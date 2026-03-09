  • 會員
異動股 | 中興通訊挫8%，去年核心純利跌45%減派末息，國內毛利率大減

09/03/2026

　　 中興(00763)現價跌8.1%，報23.36元，該股成交約910萬股，涉資2.15億元，最高見24.44元，最低見23.28元。

 

　　 集團公布，截至去年12月31日止年度盈利56.17億元人民幣，按年下跌33.32%，每股盈利1.17元，派末期股息每股41.1分，按年減少33.4%。扣除非經常性損益之純利33.7億元人民幣，跌45.45%。

 

　　集團指，營業收入1338.96億元人民幣，升10.38%，營業成本升至約933.9億元人民幣，營業利潤約63.6億元人民幣。跌31.9%。該集團指，國內市場營業收入897.34億元人民幣，增長9.42%，佔營業收入比例67.02%；毛利率為31.28%，下降11.9個百分點，而國際市場營業收入441.6億元人民幣，增長12.39%，佔營業收入比例32.98%；毛利率為28.16%，上升1.25個百分點。

 

　　該集團指，去年面對人工智能快速發展的挑戰與機遇，集團「連接+算力」戰略升級初見成效，營業收入重返增長軌道，但在行業周期切換，疊加業務結構調整，歸母淨利潤承壓。於去年底，集團資產負債比率65.26%，升0.52個百分點。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

