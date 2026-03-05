京東 | 去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣

京東集團(09618)公布，截至去年底止第四季純利27.1億元（人民幣．下同），按年盈轉虧，對上一年同期錄純利98.5億元；每股基本虧損0.97元；非美國通用會計準則下淨利潤為10.84億元人民幣，按年跌90.4%，優於預期；非通用會計準則下每股基本收益0.39元。期內總收入按年增加1.5%至3523億元，其中商品收入按年減少2.8%；服務收入按年增加20.1%。

（資料圖片）

新業務虧損中止連續四個季度 擴大情況

期內，集團整體經營損失58億元，對上一年同期經營利潤85億元；經營利潤率轉錄負1.7%，對上一年同期則為2.4%。至於期內新業務經營損失148億元，較上季損失157.36億元收窄，中止連續四個季度虧損擴大情況；經營利潤率負105.1%，較上季負100.9%擴大。

去年純利跌53%，經調整盈利跌43.5%

截至去年底止全年純利196.3億元，按年跌52.5%；每股基本盈利6.89元；非美國通用會計準則下淨利潤270.3億元，跌43.5%；非美國通用會計準則下每股基本收益9.49元。總收入1.3萬億元，升13%。

公司宣派年度現金股利每股普通股0.5美元。

京東外賣虧損逐季收窄

京東集團首席執行官許冉表示，儘管行業競爭激烈，核心零售業務顯現韌性；新業務按照戰略規劃推進，京東外賣規模穩步擴大的同時，虧損逐季收窄，京喜及國際業務為長期增長開拓新機遇。她形容以更穩健的步伐邁入2026年。

第四季短期波動但公司財務仍穩健

京東集團首席財務官單甦則表示，公司收入結構變得更加多元化，亦有信心看到更多元化的利潤來源。儘管第四季出現一些短期波動，公司財務狀況依然穩健，並且實現了2025年的全年預期。而且公司亦將繼續通過穩健的業務發展及股東回報承諾為股東創造價值。

撰文：經濟通採訪組

