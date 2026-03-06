  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

一周部署 | 伍禮賢：關注三大防守板塊，內地2月CPI或具啟示

06/03/2026

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

 

　　恒指本周隨中東局勢大起大落，北水周四（5日）更創下單日最大淨賣出，光大證券國際證券策略師伍禮賢於《一周部署》表示，恒指本周一度再次跌穿25000點，雖然周五（6日）有所回升，但暫時仍屬技術性反彈，預計港股早前「頭-肩-頸」格局的頸線位，即26300點將成未來反彈的重要阻力位，大市下周將主要於25000點至26300點波動。

 

　　他認為，除了中東局勢，內地兩會一如過往未為市場帶來太多驚喜，且中國下調今年GDP增長目標至4.5%-5%，因此在投資情緒相對審慎的情況下，部署不宜過分進取，惟可以揀選具防守性的板塊，例如跟外圍環境關聯性相對不高的本地公用股、地產股，中資電訊商亦可重點關注。伍Sir最後提及，下周內地將公布2月CPI，按年或增0.8%的相對較高水平，如進一步超出預期，有助強化投資者對今年餘下時間內需復甦的信心提振。

 

　　立即去片：https://youtu.be/tbR---mzNb8

 

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09860

艾迪康控股

5.060

異動股

00728

中國電信

5.100

異動股

01027

亞洲策略科技

3.450

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,416.16
    -538.58 (-1.123%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,762.68
    -68.03 (-0.996%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,556.92
    -192.07 (-0.844%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升513.608
變動率︰+2.436%
較港股︰-1.04%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升407.949
變動率︰+0.991%
較港股︰-1.70%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌140.540
變動率︰-1.534%
較港股︰-1.03%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌131.108
變動率︰-2.251%
較港股︰-3.03%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升26.915
變動率︰+5.673%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升118.520
變動率︰+3.974%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.487
變動率︰+3.250%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.825
變動率︰-2.838%
精選美股 More
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰跌1,328.532
變動率︰-2.911%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌197.810
變動率︰-3.840%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌51.740
變動率︰-3.883%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌18.190
變動率︰-5.211%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/03/2026 10:50 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/03/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/03/2026 10:50 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09860 艾迪康控股
  • 5.060
  • 00728 中國電信
  • 5.100
  • 01027 亞洲策略科技
  • 3.450
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 315.600
  • 08073 水發興業新材料
  • 0.168
股份推介
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.920
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 9.200
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 119.100
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.790
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.420
  • 09992 泡泡瑪特
  • 207.400
  • 00700 騰訊控股
  • 519.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.200
報章貼士
  • 02727 上海電氣
  • 4.700
  • 目標︰$5.35
  • 03696 英矽智能
  • 55.500
  • 目標︰$69.00
  • 03600 現代牙科
  • 5.680
  • 目標︰$6.25
熱炒概念股
即時重點新聞

06/03/2026 17:26  《盤後部署》恒指大漲逾400點收復昨天高位，京東物流現雙底候低再吸納

06/03/2026 17:13  【兩會焦點】潘功勝：支持中央匯金公司發揮類平準基金作用

06/03/2026 16:12  北水續沽22億科技股回彈，恒指收升435點報25757，全周仍累跌超3%

06/03/2026 16:14  《本港樓市》中原CCL按周輕微下跌0.03%，企穩149點水平

06/03/2026 16:12  長和(00001)就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動

06/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒８８億元，買騰訊沽阿里

06/03/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦降京東目標一成，B站績後獲瑞銀大和微升目標

06/03/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８２３６，一周拆息較上日升至１﹒７…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

長和就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中證監稱將完善中國特色穩市機制建設，滬指全周跌1%新文章
人氣文章

新聞>市場動向

滙豐特選客戶午宴講座：馬年前瞻部署 穩中求勝新文章
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯 新文章
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜內地赤字規模增加有政策憧憬？｜恒指後勁不繼反彈完？新文章
人氣文章

玩樂假期

全城有機日2026︱中環遮打道有機市集＋$1有機菜＋遊戲攤位＋工作坊＋換環保餐具
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

夢幻櫻花彩妝季！2026日韓美妝品牌推介：打造櫻花般粉嫩的春日妝感 新文章
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《狸想奇兵》：畢竟人類本身亦是存在於自然之中的動物 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
帶飯陷阱警示｜3種隔夜蔬菜翻叮恐致胃癌腸癌，醫生建議多做1步保營養
人氣文章
疱疹病毒警示｜30歲女子因嘴角感染上腦死亡，醫生揭3大危險症狀
人氣文章
抗癌鬥士離世｜63歲婦科名醫血癌逝世，曾歷化療與器官移植新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 23:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/03/2026
長和就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】潘功勝：支持中央匯金公司發揮類平準基金作用

06/03/2026 17:13

聚焦兩會2026

說說心理話

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區