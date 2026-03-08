  • 會員
中東戰火
港股 | 蕭猷華：比亞迪股價落後，建議趁低吸納

08/03/2026

　　《套期保值》上周，全球金融市場因美以伊爆發戰爭而出現劇烈動盪，港股整體走勢反覆偏弱，恒生指數全周下跌873點。另一方面，WTI期油升至每桶90美元，創下歷來最大單周升幅，市場的關注點在於油價會否持續上漲。若霍爾木茲海峽遭到長期封鎖，石油供應勢必減少，油價隨之飆升，進一步抬高生產和運輸成本。油價上揚也會加劇通脹壓力，降低美國聯儲局減息的機會。

 

　　個股方面，受國內新能源車巿場競爭激烈及銷售增速放緩影響，車企近年積極布局「出海」。比亞迪股份(01211)剛公布2月海外銷售數據，繼續維持強勁增長。同時，為提升競爭力，比亞迪上周推出第二代刀片電池和閃充技術，不僅解決了充電速度慢及低溫充電困難的痛點，還將充電速度提升至近乎燃油加注的水平，從10%充至70%僅需5分鐘，從10%充到97%亦只需9分鐘。與此同時，即使在零下20度的極端低溫環境，充至97%也只需12分鐘。

 

比亞迪上周推出第二代刀片電池和閃充技術 (AP)

 

　　比亞迪聲稱其新一代刀片電池在充電速度方面為全球最快，領先同業至少一年。另一方面，比亞迪同時宣布11款新車全部配備第二代刀片閃充電池。綜合技術領先與海外銷售快速增長的情況，筆者認為股價現水平嚴重落後，上升潛力巨大，建議趁低吸納。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

