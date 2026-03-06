  • 會員
美股 | 油價急升加劇通脹憂慮，美股全線下挫道指跌逾760點

06/03/2026

美股 | 油價急升加劇通脹憂慮，美股全線下挫道指跌逾760點

 

 

　　隨著美伊衝突進一步惡化，全球避險情緒急劇升溫。美股周四（5日）沽壓沉重，道指盤中一度急挫逾1000點。

 

　　道指收市跌784.67點，或1.61%，報47954.74點；標普500指數跌38.82點，或0.57%，報6830.68點；納指跌58.50點，或0.26%，報22748.99點。

 

　　市場對全球經濟前景的擔憂加劇。波音(US.BA)與卡特彼勒(US.CAT)等對宏觀經濟最為敏感的跨國工業企業首當其衝，日內分別跌2.3%及3.5%，成為拖累道指急跌的領跌股份。

 

　　受中東戰火波及原油供應鏈的刺激，紐約期油突破80美元大關，並一度升穿82美元，升逾8%，創2024年7月以來的高位。倫敦布蘭特期油報84.55美元，升3.9%。

 

　　油價急升加劇市場對通脹的憂慮，帶動美債息率連升四日，並對估值較高的科技股構成壓力。Meta(US.META)跌1.1%，蘋果(US.AAPL)跌0.9%，谷歌(US.GOOGL)跌0.8%。

 

美匯指數持續走強

 

　
　　美匯指數表現向好，攀升至99.13，微升約0.3%。美元兌日圓匯率在157水平高位徘徊，日內報157.55，升0.32%。歐元兌美元匯價於1.162至1.164區間窄幅徘徊，日內報1.159，跌約0.3%。

 

　　現貨黃金及紐約期金在創下近期高位後出現獲利回吐，目前於5100美元水平進行整固。現貨黃金價格報每盎司5085美元，日內錄得1.1%的跌幅。紐約期金則跌5089美元，下跌0.9%。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】瑞銀：今年內地GDP升近5%仍可期，惟消費或僅溫...

06/03/2026 11:50

聚焦兩會2026

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

中東簡報 | 伊朗戰火第7日局勢簡報

06/03/2026 09:36

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

