3分鐘熱炒股點評｜京東季績勝預期新業務現曙光，上行空間有多大？
06/03/2026
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片：https://youtu.be/wi7h2DADK0c
【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票
06/03/2026 12:45 《午市前瞻》北水大出走專家料資金重返A股，比亞迪正築底可入手
06/03/2026 12:13 恒指半日升466點報25787，科指復仇勁彈逾3%阿里騰訊美團齊升4%
06/03/2026 11:50 【兩會焦點】瑞銀：今年內地GDP升近5%仍可期，惟消費或僅溫和恢復
06/03/2026 11:47 《異動股》攜程股價急升7%，確認下架調價助手功能回應反壟斷監管
06/03/2026 11:44 《異動股》京東物流績後升幅擴至兩成，大和指今年收入及盈利展望樂觀
06/03/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２７７億元破紀錄，買騰訊沽盈富基金
06/03/2026 08:55 【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦降京東目標一成，B站績後獲瑞銀大和微升目標
06/03/2026 11:46 《財資快訊》美電穩報７﹒８２２７，隔夜拆息較上日跌至１﹒５…
比亞迪 | FOCUS | 電池登峰雷達造極，新能源車入下半場
