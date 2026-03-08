  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

一周部署 | 伊朗後哈梅內伊時代難收場，寧德時代理想蔚來放榜

08/03/2026

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美對伊朗戰事走向，還看最高領袖接任人

 

　　美國和以色列聯合打擊伊朗，旨在摧毀伊朗發展核武能力，首日即擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊和多名軍政高層，然而伊朗政權在「後哈梅內伊時代」未有在短時間崩潰，環球市場即刻浮現兩大風險，一是伊朗「鎖喉」霍爾木茲海峽引發全球尤其是亞洲能源危機，並導致全世界通脹升溫，各國減息周期提前結束；二是美軍據報正為伊朗戰事延長至9月作準備，意味著這場戰爭可能要維持半年甚至更長，為全球市場埋下地雷。美國總統特朗普最新表示，除非伊朗投降否則不會達成任何協議。

 

　　那麼戰事會以何種方式收場？外界預測主要有三條路線：最理想情況是伊朗更換一個願意和美國談判的新領導人，雙方就核問題達成協議，戰事結束；最差情況就是伊朗倖存官員擁護哈梅內伊之子穆傑塔巴上任最高領袖，形成一個更保守更強硬的領導層，讓美軍不得不派出地面部隊進行打擊；另外有一條更戲劇化的路線。就是伊朗政權在外壓下失去統治能力，但伊朗國民迎來的大概率不會是政治改革，而是革命衛隊、軍隊和各類分離主義團體之間無日無之的內戰。

 

美就業數據成黑天鵝

 

　　美國最新就業數據令人大跌眼鏡，2月非農就業人數減少9.2萬人，遠低於市場預期的新增約5.9萬人，失業率則由4.3%升至4.4%。受數據影響，美股三大指數周五全跌，為投資者帶來近來最「黑」的一周。聯儲官員最關心的就業萎縮問題獲進一步證實，即美國「服務-就業-收入-消費」的經濟增長鏈條正在走弱，而經濟增長全靠AI投資帶動。就業數據走樣本來對資本市場並非完全是壞事，利率期貨顯示市場對儲局6月減息的預期升溫，但問題是此時正值美國對伊朗宣戰導致油價飆升，美國通脹復燃將令儲局官員難以安心減息，但經濟轉差亦限制加息空間，讓儲局變得左右為難。

 

神州CPI繼續低基數回升

 

　　中國即將公布2月CPI，由於今年春節較去年為遲，照計2月物價會比去年同期顯著上升，市場預期同比增長率為0.8%，按月增長0.5%，至於2月PPI方面，有見於「反內捲」持續顯效加上國際油價上漲，2月PPI同比跌幅料進一步從1月的1.4%收窄至1.2%。雖然中國物價同比水平脫離超低增長甚至負增長區間，但主要是受低基數效應影響，和經濟基本面關係不大，當前居民收入、就業預期並未明顯改變，居民收入增速依然底部徘徊，抑制居民消費需求擴張，CPI增速難以明顯上漲，市場期待兩會後各類提振內需政策迅速實施，挽救持續靡頹的零售市道。

 

蔚來首次扭虧，理想存風險

 

　　步入港股業績期，接下來一周有多隻矚目股份放榜，其中包括谷子經濟概念股布魯可(00325)，雖然年內持續獲資金炒作，但缺乏自家知名IP帶動，收入及純利增長前景承壓；理想汽車(02015)交付成績有逐步下降趨勢，存在由盈返虧風險，但其在20萬元人民幣以上SUV市場仍保持領先地位，關注公司下季出新車及布局人型機械人；蔚來(02015)開拓低價市場有好成績，此前已發盈喜，預計第四季將錄得7億至12億元人民幣的經調整經營利潤(Non-GAAP)，是公司成立11年來首次實現單季盈利；寧德時代(03750)預期未必能達到全年盈利目標，但按年多賺仍超過三成，盡管內地新能源汽車市場面臨飽和，但AI數據中心帶動的儲能需求將成為公司新核心增長點；此外，多家本港地產商將放榜，九龍倉(00004)此前受內地物業開發虧損及減值撥備拖累，2025年盈利有望低位回升，太古地產(01972)預計去年純利按年增長約21%，受惠內地及香港零售物業表現穩健及深水灣道6號等項目銷售結算。

 

 

一周部署 | 伊朗後哈梅內伊時代難收場，寧德時代理想蔚來放榜

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 伊朗後哈梅內伊時代難收場，寧德時代理想蔚來放榜

 

伍禮賢：關注三大防守板塊，內地2月CPI或具啟示

 

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09860

艾迪康控股

5.060

異動股

00728

中國電信

5.100

異動股

01027

亞洲策略科技

3.450

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,501.55
    -453.19 (-0.945%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,740.02
    -90.69 (-1.328%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,387.68
    -361.31 (-1.588%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升511.859
變動率︰+2.075%
較港股︰-1.38%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升411.661
變動率︰+1.897%
較港股︰-0.80%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌140.558
變動率︰-1.534%
較港股︰-1.02%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌131.484
變動率︰-1.983%
較港股︰-2.75%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升40.870
變動率︰+7.242%
JD 京東
按盤價(USD)︰升27.030
變動率︰+6.125%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升117.820
變動率︰+3.360%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.670
變動率︰-3.444%
精選美股 More
TSM 台積電
按盤價(USD)︰跌338.890
變動率︰-4.230%
M 梅西百貨
按盤價(USD)︰跌18.270
變動率︰-4.794%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰跌43.420
變動率︰-5.506%
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰跌1,292.800
變動率︰-5.522%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/03/2026 04:34 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/03/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/03/2026 04:34 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09860 艾迪康控股
  • 5.060
  • 00728 中國電信
  • 5.100
  • 01027 亞洲策略科技
  • 3.450
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 315.600
  • 08073 水發興業新材料
  • 0.168
股份推介
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.920
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 9.200
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 119.100
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.790
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.420
  • 09992 泡泡瑪特
  • 207.400
  • 00700 騰訊控股
  • 519.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.200
報章貼士
  • 02727 上海電氣
  • 4.700
  • 目標︰$5.35
  • 03696 英矽智能
  • 55.500
  • 目標︰$69.00
  • 03600 現代牙科
  • 5.680
  • 目標︰$6.25
熱炒概念股
即時重點新聞

06/03/2026 17:26  《盤後部署》恒指大漲逾400點收復昨天高位，京東物流現雙底候低再吸納

06/03/2026 17:13  【兩會焦點】潘功勝：支持中央匯金公司發揮類平準基金作用

06/03/2026 16:12  北水續沽22億科技股回彈，恒指收升435點報25757，全周仍累跌超3%

06/03/2026 16:14  《本港樓市》中原CCL按周輕微下跌0.03%，企穩149點水平

06/03/2026 16:12  長和(00001)就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動

06/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒８８億元，買騰訊沽阿里

06/03/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦降京東目標一成，B站績後獲瑞銀大和微升目標

06/03/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８２３６，一周拆息較上日升至１﹒７…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：比亞迪股價落後，建議趁低吸納新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 伊朗後哈梅內伊時代難收場，寧德時代理想蔚來放榜新文章
人氣文章

新聞>中國故事

兩會焦點｜王毅談中國外交：元首外交是定盤星，中美高層交往議程已擺上桌面新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

周中快車，成爭冠分水嶺；槍手穩定，曼城有心無力 新文章
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

AI時代的職場突圍｜3大商業英語場景人性化，Email不再有AI味新文章
人氣文章

娛樂

馮德倫為IP推新歌，動漫劇集預今年登場，雷頌德新歌賀Dry樂隊30周年新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁 新文章
人氣文章

Fashion Feature

2026必入手清單：Coach最值得投資五大經典手袋，四位數價錢也能買到頂級質感？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
賽馬會馬可紀念之家讓我感恩，培養謙卑與關愛之心
人氣文章
助眠運動｜脊醫教睡前3個超簡單動作，5分鐘極速入眠新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/03/2026
港股 | 蕭猷華：比亞迪股價落後，建議趁低吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩會焦點｜王毅談中國外交：元首外交是定盤星，中美高層交往議程...

08/03/2026 12:57

聚焦兩會2026

美國想在伊朗投入多少錢？

08/03/2026 00:00

中東戰火

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區