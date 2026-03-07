美股收盤 | 非農數字意外下跌及油價狂飆，道指收市跌453點

受中東危機升級及就業數據疲弱打擊，美股周五（6日）走勢疲弱，且三大指數本周均錄得顯著跌幅。

道指收市跌453.19點，或0.95%，報47501.55點；標普500指數跌90.69點，或1.33%，報6740.02點；納指跌361.31點，或1.59%，報22387.68點。本周美股三大指數均錄得跌幅，道指跌約3%，標普500指數跌約2%，納指則跌1.24%。

美國總統特朗普在社交媒體上強硬要求伊朗「無條件投降」，令市場憂慮衝突將演變成持久戰。此番言論導致市場恐慌情緒急升，投資者紛紛尋求避險。

市場憂慮中東衝突演變成持久戰，恐慌情緒急升。(AP)

戰事持續亦引發全球石油供應中斷的恐慌，帶動國際原油價格升勢凌厲。紐約期油及布蘭特期油雙雙突破每桶90美元大關。紐約期油升12.2%，報每桶90.97美元；布蘭特期油升8.2%，報每桶92.45美元。總結本周，原油價格累計狂飆超過35%，大幅加劇市場對通脹反彈及企業經營成本上漲的擔憂。

此外，美國2月非農就業人數意外減少9.2萬，遠遜於市場預期，而失業率則攀升至4.4%。數據反映勞動力市場正急速降溫，進一步加深投資者對經濟前景的憂慮。

燃油成本飆升重創旅遊板塊，皇家加勒比海郵輪(US.RCL)股價本周累計下挫超過9%。受供應鏈及利潤率收窄拖累，卡特彼勒(US.CAT)全周跌逾7%，而沃爾瑪(US.WMT)及Costco(US.COST)亦因消費力隱憂而輕微下跌。

科技股亦普遍向下，特斯拉(US.TSLA)跌2.2%，英偉達(US.NVDA)跌3%，Meta(US.META)跌2.4%，蘋果(US.AAPL)跌1.1%，谷歌(US.GOOG)跌0.9%，亞馬遜(US.AMZN)跌2.6%。

金價反覆走強

現貨黃金走勢反覆偏強，尾市升1.5%，報每盎司5158美元。紐約期金走勢相若，報每盎司5167美元，錄得約1.7%升幅。

美匯指數於99關口附近窄幅波動，報約98.96，較前一交易日微跌0.1%。美元兌日圓維持偏強走勢，升至157.88，升幅約0.2%。​歐元兌美元整體維持窄幅上落，匯價在約1.16水平附近反覆，日內基本持平。

撰文：經濟通國金組

