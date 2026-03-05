阿里｜AI團隊人事變動頻繁股價跌跌不休，仍獲摩通力撐可趁低吸？

阿里巴巴(09988)近期AI部門人事變動頻繁，其中千問負責人林俊暘日前突然宣布離職，引發市場對其人才流失憂慮，股價今早（5日）未有隨大市反彈，反而再跌逾1%低見約128元，已連跌6日。摩通認為阿里千問人事突變可能影響短期執行風險溢價，但不會立即影響公司投資概念，仍維持目標價210元。值得一提，國務院總理李強雖於政府工作報告中提出深入整治「內捲式」競爭，但同時提到支持擴內需及深化拓展「AI+」，政策面未至於太負面，阿里或可趁低吸納。

（截自阿里巴巴官網）

千問負責人林俊暘突宣布離職 阿里CEO吳泳銘確認已批准





阿里千問負責人林俊暘日前突自行在社交媒體宣布將離開千問，但就未有公布去向與接任人等事宜。有內媒引述內部人士透露，林俊暘突然辭職可能因「一部分的職能會被空降同事架空」。資料顯示林俊暘今年32歲，為阿里巴巴系內最年輕的P10級別技術主管，主導通義千問開源大模型系列。在阿里的六年時間裏，林俊暘的職級連升四級；2022年底正式接手通義千問系列大模型，去年10月更在千問內部親自組成了機械人與具身智能小組。

今天上午，阿里CEO吳泳銘發布內部郵件，正式確認已批准林俊暘的辭職申請，並強調公司將繼續堅持開源模型策略，持續加大AI研發投入和吸納優秀人才力度。郵件稱，周靖人會繼續帶領通義實驗室推進後續工作。同時公司將成立基礎模型支持小組，由吳泳銘、周靖人和范禹共同協調集團資源支持基礎模型建設。

除了林俊暘​​，千問後訓練負責人郁博文亦正式離職，其職務由今年初加入阿里通義實驗室的前DeepMind高級研究員周浩接任。過去數月，千問團隊多位骨幹相繼出走。Qwen Code負責人惠彬原已於1月離開加入Meta，Qwen3.5、VL、Coder核心貢獻者李凱鑫亦宣布出走。AI核心團隊相繼離職，投資者信心動搖，北水昨日（4日）淨賣出阿里股份34.59億元。

摩通：千問人事突變不會立即影響投資概念 維持目標價210元

摩通發表研究報告，認為阿里人才流失可能源於重大內部重組，因集團決定取消團隊原有的垂直整合結構，改為橫向重組架構，大幅降低了原技術領導層的管理範圍和影響力。此關鍵性人才流失，引發業界對千問未來發展軌跡及持續性重大關注。摩通將此視為對「Qwen作為長期品牌/特許經營」論述的執行風險溢價，指提高了短期內對出貨節奏與組織產出能力受干擾的概率權重，因為這波離職的時間點聚集得異常緊密。

摩通維持阿里「增持」評級，港股目標價210元。該行指，此項人事變動不會立即影響公司投資概念，主因千問定位日益成為一個系統性投資憧憬，而非單一發布或個人憧憬。未來4至8星期，投資者應通過外部訊號來判斷風險方向，包括發布節奏是否持續無間斷；開源響應度是否保持高企；阿里雲和千問應用是否以相同節奏持續推出「產品化」功能。

（AP圖片）

李強：深入整治「內捲式」競爭 支持擴內需深化拓展「AI+」

值得一提，國務院總理李強今早向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告提出，要加強反壟斷、反不正當競爭，強化公平競爭審查剛性約束，綜合運用產能調控、標準引領、價格執法、質量監管等手段，深入整治「內捲式」競爭，營造良好市場生態。

另李強提出，促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債2500億元人民幣支持消費品以舊換新，優化政策實施機制。設立1000億元人民幣財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保及風險補償等方式，支持擴大內需。

李強又提出，深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣，推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用，培育智能原生新業態新模式。支持人工智能開源社區建設，促進開源生態繁榮。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。加快發展衛星互聯網。打造「5G+工業互聯網」升級版。深化數據資源開發利用，健全數據要素基礎制度，建設高質量數據集。完善人工智能治理。

林家亨：部門主管離職對股價只有短期影響 已跌過龍現價可吸

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，如果有部門主管離職，當然對公司股價有一定短期影響，但一個部門並非完全靠一個主管去發展業務，阿里母公司也不會因此不會聘請新主管，AI人才全世界到處都有，整個團隊也不應受一兩個人離職影響，而最重要是公司有大量資金支持，因此對於阿里應只屬短期影響。另值得一提，MINIMAX(00100)上市至今升了很多，阿里佔其16%股權，不要忽視。阿里昨日跌至129元，已跌至保歷加通道底線之下，由於已連跌四個星期，由160元幾元跌下來，已跌過龍，既然已跌穿底線反而可吸納，大戶應已密密吸，只有散戶往往喜歡高追。阿里130元很吸引，若已有貨亦可「溝貨」。

阿里半日跌1.16%收報128.4元，連跌6日，累計跌幅13.42%，成交81.12億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升0.49%報508.5元，百度(09888)升1.3%報116.5元，京東(09618)跌0.71%報97.3元，美團(03690)跌1.72%報74.1元，快手(01024)升0.84%報60.05元，網易(09999)跌1.87%報178.3元，小米(01810)升1.56%報32.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

