新股上市 | 據報證監會加強對IPO承銷銀行員工審查

05/03/2026

　　據《彭博》引述消息人士透露，證監會正加強對承銷首次公開發行（IPO）銀行員工審查，消息包括今年以來，證監會及聯交所就IPO申請質素發出一系列警告後，當局明顯加強對擔任IPO主承銷商銀行家審查力度。

 

新股上市 | 據報證監會加強對IPO承銷銀行員工審查

（資料圖片）

 

　　報道稱，由於監管機構暫停審批部分牌照申請，部分券商正努力擴大招聘範圍，吸引資深人士申請主承銷商職位。同時，一些重返業界的人士和跳槽到其他銀行的主承銷商發現其牌照申請亦處於膠著狀態。

 

傳證監會要求銀行證明擁有足夠初級員工及培訓能力

 

　　知情人士透露，證監會近期對相關規則和條例的解讀更為嚴格，在批准高級銀行家牌照前，要求銀行證明其擁有足夠的初級員工，並具備培訓能力，又表示監管機構正密切審查那些持有失效執照、尋求重返銀行業的人，更謹慎地檢視其工作經歷，並就其過往工作提出更多問題。

 

　　證監會發言人表示，關注「缺乏監管知識、經驗和資源不足」的問題，並指「部分負責人工作量過大或資格不合適」。為解決此問題，第六類（RA6）牌照申請及負責人提交的資料，必須證明具備足夠資源、交易團隊中適當的資歷以及可控的監管工作量的明確證據，並輔以實際IPO經驗的具體文件。

 

　　報道指出，監管機構正密切關注牌照發放，以應對交易品質的擔憂，並嚴厲批評銀行人手不足。在長達數年的交易低迷期，銀行曾大幅裁員，現正努力重建團隊。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

