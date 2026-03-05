3分鐘熱炒股點評｜阿里累跌26％遭北水沽34億，專家稱跌過龍
05/03/2026
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://youtu.be/FzzZnDEK-eg
05/03/2026 12:53 《午市前瞻》油價走勢對環球市場極關鍵，國策淘金振內需家電最值博
05/03/2026 12:13 恒指裂口位見阻力，半日升幅收窄至212點報25462，金融股反彈阿里連跌六日
05/03/2026 12:04 【中東戰火】據報中國要求煉油企業暫停出口柴油和汽油，兼取消已達成交運協議
05/03/2026 11:49 《Ａ股行情》滬指半日升0.8%，政府工作報告提出健全中長期資金入市機制
05/03/2026 11:45 《異動股》中國宏橋升3%，巴林鋁業暫停出貨倫敦鋁價一度漲半成
05/03/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６６億元，買南方恒生科技沽阿里
05/03/2026 08:53 【大行炒Ｄ乜】滙證升長和目標逾一成半，瑞銀升中海油目標逾一成
05/03/2026 11:36 《財資快訊》美電升報７﹒８２０３，隔夜拆息較上日軟３０基點
|財經熱話05/03/2026
新股上市 | 據報證監會加強對IPO承銷銀行員工審查
