港股 | 午市前瞻 | 北水大出走專家料資金重返A股，比亞迪正築底可入手

經歷昨日（5日）北水創紀錄淨流出277億元後，港股今早（6日）撇開隔晚美股通脹預期因素，半日內持續向上修復。科技股獲資金撈底追捧，全線科技股向上修復跌勢，帶動半日內恒指一路攀高，半日報25787，升466點或1.8%，主板成交近1413億元。恒生中國企業指數報8637，升186點或2.2%。恒生科技指數報4973，升176點或3.7%。

龔偉廷：A股勝港股預期引發北水大額流出

市場持續關注霍爾木茲海峽情況，伊朗當局表明未有全面封鎖海峽，但封鎖行動針對美以歐，華爾街憂慮原油供應緊張勢必推高油價及通脹，隔晚美股再次受挫。港股昨日驚現北水巨額淨流出後今日顯著回穩，連日捱沽的科技股受惠京東系業績帶動，集體向上修復，科指半日勁彈超過3%。華夏基金（香港）投資總監龔偉廷向《經濟通通訊社》表示，預計整體今年A股表現都會比港股為佳，主因港股受外圍影響更大，而今年外圍市場傾向波動，預計昨日北水大額流出後資金會改為配置A股為主。

龔偉廷不認為北水大規模流出即表示後市不保，他指今年去美元化基調下外資會更容易回流新興市場，即使北水流走，他認為外資在美元轉弱下會趨向買入港股。雖然近期受戰事因素推動美元轉強，但他料美元強勢不會持續太耐，料兩至三星期內便會回落。他認為美伊戰況未必會再有大幅惡化風險，尤其市場最為關注的原油供應問題上，伊朗對霍爾木茲海峽的封鎖力度比預期為細，只限制敵對的美以歐船隻而非全部國家，加上美國總統特朗普已表明會穩定國內原油供應，預計實際上油價對美國通脹的影響會較預期細。他認為市場最憂慮的情況有可能已經過去，預計恒指在25000附近已會有支持，重新上望26300阻力水平。

市場寧願眼見成果後再追比亞迪，科指修復有利比亞迪回升

比亞迪(01211)發布會昨日舉行，其中最大焦點為第二代刀片電池以及其「閃充」能力，從10%電量充到70%只需5分鐘，從10%電量充到97%只需9分鐘，低溫充電方面亦能於12分鐘內由於12分鐘充到97%。不過市場反應不太熱烈，今早比亞迪股價表現平淡，半日僅升逾1%。龔偉廷坦言比亞迪閃充技術對市場明顯驚喜度不足，加上大盤仍受累戰事因素，資金不敢大舉流入炒作。儘管有大行認為比亞迪技術已比同行領先至少一年，但市場態度觀望，寧願等技術落地並收到市場反饋後，對賣車數字有提升才再作跟進。

不過他亦提到，由於比亞迪為科指最重磅成分股之一，近日科指跌勢亦拖累比亞迪股價表現，他指比亞迪近四個月都一直徘徊90元至100元區間，可以預期已開始築底，如大戶需要炒作科指反彈，屆時便會開始買入比亞迪，便會有利股價回升。他認為現價可以先行建倉三分之一，待股價向上突破後再追入另外三分之二，更為穩陣捕捉回升幅度。

撰文：經濟通通訊社市場組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇