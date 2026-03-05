  • 會員
港股通走資277億破紀錄，專家指北水消極恒指兩萬五難保

05/03/2026

　　中東戰火連天，儘管昨晚(4日)起美股以至亞太區股市集體反彈，疑似消化戰事因素，但港股表現偏弱，午市回吐早盤升幅之餘更一度倒跌，當中北水全日淨流出金額一路擴大，最終全日狂撤277億元，創有史以來最大淨流出紀錄。

 

　　港股裂口高開超過300點，恒指11時左右曾見25736點全日高位，升幅接近500點，惟該水平接近日前裂口位25768點，限制港股反彈力度，午後北水急急撤退，拖累港股走勢，恒指全日升幅收窄至71點或0.3%，報25321，主板成交近3219億元。

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，新年以來北水偏向不積極，淨流出日數明顯增多，上周合計全周都只有淨流入67億元，有可能北水對伊朗戰事憂慮未減，認為事件或曠日持久，意興闌珊下寧願先行套現。

 

　　值得留意儘管北水淨流出額度創新高，但與此同時積極湧入港股指數ETF，溫鋼城表明北水買ETF沽個股只恐怕「托住沽」，近日騰訊(00700)與阿里(09988)等主力大跌也不見北水積極撈貨，明顯對市況感到悲觀，因此港股後市絕對難升，初步預計明日需先守穩25000大關，否則便要下試24500。

 

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？

