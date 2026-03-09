長和旗下巴拿馬港口公司向巴拿馬政府索償至少20億美元

長和(00001)旗下巴拿馬港口公司（PPC）發聲明，就巴拿馬政府於今年2月23日及其後，非法接管巴拿馬港口公司位於巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭一事，巴拿馬港口公司已進一步採取多項行動，以追究巴拿馬政府之違法行為。

巴拿馬港口公司已根據國際商會仲裁規則，對巴拿馬政府啟動國際仲裁，索償至少20億美元（約156億港元）。

長和質疑巴拿馬政府採取激進執行方式

巴拿馬港口公司就今年2月23日第23號行政法令提出法律追索權，該法令涵蓋範圍極端，命令強行接管巴拿馬港口公司的所有資產，包括兩個貨櫃碼頭內龐大的財產及設備，以及專有且受法律保護之文件及資料。該法律追索權同時質疑巴拿馬政府對該行政法令所採取之激進的執行方式，並且扣押及不當使用與貨櫃碼頭營運無關之巴拿馬港口公司資產。

巴拿馬港口公司要求歸還被非法扣押的文件資料

巴拿馬港口公司已向巴拿馬海事管理局提出進一步申請，要求即時取回及歸還屬於巴拿馬港口公司專有及受法律保護之文件及資料。該等文件乃巴拿馬政府在欠缺任何有效法院授權下，不合法扣押私人企業存放於私人倉儲設施內之文件；政府僅憑錯誤聲稱該等文件關乎移交碼頭營運，即作出上述行為。

巴拿馬港口公司與長和將寸步不讓

聲明強調，巴拿馬港口公司與長和將寸步不讓，亦非僅尋求象徵性補償，而是就巴拿馬政府之嚴重違約及反投資者行為，全數追索其應得之一切權益。巴拿馬港口公司與長和並永久保留對巴拿馬政府、其代理人及任何第三方行使所有法律權利及追索權。

撰文：經濟通採訪組

