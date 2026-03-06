美股 | 油價急升加劇通脹憂慮，美股全線下挫道指跌逾760點

隨著美伊衝突進一步惡化，全球避險情緒急劇升溫。美股周四（5日）沽壓沉重，道指盤中一度急挫逾1000點。

道指收市跌784.67點，或1.61%，報47954.74點；標普500指數跌38.82點，或0.57%，報6830.68點；納指跌58.50點，或0.26%，報22748.99點。

市場對全球經濟前景的擔憂加劇。波音(US.BA)與卡特彼勒(US.CAT)等對宏觀經濟最為敏感的跨國工業企業首當其衝，日內分別跌2.3%及3.5%，成為拖累道指急跌的領跌股份。

受中東戰火波及原油供應鏈的刺激，紐約期油突破80美元大關，並一度升穿82美元，升逾8%，創2024年7月以來的高位。倫敦布蘭特期油報84.55美元，升3.9%。

油價急升加劇市場對通脹的憂慮，帶動美債息率連升四日，並對估值較高的科技股構成壓力。Meta(US.META)跌1.1%，蘋果(US.AAPL)跌0.9%，谷歌(US.GOOGL)跌0.8%。

美匯指數持續走強



美匯指數表現向好，攀升至99.13，微升約0.3%。美元兌日圓匯率在157水平高位徘徊，日內報157.55，升0.32%。歐元兌美元匯價於1.162至1.164區間窄幅徘徊，日內報1.159，跌約0.3%。

現貨黃金及紐約期金在創下近期高位後出現獲利回吐，目前於5100美元水平進行整固。現貨黃金價格報每盎司5085美元，日內錄得1.1%的跌幅。紐約期金則跌5089美元，下跌0.9%。

撰文：經濟通國金組

