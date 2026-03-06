  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

辜朝明對話洪灝：中國應推動「廣場協議2.0」，捍衛全球貿易

06/03/2026

　　特朗普高舉「強權即真理」大旗，惟過去數日美元不跌反升，「美元霸權」到底若何？以「資產負債表衰退」理論而廣為人知的野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明，近日與著名經濟學家洪灝對話時就稱，特朗普正盡其所能破壞美元的價值，但未來數年美元的角色仍會非常重要，關鍵原因就在於美國人願意從全球市場購買產品，而中國應推動「廣場協議2.0」。

 

辜朝明對話洪灝：中國應推動「廣場協議2.0」，捍衛全球貿易

辜朝明稱特朗普正盡其所能破壞美元的價值 (AP)

 

辜朝明對話洪灝：中國應推動「廣場協議2.0」，捍衛全球貿易

洪灝質疑，即使有10%關稅，美國產品與中國產品競爭仍非常困難。

 

美國全球買買買，美元地位穩

 

　　辜朝明將美元的角色比作英語，無論「蹩脚」與否，人人都講。同理，只要最終銷售以美元計價，為規避匯率風險，供應鏈上的採購者亦希望以美元計價。這解釋了30多年前，當時為全球第二大經濟體的日本，曾試圖推動日圓國際化以取代美元，惟東南亞的DVD、晶片生產商最終市場在美國，因此他們仍要求從日本進口的關鍵零件以美元計價。

 

　　他認為，如果中國有一天決定像美國那樣真正開放市場，從世界各地購買商品，那麼即使中國政府甚麼都不做，人民幣也會成為國際貨幣。

 

列根壓低美元，保護主義退潮

 

　　洪灝問及，基於辜朝明斷定美元高估，此為資本流入美國市場創造了條件，同時其購買力亦支撐美國消費支出，如同1985年廣場協議前的情形。

 

　　辜朝明解釋，美元有效匯率於1980年至1985年升值近四成，兌日圓更高達1:280，致保護主義大行其道，僅波音、可口可樂兩間公司支持自由貿易。為了確保自由貿易，當時日本首相中曾根康弘試圖說服美國總統列根干預市場以壓低美元，幾經周折後終獲列根首肯，而美元兌日圓一路跌至1:120，保護主義亦迅速消退。

 

　　他慨嘆，那是美國最後一次干預美元，從1987年至今，美國放任美元持續走強，導致大量美國工人因無法與廉價進口商品競爭而失業，直到特朗普上台重新舉起保護主義大旗。

 

10%最低關稅＋匯率調整解決

 

　　辜朝明警告，保護主義曾令1930年代的世界，全球貿易崩潰約66%，試想象中國的貿易崩潰66%，經濟會發生甚麼，「但我們正處在這種情況的中心」。

 

　　基於此，他提出一個戰略構想，中國應扮演日本40年前扮演的角色（當時日本接受強勢日圓以拯救自由貿易，令中國成為最大受益者），推動人民幣、日圓、韓元等貨幣升值，壓低美元，而這對特朗普而言，將有助美國產業的競爭力。具體而言，美國可將關稅設定為底線10%，任何高於10%的部分可通過匯率調整來解決，此相當於廣場協議2.0。

 

辜朝明對話洪灝：中國應推動「廣場協議2.0」，捍衛全球貿易

辜朝明認為中國應推動人民幣、日圓、韓元等貨幣升值，以壓低美元。(Shutterstock)

 

　　不過洪灝質疑，即使有10%關稅，美國產品與中國產品競爭仍非常困難，不單因技術、人力，還在於部分行業的政府補貼。此外，中國人對當年廣場協議的看法是，日圓大幅升值摧毀了日本的泡沫和經濟，反問如人民幣升值30%至40%，中國經濟和製造業會發生甚麼？

 

認清誰是朋友，勿隨侵侵起舞

 

　　辜朝明回應指，地方政府對諸如電動車、光伏等產業的補貼必須停止，因導致了產能過剩和內捲，以及歐美紛紛抵制中國商品進口。

 

　　他強調，中國的戰略思維應是：誰是你的朋友？你能聚集多少朋友？而不是因應特朗普的行為考慮反制，「這樣做的話，你交不到任何朋友」。他認為，中國市場夠大，政府應有戰略頭腦，即在某些領域讓美國人受益，換取他們在華盛頓幫助中國，「這不僅是為了匯率，也是為了全球貿易」。

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00285

比亞迪電子

30.200

異動股

00756

森美控股

0.900

異動股

00881

中升控股

9.880

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.180
  • 00756 森美控股
  • 0.900
  • 00881 中升控股
  • 9.880
  • 09995 榮昌生物
  • 84.050
  • 02659 寶濟藥業－Ｂ
  • 130.900
股份推介
  • 01083 港華智慧能源
  • 4.100
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 9.330
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 119.900
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.790
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.820
  • 00700 騰訊控股
  • 519.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.100
  • 09992 泡泡瑪特
  • 208.600
報章貼士
  • 02727 上海電氣
  • 4.710
  • 目標︰$5.35
  • 03696 英矽智能
  • 57.350
  • 目標︰$69.00
  • 03600 現代牙科
  • 5.670
  • 目標︰$6.25
熱炒概念股
即時重點新聞

06/03/2026 12:45  《午市前瞻》北水大出走專家料資金重返A股，比亞迪正築底可入手

06/03/2026 12:13  恒指半日升466點報25787，科指復仇勁彈逾3%阿里騰訊美團齊升4%

06/03/2026 11:50  【兩會焦點】瑞銀：今年內地GDP升近5%仍可期，惟消費或僅溫和恢復

06/03/2026 11:47  《異動股》攜程股價急升7%，確認下架調價助手功能回應反壟斷監管

06/03/2026 11:44  《異動股》京東物流績後升幅擴至兩成，大和指今年收入及盈利展望樂觀

06/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２７７億元破紀錄，買騰訊沽盈富基金

06/03/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦降京東目標一成，B站績後獲瑞銀大和微升目標

06/03/2026 11:46  《財資快訊》美電穩報７﹒８２２７，隔夜拆息較上日跌至１﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

比亞迪 | FOCUS | 電池登峰雷達造極，新能源車入下半場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 北水大出走專家料資金重返A股，比亞迪正築底可入手新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 攜程股價急升7%，確認下架調價助手功能回應反壟斷監管新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

當鄧小平戴上牛仔帽，霍梅尼穿起了黑長袍
人氣文章

玩樂假期

全城有機日2026︱中環遮打道有機市集＋$1有機菜＋遊戲攤位＋工作坊＋換環保餐具
人氣文章

英倫出走日記．Cally

伊朗無人機攻擊塞浦路斯英軍基地，施紀賢一舉動恐讓英國捲入戰爭？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

無筆無水無墨：香港當代水墨藝術的反思
人氣文章

Beauty Feature

春夏來點花香氣息！Marc Jacobs、Guerlain、Gucci香氛推介 新文章
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

裸睡原來可以燃脂？溫度幾多先適合裸睡？女性裸睡助減少念珠菌滋生！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
賽馬會馬可紀念之家讓我感恩，培養謙卑與關愛之心
人氣文章
脂肪迷思破解｜營養師揭3大健康脂肪有益心血管新文章
人氣文章
名人健康｜《造星4》 WinWin患罕見病隨時中風，肺有8個窿曾半夜嘔血
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 15:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 15:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 15:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2026 14:51
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS06/03/2026
比亞迪 | FOCUS | 電池登峰雷達造極，新能源車入下半場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

中東簡報 | 伊朗戰火第7日局勢簡報

06/03/2026 09:36

中東戰火

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區