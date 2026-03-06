  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

北水續沽22億科技股回彈，恒指收升435點報25757，全周仍累跌超3%

06/03/2026

北水續沽22億科技股回彈，恒指收升435點報25757，全周仍累跌超3%

 

 

　　經歷上日大走資後，今日盡管港股顯著反彈，北水沽勢仍未結束，港股通全日淨流出近22億元。據報美軍為對伊朗軍事行動延長至9月做準備，美股隔晚一度急插，惟亞太股市早段跌幅不算顯著，日股韓股收盤更倒升，港股尾盤時段全國人大會議舉行經濟主題記者會，人民銀行行長潘功勝提出將靈活高效地運用降準降息等多種貨幣政策工具，但未見顯著提振作用，恒指總結全日收報25757，升435點或1.7%，主板成交近2928億元。恒生中國企業指數收報8628，升176點或2.1%。恒生科技指數收報4947，升151點或3.2%。

 

　　回顧全周，美國及以色列聯合突襲伊朗，目標摧毀伊朗發展核武能力，該國最高領袖哈梅內伊及多名軍政高層死亡，周一（2日）全球股市尚算平穩，恒指當天即跌超570點，此後美方對戰事能否短時間結束態度轉向曖昧，中東輸油要道關閉，引發資本市場尤其亞太股市恐慌，韓股連續兩天爆發股災，日股、台股甚至A股都不能置身事外，兩會維穩因素失效，港股周二（3日）先跌291點，周三（4日）再挫518點，盤中低見24958點，不但創下半年新低，而且試穿俗稱「牛熊線」的250天線，以該位置計恒指共跌1672點，不過其後連續兩日向上回彈，今日收市位25757幾近修復周二裂口位25768。累計全周恒指下跌873點或3.28%，是自去年11月以來最大單周跌幅。

 

　　京東系發表業績，此前連續三季被質低的京東集團(09618)一鼓作氣，股價全日升9.95%，報106.6元，其上季經調整純淨利按年大跌90.4%至10.84億人幣，但仍優於預期；京東健康(06618)績後升1.89%，報48.4元，京東工業(07618)升7.1%，報11.47元，京東物流(02618)更飆22.98%領漲藍籌，報12.63元。

 

　　阿里(09988)否認AI團隊集體離職，所有產品與服務運作正常，另有內媒引述阿里內部人士稱公司並沒有改變千問的開源策略，也沒有用日活等商業化目標考核基模團隊，阿里全日升3.48%，報130.7元，終結六連跌；騰訊(00700)升3.39%，報519元，網易(09999)升5.23%，報189.2元，小米(01810)升3.79%，報33.42元，快手(01024)升3.1%，報61.45元，美團(03690)升3.15%，報76.85元。

 

　　內需股今日亦領升，蒙牛乳業(02319)漲6.95%，報16.16元，潤啤(00291)升4.12%，報26.8元，百威亞太(01876)升3.07%，報7.71元。

 

　　比亞迪(01211)發布新一代刀片電池，股價全日收升2.27%，報94.7元。

 

　　中國宏橋(01378)此前炒作外圍鋁礦消息，今日回吐3.04%，報38.28元，為表現最差藍籌；本地地產股今日集體走軟，油價波動打壓美聯儲減息預期，恒地(00012)跌2.24%，報33.2元，新世界(00017)跌0.73%，報9.47元，九置(01997)跌0.65%，報27.58元，新地(00016)跌0.63%，報142元，長實(01113)則升1.27%，報47.9元。

 

　　國際油價後市未明朗，油股個別走，中石油(00857)升1.36%，報10.4元，中石化(00386)升0.38%，報5.22元，中海油(00883)跌0.89%，報26.62元。避險因素回落公用股復冷，港鐵(00066)跌1.39%，報35.38元，長江基建集團(01038)跌0.46%，報65.55元，煤氣(00003)跌0.27%，報7.51元，惟中電(00002)升0.74%，報75.1元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09860

艾迪康控股

5.060

異動股

00728

中國電信

5.100

異動股

01027

亞洲策略科技

3.450

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,411.13
    -543.61 (-1.134%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,762.07
    -68.64 (-1.005%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,555.95
    -193.04 (-0.849%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升513.592
變動率︰+2.433%
較港股︰-1.04%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升407.949
變動率︰+0.991%
較港股︰-1.70%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌140.540
變動率︰-1.534%
較港股︰-1.03%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌131.108
變動率︰-2.251%
較港股︰-3.03%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升26.910
變動率︰+5.654%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升118.520
變動率︰+3.974%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.485
變動率︰+3.125%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.821
變動率︰-2.854%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌1.170
變動率︰-3.306%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌197.740
變動率︰-3.874%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌51.640
變動率︰-4.068%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌18.180
變動率︰-5.263%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/03/2026 10:51 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/03/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/03/2026 10:51 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09860 艾迪康控股
  • 5.060
  • 00728 中國電信
  • 5.100
  • 01027 亞洲策略科技
  • 3.450
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 315.600
  • 08073 水發興業新材料
  • 0.168
股份推介
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.920
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 9.200
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 119.100
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.790
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.420
  • 09992 泡泡瑪特
  • 207.400
  • 00700 騰訊控股
  • 519.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.200
報章貼士
  • 02727 上海電氣
  • 4.700
  • 目標︰$5.35
  • 03696 英矽智能
  • 55.500
  • 目標︰$69.00
  • 03600 現代牙科
  • 5.680
  • 目標︰$6.25
熱炒概念股
即時重點新聞

06/03/2026 17:26  《盤後部署》恒指大漲逾400點收復昨天高位，京東物流現雙底候低再吸納

06/03/2026 17:13  【兩會焦點】潘功勝：支持中央匯金公司發揮類平準基金作用

06/03/2026 16:12  北水續沽22億科技股回彈，恒指收升435點報25757，全周仍累跌超3%

06/03/2026 16:14  《本港樓市》中原CCL按周輕微下跌0.03%，企穩149點水平

06/03/2026 16:12  長和(00001)就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動

06/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒８８億元，買騰訊沽阿里

06/03/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦降京東目標一成，B站績後獲瑞銀大和微升目標

06/03/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８２３６，一周拆息較上日升至１﹒７…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

長和就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中證監稱將完善中國特色穩市機制建設，滬指全周跌1%新文章
人氣文章

新聞>市場動向

滙豐特選客戶午宴講座：馬年前瞻部署 穩中求勝新文章
品味生活
生活
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

從SaaS到AIaaS：避免被AI取代的3大競爭優勢策略新文章
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜內地赤字規模增加有政策憧憬？｜恒指後勁不繼反彈完？新文章
人氣文章

娛樂

馮德倫為IP推新歌，動漫劇集預今年登場，雷頌德新歌賀Dry樂隊30周年新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」：循序漸進地呈現不同作曲家的主題
人氣文章

Art & Living Feature

《金多寶》與《夜王》：努力作出變奏的賀歲片
人氣文章

Beauty Feature

春夏來點花香氣息！Marc Jacobs、Guerlain、Gucci香氛推介 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
家事百科｜Threads爆紅$36洗面奶，30秒擦洗衣領白鞋還原潔白新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
脂肪迷思破解｜營養師揭3大健康脂肪有益心血管新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 23:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/03/2026
長和就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】潘功勝：支持中央匯金公司發揮類平準基金作用

06/03/2026 17:13

聚焦兩會2026

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區