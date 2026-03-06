  • 會員
異動精選 | 京東全系績後股價揚，阿里回應人事爭議中斷六連跌

06/03/2026

異動精選 | 京東全系績後股價揚，阿里回應人事爭議中斷六連跌

 

異動精選 | 京東全系績後股價揚，阿里回應人事爭議中斷六連跌

 

09860

艾迪康控股

5.060

異動股

00728

中國電信

5.100

異動股

01027

亞洲策略科技

3.450

精選美股行情
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,372.26
    -582.48 (-1.215%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,757.36
    -73.35 (-1.074%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,545.14
    -203.85 (-0.896%)
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升513.038
變動率︰+2.324%
較港股︰-1.15%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升408.162
變動率︰+1.045%
較港股︰-1.65%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌140.382
變動率︰-1.644%
較港股︰-1.14%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌131.122
變動率︰-2.239%
較港股︰-3.02%
JD 京東
按盤價(USD)︰升26.830
變動率︰+5.340%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升118.700
變動率︰+4.132%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升22.980
變動率︰+2.544%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.710
變動率︰-3.288%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌1.170
變動率︰-3.306%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌198.490
變動率︰-3.510%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌51.730
變動率︰-3.901%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌18.120
變動率︰-5.576%
  • 09860 艾迪康控股
  • 5.060
  • 00728 中國電信
  • 5.100
  • 01027 亞洲策略科技
  • 3.450
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 315.600
  • 08073 水發興業新材料
  • 0.168
股份推介
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.920
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 9.200
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 119.100
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.790
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.420
  • 09992 泡泡瑪特
  • 207.400
  • 00700 騰訊控股
  • 519.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.200
報章貼士
  • 02727 上海電氣
  • 4.700
  • 目標︰$5.35
  • 03696 英矽智能
  • 55.500
  • 目標︰$69.00
  • 03600 現代牙科
  • 5.680
  • 目標︰$6.25
熱炒概念股
即時重點新聞

06/03/2026 17:26  《盤後部署》恒指大漲逾400點收復昨天高位，京東物流現雙底候低再吸納

06/03/2026 17:13  【兩會焦點】潘功勝：支持中央匯金公司發揮類平準基金作用

06/03/2026 16:12  北水續沽22億科技股回彈，恒指收升435點報25757，全周仍累跌超3%

06/03/2026 16:14  《本港樓市》中原CCL按周輕微下跌0.03%，企穩149點水平

06/03/2026 16:12  長和(00001)就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動

06/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒８８億元，買騰訊沽阿里

06/03/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦降京東目標一成，B站績後獲瑞銀大和微升目標

06/03/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８２３６，一周拆息較上日升至１﹒７…

人氣文章

新聞>財經熱話

長和就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中證監稱將完善中國特色穩市機制建設，滬指全周跌1%新文章
人氣文章

新聞>市場動向

滙豐特選客戶午宴講座：馬年前瞻部署 穩中求勝新文章
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

百年裁縫店培羅蒙｜由上海遷港，手藝精良馳名遠近新文章
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜騙徒租樓APP扮租客，五旬女子被誘騙投資加密貨幣，損失$3,100萬
人氣文章

熱話 Feature

利是封回收 2026｜無印良品＋莎莎＋順豐＋喵巴士＋綠領行動全港回收點新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲 新文章
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人
人氣文章

Beauty Feature

春夏來點花香氣息！Marc Jacobs、Guerlain、Gucci香氛推介 新文章
人氣文章
抗癌鬥士離世｜63歲婦科名醫血癌逝世，曾歷化療與器官移植新文章
人氣文章
名人保養｜鄭伊健夫婦筲箕灣食麵，52歲蒙嘉慧真實狀態被讚自然真我
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 23:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
06/03/2026
長和就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動
【兩會焦點】潘功勝：支持中央匯金公司發揮類平準基金作用

06/03/2026 17:13

聚焦兩會2026

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

說說心理話

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

