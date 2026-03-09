中興通訊｜去年盈利及派息大減33%遭券商降目標，股價曾插近一成未宜沾手？

中興通訊(00763)(深:000063)公布業績，去年盈利按年跌33%至56億元（人民幣．下同），扣除非經常性損益之盈利更跌45%，派息亦減少33%至41.1分，期內收入升10%至1339億元，國內市場毛利率大跌11.9個百分點至31.28%。中興績後遭多家券商下調目標價，股價今早(9日)最多急插9%至約23元，已跌離所有移動平均線，可博反彈抑或未宜沾手？

去年盈利按年跌33%收入升一成 派息減少33%至41.1分人幣

中興通訊公布，截至去年12月31日止年度盈利56.17億元，按年下跌33.32%，每股盈利1.17元，派末期股息每股41.1分，按年減少33.4%。扣除非經常性損益之純利33.7億元，跌45.45%。期內營業收入1338.96億元人民幣，升10.38%，營業成本升至約933.9億元，營業利潤約63.6億元。跌31.9%。其中，國內市場營業收入897.34億元，增長9.42%，佔營業收入比例67.02%；毛利率為31.28%，下降11.9個百分點，而國際市場營業收入441.6億元，增長12.39%，佔營業收入比例32.98%；毛利率為28.16%，上升1.25個百分點。

集團指，去年面對人工智能快速發展的挑戰與機遇，集團「連接+算力」戰略升級初見成效，營業收入重返增長軌道，但在行業周期切換，疊加業務結構調整，歸母淨利潤承壓。於去年底，集團資產負債比率65.26%，升0.52個百分點。

去年運營商網絡收入跌一成 政企業務收入倍增惟毛利率僅11%

從各業務板塊來看，集團去年運營商網絡業務收入為628.57億元，按年減少10.62%，主要因無線接取、固網等產品收入下降，毛利率為48.09%。政企業務收入為372.22億元，增加100.49%，主要得益於伺服器及儲存收入增長，但毛利率為10.97%。消費者業務收入為338.16億元，增加4.35%，主要受手機及雲電腦收入增長帶動，毛利率為18.31%。另外，集團雲電腦終端銷量突破200萬台，蟬聯中國桌面雲終端市場第一，並協助平安集團、浦發銀行等客戶實現智慧安全辦公。

集團表示，正積極拓展智算資料中心項目，政企業務正把握頭部互聯網企業加大智算投資的機遇，已推動服務器等算力產品收入翻倍。而在國際市場正堅持大國大T戰略，手機產品收入已實現雙位數增長。

料網絡投資仍受行業周期影響 堅持「和合興業，提質增利」理念

展望2026年，集團表示，網絡投資仍受行業周期影響，智算業務的商業閉環仍處於培育期；同時，2026年作為國家「十五五」規劃開局之年，技術創新正加速催生新業態，行業發展機遇與挑戰並存。集團將堅持「和合興業，提質增利」的經營理念，全力推動「連接+算力」雙輪驅動戰略的縱深突破，通過技術創新與業務協同，確保企業在複雜變局中行穩致遠。

董事長方榕指，「提質增利」是公司縱深突破的必由之路。海外市場需深耕存量並把握中資企業出海機遇；國內運營商市場要穩固網路格局；政企市場需緊抓智算發展機遇；終端業務則要全面發力端側人工智慧技術。

花旗：去年及上季盈利遜預期 降目標價至25.4元

花旗發表研究報告指，中興通訊去年全年及第四季業績收入基本符合預期，但由於毛利率下跌，淨利潤因此遜於預期。花旗預計，2026年電訊運營商業務將繼續下滑，主要受國內運營商資本開支下降影響，但部分被國際運營商業務增長所抵銷；政企業務將繼續受惠於國內客戶伺服器需求增長；消費者業務則有望改善產品組合。

該行將公司2026至2027年盈利預測下調15%至16%，反映運營商業務銷售及毛利率下降預期。該行認為公司目前估值合理，因此維持「中性」評級，惟將目標價由29.2港元下調13%至25.4港元。

大華繼顯：季績有改善惟仍遜預期 降目標價至23.2元

大華繼顯指，中興通訊去年第四季業績表現有所改善，但仍低於預期。該行將集團2026和2027年純利預測分別下調20.7%和21.5%，目標價由29.4港元下調至23.2港元，維持「持有」評級。

招銀國際表示，中興通訊去年收入1340億元，按年增10.4%，歸母淨利潤56億元，按年減33.3%，利潤下滑的主因是毛利率明顯下降至30.3%。第四季收入333億元，按年增6.8%，按季增15.2%；淨利潤2.96億元，按年減42.9%，但按季回升11.9%。展望未來，該行對中興的收入增長樂觀，因為面向企業及政府的服務器銷售將繼續擴張，而在國內電訊支出疲軟的情況下，運營商收入將保持大體穩定。儘管如此,收入組合的改變很有可能讓利潤率受壓。該行下調中興目標價從42港元下調8.1%至38.6港元，維持「買入」 評級。

美銀證券：料伺服器業務增長持續強勁 維持目標價28元

美銀證券稱，中興通訊去年第四季盈利按年跌43%至2.96億元，遜於該行預期的53%，主要因為營運商業務規模縮減及年底支出增加。季度銷售分別較該行及市場預期低8%及22%，僅按年升7%至334億元。毛利率及經營利潤率分別低於該行預測0.8及1.5個百分點。不過，中興的政府/企業業務實現營收按年增長1倍，主要受伺服器擴張規模倍增驅動。伺服器業務佔去年總營收20%，對比2024年的不足10%顯著提升。預期今年增長將持續強勁，基於客戶基礎從百度(09888)及阿里(09988)擴展至潛在的騰訊(00700)與字節跳動，通用雲端伺服器需求再加速，及持續擴張的人工智能伺服器業務，尤其在AI伺服器領域。

美銀證券預期超級叢集產品佔比提升將強化中興的利潤率。此外，中興與字節跳動合作推出的AI智能手機原型機若量產，將為消費業務帶來上行空間。該行下調中興今明兩年盈利預測約6%，反映電訊營運商業務壓力。考慮人民幣升值因素，對中興H股目標價維持28港元不變，評級「買入」。

李偉傑：盈利大幅倒退毛利受壓 大市氣氛差未宜博反彈

天風國際李偉傑指，中興通訊現價不宜博反彈，因為業績無論「大數」及「細數」都不算特別好，除了政企業務收入理想，惟屬低毛利業務。雖然公司去年整體收入升10%，但盈利大幅倒退，表示毛利狀況受壓，博反彈宜先等一等，始終現時大市氣氛較差，再加上公司出了一個不太好的業績，料惹來的沽壓沒那麼快消退。其股價績前本已於大部分均線之下，加上業績最終差過預期，亦有很多大行調低目標，料反覆下試技術大位即挨近20元水平機會偏大，儘管應不會一下子急插至該處。

李偉傑又指，雖然中興通訊於外國收入表現理想，令人有些喜出望外，但現時環球局勢不明朗，加上不同地方都有自己的貿易壁壘，帶來的變化可能較大。公司業務主要劃分為中國內地、亞洲、歐洲及大洋洲，最主要看歐洲業務有否較大改善，但在貿易壁壘下，市場亦不敢放大對外國收入較好的看法，雖然對此有期望，但反而變成一個不確定性。不過，公司智算方面業務表現好，以市場近期對人工智能(AI)期望度高，今周亦有些AI會議於內地召開，所以公司往後轉向「連接+算力」的戰略升級，可能會成為其獨有的生態模式，始終做「連接+算力」的平台公司較罕見，若能擴大此方面發展，可帶來新亮點，在AI發展中分一杯羹。不過，始終公司今次業績差，兼市場氣氛審慎，雖然伊朗事件對公司沒直接衝擊，但公司於環球業務有一定佔比，近期市場可能開始收窄此類企業估值水分，其走勢或較受外圍消息影響。

中興通訊半日跌6.77%收報23.7元，成交4.51億元。其他電訊設備股亦普遍下挫，京信通信(02342)跌3.93%報1.71元，中國鐵塔(00788)跌2.53%報10.78元，長飛光纖光纜(06869)跌4.55%報132.2元，中國通信服務(00552)跌2.08%報4.23元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

