3分鐘熱炒股點評｜阿里累跌26％遭北水沽34億，專家稱跌過龍

05/03/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://youtu.be/FzzZnDEK-eg

 

 

異動股

異動股

01013

偉俊集團控股

0.710

異動股

01299

友邦保險

84.200

異動股

01341

昊天國際建投

0.057

  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.500
  • 00700 騰訊控股
  • 508.500
  • 00005 滙豐控股
  • 134.900
  • 00388 香港交易所
  • 410.400
  • 00309 新華通訊頻媒
  • 0.035
  • 目標︰$5.00
  • 00981 中芯國際
  • 61.950
  • 目標︰$71.80
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 97.300
  • 目標︰--
即時重點新聞

05/03/2026 12:53  《午市前瞻》油價走勢對環球市場極關鍵，國策淘金振內需家電最值博

05/03/2026 12:13  恒指裂口位見阻力，半日升幅收窄至212點報25462，金融股反彈阿里連跌六日

05/03/2026 12:04  【中東戰火】據報中國要求煉油企業暫停出口柴油和汽油，兼取消已達成交運協議

05/03/2026 11:49  《Ａ股行情》滬指半日升0.8%，政府工作報告提出健全中長期資金入市機制

05/03/2026 11:45  《異動股》中國宏橋升3%，巴林鋁業暫停出貨倫敦鋁價一度漲半成

05/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６６億元，買南方恒生科技沽阿里

05/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】滙證升長和目標逾一成半，瑞銀升中海油目標逾一成

05/03/2026 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒８２０３，隔夜拆息較上日軟３０基點

新聞>財經熱話

新股上市 | 據報證監會加強對IPO承銷銀行員工審查新文章
新聞>財經熱話

外圍經濟 | 蘋果推599美元MacBook Neo，入門級別會有市場？新文章
新聞>財經熱話

異動股 | 阿里逆市跌，AI核心團隊換血北水昨日淨沽近35億元新文章
政政經經．石鏡泉

都叫上周四要避險
政政經經．石鏡泉

落難英雄股新文章
搵食地圖

蛋糕推介2026︱東海堂靜岡草莓雞蛋布丁忌廉蛋糕＋麻糬芭菲甜品＋美心士多啤梨脆脆蛋糕9折＋聖安娜網購$50優惠
夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」：循序漸進地呈現不同作曲家的主題
Art & Living Feature

無筆無水無墨：香港當代水墨藝術的反思
Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

首相級美容話題掀熱潮！法令紋神器Kuchitore Plus有效減淡細紋？
驗完又驗？乳癌復發轉移，為甚麼醫生仍建議「再活檢」？
中藥字典｜附子被譽為起死回生妙藥，同時具毒性，解析入藥宜忌
名人離世｜台灣前主播吳中純淋巴癌病逝終年56歲，病情惡化家人忍痛同意拔喉
新股上市 | 據報證監會加強對IPO承銷銀行員工審查
異動股｜中海油挫2％中石化跌1％，美防長稱一周內完全控制伊朗...

05/03/2026 09:57

中東戰火

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

