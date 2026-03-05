  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯

京東 | 去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣

05/03/2026

　　京東集團(09618)公布，截至去年底止第四季純利27.1億元（人民幣．下同），按年盈轉虧，對上一年同期錄純利98.5億元；每股基本虧損0.97元；非美國通用會計準則下淨利潤為10.84億元人民幣，按年跌90.4%，優於預期；非通用會計準則下每股基本收益0.39元。期內總收入按年增加1.5%至3523億元，其中商品收入按年減少2.8%；服務收入按年增加20.1%。

 

京東 | 去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣

（資料圖片）

 

新業務虧損中止連續四個季度擴大情況

 

　　期內，集團整體經營損失58億元，對上一年同期經營利潤85億元；經營利潤率轉錄負1.7%，對上一年同期則為2.4%。至於期內新業務經營損失148億元，較上季損失157.36億元收窄，中止連續四個季度虧損擴大情況；經營利潤率負105.1%，較上季負100.9%擴大。

 

去年純利跌53%，經調整盈利跌43.5%

 

　　截至去年底止全年純利196.3億元，按年跌52.5%；每股基本盈利6.89元；非美國通用會計準則下淨利潤270.3億元，跌43.5%；非美國通用會計準則下每股基本收益9.49元。總收入1.3萬億元，升13%。

 

　　公司宣派年度現金股利每股普通股0.5美元。

 

京東外賣虧損逐季收窄

 

　　京東集團首席執行官許冉表示，儘管行業競爭激烈，核心零售業務顯現韌性；新業務按照戰略規劃推進，京東外賣規模穩步擴大的同時，虧損逐季收窄，京喜及國際業務為長期增長開拓新機遇。她形容以更穩健的步伐邁入2026年。

 

第四季短期波動但公司財務仍穩健

 

　　京東集團首席財務官單甦則表示，公司收入結構變得更加多元化，亦有信心看到更多元化的利潤來源。儘管第四季出現一些短期波動，公司財務狀況依然穩健，並且實現了2025年的全年預期。而且公司亦將繼續通過穩健的業務發展及股東回報承諾為股東創造價值。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08071

中彩網通控股

0.030

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

96.950

異動股

00295

江山控股

0.034

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08071 中彩網通控股
  • 0.030
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 96.950
  • 00295 江山控股
  • 0.034
  • 01828 富衛集團
  • 35.100
  • 00325 布魯可
  • 53.400
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 121.500
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.590
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 35.440
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.810
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.200
  • 00700 騰訊控股
  • 502.000
  • 00005 滙豐控股
  • 133.900
  • 00388 香港交易所
  • 407.400
報章貼士
  • 00309 新華通訊頻媒
  • 0.034
  • 目標︰$5.00
  • 00981 中芯國際
  • 61.500
  • 目標︰$71.80
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 96.950
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2026 16:50  《盤後部署》兩會公布助力不大恒指午後曾倒跌，希慎績優股價挫現價吸引

05/03/2026 18:05  京東(09618)去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣

05/03/2026 18:11  嗶哩嗶哩(09626)去年第四季盈利升4.71倍至5.1億人幣，經調整盈利升94%

05/03/2026 17:12  京東物流(02618)去年純利升7.2%至66.5億人幣，經調整盈利跌2.6%

05/03/2026 16:48  澳博(00880)去年盈轉虧蝕4.3億元，博彩淨收益跌2.4%，不派息

05/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２７７億元，買騰訊沽盈富基金

05/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】滙證升長和目標逾一成半，瑞銀升中海油目標逾一成

05/03/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２０４，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

京東 | 去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 今年GDP目標下調為4.5%-5%，A股反彈，張一鳴登頂中國首富新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股通走資277億破紀錄，專家指北水消極恒指兩萬五難保新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

香港導盲犬協會慈善跑︱草地障礙堡壘挑戰＋遊戲攤位＋親親導盲犬＋寵物身體檢查新文章
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜騙徒租樓APP扮租客，五旬女子被誘騙投資加密貨幣，損失$3,100萬新文章
人氣文章

娛樂

蘇民峰批黃子華行運20年至71歲，蔡蕙琪憑「葵芳」走紅兩年內有突破新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味
人氣文章

先行入手．Onki Chan

穿上能傳承30年的溫柔：為何在講求快時尚的時代，我們依然鍾情 minä perhonen？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

心臟健康與晚餐時間息息相關！最新研究揭示「黃金進食時間」對心血管最有益 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
洗衣液大比拼｜日本雜誌評測揭除臭去污最強產品，衣物速乾防異味貼士
人氣文章
針灸美容｜黑眼圈眼袋反映腎精虧虛、脾氣不足，中醫教你從內而外改善新文章
人氣文章
傷腎水果｜醫生揭4類人食1種水果恐致命，健康人士連食4個都中招
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 21:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/03/2026
京東 | 去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴...

05/03/2026 14:18

聚焦兩會2026

說說心理話

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區