異動股 | 嗶哩嗶哩仍低開3%，第四季純利升4.7倍全年轉賺12億人幣

嗶哩嗶哩(09626)現價跌2.8%，報204.8港元，該股成交約6萬股，涉資1154萬港元。

集團公布，截至2025年12月31日止全年純利11.94億元（人民幣．下同），而對上一年同期淨虧損13.47億元。經調整淨利潤為25.9億元，2024年則錄得經調整淨虧損3900萬元。經調整淨利潤率為8.5%，2024年則錄得經調整淨虧損率0.1%。

單計去年第四季，純利5.13億元，按年升4.71倍；每股基本盈利1.13元。經調整淨利潤為8.78億元，按年增加94%。經調整淨利潤率為10.6%，較2024年同期的5.8%有所增加。

集團首席財務官樊欣表示，憑藉更強勁的盈利能力及穩健的資產負債表，集團以更大的靈活性進入2026年。集團將繼續審慎地進行資本配置，以支持集團未來的成長，並創造長期價值。

現時，恒生指數報25358，升37點或升0.1%，主板成交超過43億港元。國企指數報8469，升18點或升0.2%。恒生科技指數報4818，升22點或升0.5%。

撰文：經濟通市場組

