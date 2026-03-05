  • 會員
恒指全日升幅收窄至71點報25321，北水暴走急沽逾277億元

05/03/2026

恒指全日升幅收窄至71點報25321，北水暴走急沽逾277億元

 

 

　　中東戰火憂慮有所降溫，美股三大指數回升，亞太股市早盤勁彈，盤中升幅稍為收窄，至於港股裂口高開超過300點，恒指11時左右曾見25736點全日高位，升幅接近500點，惟該水平接近日前裂口位25768點，限制港股反彈力度，午後北水急急撤退，截止收市淨流出超過277億元，預計創下港股通開通以來最高淨賣出記錄，拖累港股走勢，恒指全日升幅收窄至71點或0.3%，報25321，主板成交近3219億元。恒生中國企業指數收報8451，跌32點或0.4%。恒生科技指數收報4796，跌33點或0.7%。

 

　　北水狂沽港股，預計阿里(09988)為最大受害者，受核心AI團隊換血影響，昨日阿里已遭近35億元北水淨沽出，今日再跌2.77%，報126.3元，累計六連跌共挫14.83%。其他科技股走勢個別，騰訊(00700)跌0.79%，報502元，美團(03690)跌1.19%，報74.5元，百度(09888)升0.78%，報115.9元，快手(01024)升0.08%，報59.6元。

 

　　反觀具本地屬性板塊則不受北水沽壓影響，成為反彈市主力，友邦(01299)急漲5.06%，報85.1元，滙控(00005)彈高2.37%，報133.9元，中銀香港(02388)升1.49%，報42.14元，渣打(02888)升1.98%，報180.2元；本港地產股亦造好，九置(01997)升3.58%，報27.76元，新地(00016)升2.44%，報142.9元，恒隆地產(00101)升1.92%，報9.54元，恒地(00012)升1.07%，報33.96元。

 

　　京東全系盤後公布第四季業績，京東集團(09618)預計將錄得顯著虧損，跌1.07%，報96.95元。連跌4日，累計跌幅7.14%，京東健康(06618)更跌6.22%領挫藍籌，報47.5元。

 

　　比亞迪(01211)今日將公布第二代刀片電池及閃充技術，股價下跌2.58%，報92.6元，暫連跌3日累計跌幅6.56%。

 

　　中國政府工作報告提出安排超長期特別國債2500億元人民幣支持消費品以舊換新，以及設立1000億元人民幣財政金融協同促內需專項資金，惟內需板塊反應偏弱，潤啤(00291)跌2.79%，報25.74元，連跌4日累計跌幅6.74%。李寧(02331)跌2.44%，報19.98元，安踏體育(02020)跌1.75%，報78.7元，恒安國際(01044)跌1.48%，報27.98元，康師傅控股(00322)跌1.24%，報12.74元。

 

　　金礦股續軟，紫金(02899)跌2.58%，報40.86元；油價高位波動油股表現反覆，中石化(00386)跌2.07%，報5.2元，中海油(00883)軟0.81%，報26.86元，中石油(00857)則升1.38%，報10.26元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中海油；科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米(01810)。

撰文：經濟通市場組

