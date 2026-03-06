  • 會員
異動股 | 京東高開2%，第四季盈轉虧27億人幣，全年經調整純利跌43%

06/03/2026

異動股 | 京東高開2%，第四季盈轉虧27億人幣，全年經調整純利跌43%

 

 

　　京東集團(09618)現價升1.6%，報98.5元，該股成交約10萬股，涉資1021萬元。

 

　　集團公布，截至去年底止第四季虧損27.1億元人民幣，按年盈轉虧，對上一年同期錄純利98.5億元人民幣；每股基本虧損0.97元人民幣；非美國通用會計準則下淨利潤為10.84億元人民幣，按年跌90.4%，優於預期；非通用會計準則下每股基本收益0.39元人民幣。


　
　　期內總收入按年增加1.5%至3523億元人民幣，其中商品收入按年減少2.8%；服務收入按年增加20.1%。　


　
　　期內，集團整體經營損失58億元，對上一年同期經營利潤85億元；經營利潤率轉錄負1.7%，對上一年同期則為2.4%。至於期內新業務經營損失148億元，較上季損失157.36億元收窄，中止連續四個季度虧損擴大情況；經營利潤率負105.1%，較上季負100.9%擴大。

 

全年純利跌52.5%，經調整盈利跌43.5%

 

　　集團截至去年底止全年純利196.3億元人民幣，按年跌52.5%；每股基本盈利6.89元人民幣；非美國通用會計準則下淨利潤270.3億元人民幣，跌43.5%；非美國通用會計準則下每股基本收益9.49元人民幣。總收入1.3萬億元人民幣，升13%。

 

　　集團宣派年度現金股利每股普通股0.5美元。

撰文：經濟通市場組

