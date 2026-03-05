異動股 | 阿里逆市跌，AI核心團隊換血北水昨日淨沽近35億元

阿里(09988)現價跌0.5%，報129.2元，該股成交約4554萬股，涉資59.11億元，最高見131.4元，最低見128.4元。





AI大戰引發人員變動頻繁，阿里千問負責人林俊暘日前突自行在社交媒體宣布將離開千問，但就未有公布去向與接任人等事宜。有內媒引述內部人士透露，林俊暘突然辭職可能因「一部分的職能會被空降同事架空」。

資料顯示林俊暘今年32歲，為阿里巴巴系內最年輕的P10級別技術主管，主導通義千問開源大模型系列。在阿里的六年時間裏，林俊暘的職級連升四級；2022年底正式接手通義千問系列大模型，去年10月更在千問內部親自組成了機械人與具身智能小組。

除了林俊暘​​，千問後訓練負責人郁博文亦正式離職，其職務由今年初加入阿里通義實驗室的前DeepMind 高級研究員周浩接任。過去數月，千問團隊多位骨幹相繼出走。Qwen Code負責人惠彬原已於1月離開加入Meta，Qwen3.5、VL、Coder核心貢獻者李凱鑫亦宣布出走。

AI核心團隊相繼離職，投資者信心動搖，北水昨日（4日）淨賣出阿里股份34.59億元。

現時，恒生指數報25668，升419點或升1.7%，主板成交逾1166億元。國企指數報8575，升91點或升1.1%。恒生科技指數報4881，升51點或升1.1%。

