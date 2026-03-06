  • 會員
長和就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動

06/03/2026

　　長和(00001)宣布，已就巴拿馬政府不合法接管其附屬巴拿馬港口公司貨櫃碼頭營運事宜，進一步加強法律應對措施。

 

（Shutterstock）

 

　　長和稱，現已就爭議通知提交補充文件，當中明確指出，巴拿馬政府繼續一意孤行，拒絕溝通、中斷磋商，更在欠缺透明度的情況下佔用兩個貨櫃碼頭，並強行接管巴拿馬港口公司之財產及員工。公司亦稱，留意到巴拿馬政府變本加厲，針對長江和記及巴拿馬港口公司發表多項不實言論，令情況進一步惡化。

 

　　長和知悉，巴拿馬港口公司已就第23號行政法令，即命令佔用巴拿馬港口公司設施及沒收其財產之行政法令，提出行政呈請，要求予以重新考慮。同時，巴拿馬港口公司拒絕接受巴拿馬政府不合法沒收巴拿馬港口公司專有及受法律保護之文件和材料。上述行動，乃巴拿馬港口公司繼早前根據國際商會仲裁規則，對巴拿馬政府啟動國際仲裁程序後，所採取之進一步行動。

 

　　長和續稱，不同意巴拿馬政府最近所作之偏頗行為，並將繼續與法律顧問評估形勢，就此事宜訴諸一切可行之國內及國際法律程序。

 

據報長和出售港口交易進展緩慢，各方冀中美領導人會晤取得突破

 

　　據《彭博》報道，在長和宣布其全球港口交易一年之後，出售計劃陷入僵局，目前各方把希望寄託在中國及美國領導人即將進行的會晤取得政治突破之上。

 

　　知情人士稱，儘管與買方財團的談判近幾個月來進展甚微，但交易並未泡湯。買方財團成員包括貝萊德、意大利億萬富翁Gianluigi Aponte的Terminal Investment Ltd及中國國有企業中遠集團。

 

　　知情人士指，各方希望中美元首峰會將取得政治突破，從而為這筆交易的完成鋪平道路。不過，不能保證特朗普訪華期間，這筆交易會是優先討論事項。

 

　　長和、貝萊德、中遠集團和Aponte家族的MSC Mediterranean Shipping Co﹒未回應置評請求。MSC Mediterranean Shipping控制著Terminal Investment。

 

撰文：經濟通採訪組

 

