關注海聯訊(深:300277)、哈爾濱電氣、上海電氣等。

 

電力設備股｜AI數據中心建設催生用電需求，電力設備股爆升可以點部署？

（上海電氣官網截圖）

 

花旗：東方電氣從加拿大客戶獲里程碑式訂單　升目標價至45元

 

　　另花旗發表報告指，東方電氣實現關鍵戰略突破，成功從加拿大客戶獲得20台50MW燃氣輪機發電機組的里程碑式訂單，單價為2億元人民幣，毛利率達40-50%。基於燃氣輪發電機業務帶來的預期收入，花旗將其2026至2027年淨利潤預測上調14%至21%，並相應上調H股目標價105%至45元。花旗表示，當前東方電氣H股2026年預測市盈率為22倍，在全球燃氣輪機板塊中具備較強吸引力，因此重申「買入」評級。

 

　　瑞銀則稱，保守估計東方電氣每1GW燃氣渦輪機出售至美國，令其收益增加約16%至20%。投資者普遍認為中國不存在電力短缺問題，且電力基礎設施相對較新，導致對國產電力設備的期望值偏低，這種看法是錯誤。估計中國中期電力需求增長為8至9%，是市場共識4至5%的兩倍，在該行高於市場共識預測中，約2.5個百分點來自人工智能，1.5個百分點來自製造業，1個百分點來自電氣化。其次，煤電廠存在顯著的替換需求，約420GW（佔總容量10%）需在未來5至8年內被替換，雖然部分需求可能由可再生能源或核能承接，但投資者忽視了這部分替換需求。瑞銀給予東方電氣目標價53.5元，重申其評級為「買入」，視為中國能源板塊首選。

 

中國去年變壓器出口按年增近35%至逾90億美元　創歷史新高

 

　　值得一提，根據中國海關總署數據顯示，2025年全年變壓器累計出口金額達90.36億美元，按年增長34.83%，創歷史新高。2025年12月重點電力設備出口產品中，變壓器、電線電纜、銅製繞組電線、低壓開關、絕緣子的出口金額當月按年分別增長31.92%、22.20%、11.71%、10.60%、31.91%，呈現出多品種高增長態勢，單月出口金額呈上升趨勢。

 

　　在國內外多重需求拉動下，預計2026年電網設備重點產品出口將繼續延續向好格局。方正證券策略報告指，2025年AIDC板塊經歷了五輪上漲，主要驅動力來自廠商上調資本開支(CAPEX)、業績超預期及技術進展。展望2026年，海內外頭部互聯網廠商紛紛公布高額資本開支計劃，疊加維諦、西門子等海外設備廠商業績亮眼，表明AIDC的高成長性已傳導至業績端。美國數據中心用電增長與供給端設備老化的矛盾，將持續為國內電力設備出海廠商提供廣闊的市場空間。

 

莫灝楠：未來4年訂單具確定性料股價續強　若「畏高」可揀上海電氣

 

電力設備股｜AI數據中心建設催生用電需求，電力設備股爆升可以點揀？

（莫灝楠）

 

　　方德證券高級分析師莫灝楠指，之前國內電力需求不算少但未完全滿足，所以電機訂單不算特別多，但現時突然多了很多新增裝機，故對一眾相關公司有較大刺激，當然裝機有很多是靠北美公司去做，但很多零部件，又或者其他國家需要時，會由中國運一部分過去，所以亦受帶動。因為訂單排到2030年關係，並要預期現時是2026年，AI數據中心訂單起碼排到兩年後，兩年後再計數可能再排更久也不出奇，既然未來4年訂單都已有確定性，大家就會給予高得多的PE，就算升至現價，預測PE可能也只有10幾倍，仍有些空間繼續上升，最主要看訂單量滿產到何時，所以短期料仍很強勢，很難跌得多。

 

　　莫灝楠續指，東方電氣、上海電氣及哈爾濱電氣都可吼，現時上海電氣相對落後，但若論與國外電廠關係最密切應是哈爾濱電氣，因公司直接與GEB簽了合約，其實幾隻都沒問題，若「畏高」就揀上海電氣。另濰柴動力(02338)也可留意，因為公司也有很多柴油發動機訂單，當中也有OpenAI部分訂單。整個行業其實分別不太大，都可看好，繼續強勢機會較大。

 

　　電力設備股今日普遍急升，東方電氣升17.62%收報44.72元，上海電氣升15.77%報4.92元，哈爾濱電氣升9.95%報28.28元，濰柴動力升5.45%報31.74元，東北電氣(00042)升22.11%報0.58元，億華通(02402)升4.48%報26.12元，金風科技(02208)升4.43%報14.15元。

 

電力設備股｜AI數據中心建設催生用電需求，電力設備股爆升可以點部署？

 

電力設備股｜AI數據中心建設催生用電需求，電力設備股爆升可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


其他電力設備股相關新聞：
富時中國50指數納入新華保險及濰柴動力，剔出民行及中興通訊
《Ａ股焦點》人形機器人概念走揚，政府報告稱培育發展具身智能等未來產業
《異動股》東方電氣升14%，券商指北美缺電提供出海機遇潛在市值升近四成
《Ａ股焦點》海內外訂單增，燃氣輪機概念拉升，東方電氣A觸漲停

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08071

中彩網通控股

0.030

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

96.950

異動股

00295

江山控股

0.034

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08071 中彩網通控股
  • 0.030
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 96.950
  • 00325 布魯可
  • 53.400
  • 02925 萬嘉集團股權
  • 0.027
  • 02800 盈富基金
  • 25.500
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 121.500
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.590
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 35.440
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.810
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.200
  • 00700 騰訊控股
  • 502.000
  • 00005 滙豐控股
  • 133.900
  • 00388 香港交易所
  • 407.400
報章貼士
  • 00309 新華通訊頻媒
  • 0.034
  • 目標︰$5.00
  • 00981 中芯國際
  • 61.500
  • 目標︰$71.80
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 96.950
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2026 16:50  《盤後部署》兩會公布助力不大恒指午後曾倒跌，希慎績優股價挫現價吸引

05/03/2026 18:05  京東(09618)去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣

05/03/2026 18:11  嗶哩嗶哩(09626)去年第四季盈利升4.71倍至5.1億人幣，經調整盈利升94%

05/03/2026 17:12  京東物流(02618)去年純利升7.2%至66.5億人幣，經調整盈利跌2.6%

05/03/2026 16:48  澳博(00880)去年盈轉虧蝕4.3億元，博彩淨收益跌2.4%，不派息

05/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２７７億元，買騰訊沽盈富基金

05/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】滙證升長和目標逾一成半，瑞銀升中海油目標逾一成

05/03/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２０４，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

京東 | 去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 今年GDP目標下調為4.5%-5%，A股反彈，張一鳴登頂中國首富新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股通走資277億破紀錄，專家指北水消極恒指兩萬五難保新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

蛋糕推介2026︱東海堂靜岡草莓雞蛋布丁忌廉蛋糕＋麻糬芭菲甜品＋美心士多啤梨脆脆蛋糕9折＋聖安娜網購$50優惠
人氣文章

玩樂假期

香港導盲犬協會慈善跑︱草地障礙堡壘挑戰＋遊戲攤位＋親親導盲犬＋寵物身體檢查新文章
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜騙徒租樓APP扮租客，五旬女子被誘騙投資加密貨幣，損失$3,100萬新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環米芝蓮一星粵菜食府設樓上樓！魚籽澳洲帶子燒賣、鑊氣X.O.醬小炒王，傳承粵菜經典
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

裸睡原來可以燃脂？溫度幾多先適合裸睡？女性裸睡助減少念珠菌滋生！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中藥字典｜附子被譽為起死回生妙藥，同時具毒性，解析入藥宜忌
人氣文章
健康陷阱｜網購收包裹1習慣如慢性中毒，醫生警告恐致癌損神經新文章
人氣文章
脂肪迷思破解｜營養師揭3大健康脂肪有益心血管新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 21:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/03/2026
京東 | 去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴...

05/03/2026 14:18

聚焦兩會2026

說說心理話

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區