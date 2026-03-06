  • 會員
說說心理話
開市Go | 特朗普擬出招穩油價，京東近四年首錄季虧損，比亞迪電池技術升級

06/03/2026

要聞盤點

 

1、美股周四（5日）沽壓沉重，道指盤中一度急挫逾1000點。受中東戰火波及原油供應鏈的刺激，紐約期油突破80美元大關，並一度升穿82美元，升逾8%，創2024年7月以來的高位。倫敦布蘭特期油報84.55美元，升3.9%。中國金龍指數報6913點，跌1.4%。日經期貨截止7點51分跌75點。


　
2、美國總統特朗普稱緩解油價措施即將出台；歐盟醞釀短期措施緩解能源價格上漲。

 

3、據報美軍正為伊朗戰事持續要9月作準備；伊朗周四晚間向海灣多國發動新一輪飛彈和無人機襲擊，外長稱已做好應對美國地面進攻的準備；以色列擬推動庫爾德武裝加入對伊戰爭，美國中情局努力武裝庫爾德，煽動伊朗起義。

　

4、美國總統特朗普認為哈梅內伊之子掌權不可接受，將親自參與挑選伊朗下一任最高領袖。

 

5、美國擬將針對英偉達及AMD AI晶片的出口管制從約40個國家擴展至全球範圍。　

 

7、中國國家主席習近平表示，實現「十五五」經濟社會發展目標需應對更複雜環境，解決更多深層次矛盾。周五關注中國人行行長、中證監主席等召開的經濟主題記者會。　


　
8、特朗普解職國土安全部長諾姆，由奧克拉荷馬州聯邦參議員Markwayne Mullin接任，為重返白宮後首次更換內閣成員。　


　
9、美國第四季度生產率增幅超預期。2月份美企裁員人數回落，上周首次申領失業救濟人數維持低位，顯示勞動力市場趨於穩定。　

 

10、五角大樓通知Anthropic其產品對美國供應鏈構成風險；OpenAI發布金融服務新工具，加劇競爭。

　
　
11、周四南向資金淨賣出港股達277億港元，創紀錄最大單日淨賣出規模。

 

12、比亞迪推出新一代電池與閃充技術，力圖扭轉在中國市場的銷售下滑。　

 

焦點股

 

京東集團(09618)
　- 第四季調整純利降90%仍優預期，為四年來首次錄得季度虧損，新業務虧收窄至148億人幣，京東ADR微升0.2%

 

比亞迪股份(01211)
　- 推出新一代電池與閃充技術，從10%充至70%只需5分鐘，滿電續航超1000公里

 

嗶哩嗶哩(09626)
　- 去年第四季盈利增4.71倍至5.1億人民幣，調整盈利增94%，嗶哩嗶哩ADR挫7%

 

石油股：中國海洋石油(00883)、中國石油化工(00386)、中國石油股份(00857)
　- 特朗普稱不擔心油價漲，軍事行動優先
　- 紐約期油隔晚漲8.51%，布油漲4.93%

 

航運股：中遠海控(01919)、東方海外國際(00316)、太平洋航運(02343)
　- 伊朗副司令稱未封鎖霍爾木茲海峽
　- 伊朗革命衛隊稱戰時霍爾木茲海峽通行權由伊掌控，美以歐船隻禁行，違者將遭打擊

 

GPU概念：百度(09888)、壁仞科技(06082)、天數智芯(09903)
AI概念：阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、商湯(00020)
　- 美國據悉擬將AI晶片出口管制擴展至全球，出口英偉達AMD AI加速器需美許可

 

AI概念股：阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、商湯(00020)
　- 甲骨文因AI數據中心擴張現金短缺，擬裁數千人，最快本月執行

 

存儲晶片股：兆易創新(03986)、瀾起科技(06809)
　- 阿里字節騰訊據報轉向國內晶片商，緩解全球存儲晶片短缺衝擊

 

旅遊股：攜程集團(09961)、同程旅行(00780)
　- 美以攻伊朗後中東2萬航班取消，逾100萬人受影響，威脅11.7萬億美元全球旅遊業

 

京東健康(06618)
　- 去年純利增29.2%至53.8億人民幣，不派息

 

英矽智能(03696)
　- 聯太景合研CKD貧血新藥完成I期臨床首例給藥　  

 

澳博控股(00880)
　- 去年盈轉虧蝕4.3億元，博彩淨收益降2.4%，不派息

 

京東物流(02618)
　- 去年純利增7.2%至66.5億人民幣，調整盈利降2.6%

 

普拉達(01913)
　- 去年純利8.5億歐元增1.6%，派末期息0.166歐元

 

心動公司(02400)
　- 預計去年淨利增77%，收入增14%

 

和黃醫藥(00013)
　- 去年純利升11倍不派息，料腫瘤及免疫產品今年收入大增57%

 

中信資源(01205)
　- 減持美國鋁業套現逾9億元，今早復牌

 

英矽智能(03696)
　- 與太景合研CKD貧血新藥完成I期臨床首例給藥

 


油金報價

 

紐約期油上升0.60%，報79.36美元/桶　

布倫特期油上升3.57%，報84.31美元/桶
　
黃金現貨上升0.10%，報5085.20美元/盎司　

黃金期貨上升0.05%，報5095.99美元/盎司　

即時重點新聞

06/03/2026 12:45  《午市前瞻》北水大出走專家料資金重返A股，比亞迪正築底可入手

06/03/2026 12:13  恒指半日升466點報25787，科指復仇勁彈逾3%阿里騰訊美團齊升4%

06/03/2026 11:50  【兩會焦點】瑞銀：今年內地GDP升近5%仍可期，惟消費或僅溫和恢復

06/03/2026 11:47  《異動股》攜程股價急升7%，確認下架調價助手功能回應反壟斷監管

06/03/2026 11:44  《異動股》京東物流績後升幅擴至兩成，大和指今年收入及盈利展望樂觀

06/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２７７億元破紀錄，買騰訊沽盈富基金

06/03/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦降京東目標一成，B站績後獲瑞銀大和微升目標

06/03/2026 11:46  《財資快訊》美電穩報７﹒８２２７，隔夜拆息較上日跌至１﹒５…

腦出血警示｜男大學生通宵打機4日，腦出血不治
