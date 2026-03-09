  • 會員
美股 | 伊朗戰爭持續逾一周，油價突破100美元，美股周線下挫

09/03/2026

　　伊朗戰事持續逾一周，霍爾木茲海峽被封鎖打擊全球能源供應。油價周一（9日）突破每桶100美元，美股三大指數均錄得顯著周線跌幅。

 

　　布蘭特期油開盤一度飆升20%，至每桶111.04美元，而紐約期油漲幅一度高達22%。阿聯酋和科威特已開始減產，因霍爾木茲關閉導致儲罐迅速填滿，伊拉克上周已開始關閉產能。

 

　　上周五（6日），道指收市跌453.19點，或0.95%，報47501.55點；標普500指數跌90.69點，或1.33%，報6740.02點；納指跌361.31點，或1.59%，報22387.68點。

 

市場憂衝突演變成持久戰

 

　　該周美股三大指數均錄得跌幅，道指跌約3%，標普500指數下跌約2%，納指則跌1.24%。美國總統特朗普在社交媒體上強硬要求伊朗「無條件投降」，令市場憂慮衝突將演變成持久戰。此番言論導致市場恐慌情緒急升，投資者紛紛尋求避險。

 

　　現貨黃金走勢反覆偏強，尾市升1.5%，報每盎司5158美元。紐約期金走勢相若，報每盎司5167美元，錄得約1.7%升幅。

 

　　美匯指數於99關口附近窄幅波動，報約98.96，較前一交易日微跌0.1%。　美元兌日圓維持偏強走勢，升至157.88，升幅約0.2%。​歐元兌美元整體維持窄幅上落，匯價在約1.16水平附近反覆，日內基本持平。

撰文：經濟通國金組

