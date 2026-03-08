一周部署 | 伊朗後哈梅內伊時代難收場，寧德時代理想蔚來放榜

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美對伊朗戰事走向，還看最高領袖接任人

美國和以色列聯合打擊伊朗，旨在摧毀伊朗發展核武能力，首日即擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊和多名軍政高層，然而伊朗政權在「後哈梅內伊時代」未有在短時間崩潰，環球市場即刻浮現兩大風險，一是伊朗「鎖喉」霍爾木茲海峽引發全球尤其是亞洲能源危機，並導致全世界通脹升溫，各國減息周期提前結束；二是美軍據報正為伊朗戰事延長至9月作準備，意味著這場戰爭可能要維持半年甚至更長，為全球市場埋下地雷。美國總統特朗普最新表示，除非伊朗投降否則不會達成任何協議。

那麼戰事會以何種方式收場？外界預測主要有三條路線：最理想情況是伊朗更換一個願意和美國談判的新領導人，雙方就核問題達成協議，戰事結束；最差情況就是伊朗倖存官員擁護哈梅內伊之子穆傑塔巴上任最高領袖，形成一個更保守更強硬的領導層，讓美軍不得不派出地面部隊進行打擊；另外有一條更戲劇化的路線。就是伊朗政權在外壓下失去統治能力，但伊朗國民迎來的大概率不會是政治改革，而是革命衛隊、軍隊和各類分離主義團體之間無日無之的內戰。

美就業數據成黑天鵝

美國最新就業數據令人大跌眼鏡，2月非農就業人數減少9.2萬人，遠低於市場預期的新增約5.9萬人，失業率則由4.3%升至4.4%。受數據影響，美股三大指數周五全跌，為投資者帶來近來最「黑」的一周。聯儲官員最關心的就業萎縮問題獲進一步證實，即美國「服務-就業-收入-消費」的經濟增長鏈條正在走弱，而經濟增長全靠AI投資帶動。就業數據走樣本來對資本市場並非完全是壞事，利率期貨顯示市場對儲局6月減息的預期升溫，但問題是此時正值美國對伊朗宣戰導致油價飆升，美國通脹復燃將令儲局官員難以安心減息，但經濟轉差亦限制加息空間，讓儲局變得左右為難。

神州CPI繼續低基數回升

中國即將公布2月CPI，由於今年春節較去年為遲，照計2月物價會比去年同期顯著上升，市場預期同比增長率為0.8%，按月增長0.5%，至於2月PPI方面，有見於「反內捲」持續顯效加上國際油價上漲，2月PPI同比跌幅料進一步從1月的1.4%收窄至1.2%。雖然中國物價同比水平脫離超低增長甚至負增長區間，但主要是受低基數效應影響，和經濟基本面關係不大，當前居民收入、就業預期並未明顯改變，居民收入增速依然底部徘徊，抑制居民消費需求擴張，CPI增速難以明顯上漲，市場期待兩會後各類提振內需政策迅速實施，挽救持續靡頹的零售市道。

蔚來首次扭虧，理想存風險

步入港股業績期，接下來一周有多隻矚目股份放榜，其中包括谷子經濟概念股布魯可(00325)，雖然年內持續獲資金炒作，但缺乏自家知名IP帶動，收入及純利增長前景承壓；理想汽車(02015)交付成績有逐步下降趨勢，存在由盈返虧風險，但其在20萬元人民幣以上SUV市場仍保持領先地位，關注公司下季出新車及布局人型機械人；蔚來(02015)開拓低價市場有好成績，此前已發盈喜，預計第四季將錄得7億至12億元人民幣的經調整經營利潤(Non-GAAP)，是公司成立11年來首次實現單季盈利；寧德時代(03750)預期未必能達到全年盈利目標，但按年多賺仍超過三成，盡管內地新能源汽車市場面臨飽和，但AI數據中心帶動的儲能需求將成為公司新核心增長點；此外，多家本港地產商將放榜，九龍倉(00004)此前受內地物業開發虧損及減值撥備拖累，2025年盈利有望低位回升，太古地產(01972)預計去年純利按年增長約21%，受惠內地及香港零售物業表現穩健及深水灣道6號等項目銷售結算。

