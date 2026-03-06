北水續沽22億科技股回彈，恒指收升435點報25757，全周仍累跌超3%

經歷上日大走資後，今日盡管港股顯著反彈，北水沽勢仍未結束，港股通全日淨流出近22億元。據報美軍為對伊朗軍事行動延長至9月做準備，美股隔晚一度急插，惟亞太股市早段跌幅不算顯著，日股韓股收盤更倒升，港股尾盤時段全國人大會議舉行經濟主題記者會，人民銀行行長潘功勝提出將靈活高效地運用降準降息等多種貨幣政策工具，但未見顯著提振作用，恒指總結全日收報25757，升435點或1.7%，主板成交近2928億元。恒生中國企業指數收報8628，升176點或2.1%。恒生科技指數收報4947，升151點或3.2%。

回顧全周，美國及以色列聯合突襲伊朗，目標摧毀伊朗發展核武能力，該國最高領袖哈梅內伊及多名軍政高層死亡，周一（2日）全球股市尚算平穩，恒指當天即跌超570點，此後美方對戰事能否短時間結束態度轉向曖昧，中東輸油要道關閉，引發資本市場尤其亞太股市恐慌，韓股連續兩天爆發股災，日股、台股甚至A股都不能置身事外，兩會維穩因素失效，港股周二（3日）先跌291點，周三（4日）再挫518點，盤中低見24958點，不但創下半年新低，而且試穿俗稱「牛熊線」的250天線，以該位置計恒指共跌1672點，不過其後連續兩日向上回彈，今日收市位25757幾近修復周二裂口位25768。累計全周恒指下跌873點或3.28%，是自去年11月以來最大單周跌幅。

京東系發表業績，此前連續三季被質低的京東集團(09618)一鼓作氣，股價全日升9.95%，報106.6元，其上季經調整純淨利按年大跌90.4%至10.84億人幣，但仍優於預期；京東健康(06618)績後升1.89%，報48.4元，京東工業(07618)升7.1%，報11.47元，京東物流(02618)更飆22.98%領漲藍籌，報12.63元。

阿里(09988)否認AI團隊集體離職，所有產品與服務運作正常，另有內媒引述阿里內部人士稱公司並沒有改變千問的開源策略，也沒有用日活等商業化目標考核基模團隊，阿里全日升3.48%，報130.7元，終結六連跌；騰訊(00700)升3.39%，報519元，網易(09999)升5.23%，報189.2元，小米(01810)升3.79%，報33.42元，快手(01024)升3.1%，報61.45元，美團(03690)升3.15%，報76.85元。

內需股今日亦領升，蒙牛乳業(02319)漲6.95%，報16.16元，潤啤(00291)升4.12%，報26.8元，百威亞太(01876)升3.07%，報7.71元。

比亞迪(01211)發布新一代刀片電池，股價全日收升2.27%，報94.7元。

中國宏橋(01378)此前炒作外圍鋁礦消息，今日回吐3.04%，報38.28元，為表現最差藍籌；本地地產股今日集體走軟，油價波動打壓美聯儲減息預期，恒地(00012)跌2.24%，報33.2元，新世界(00017)跌0.73%，報9.47元，九置(01997)跌0.65%，報27.58元，新地(00016)跌0.63%，報142元，長實(01113)則升1.27%，報47.9元。

國際油價後市未明朗，油股個別走，中石油(00857)升1.36%，報10.4元，中石化(00386)升0.38%，報5.22元，中海油(00883)跌0.89%，報26.62元。避險因素回落公用股復冷，港鐵(00066)跌1.39%，報35.38元，長江基建集團(01038)跌0.46%，報65.55元，煤氣(00003)跌0.27%，報7.51元，惟中電(00002)升0.74%，報75.1元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

