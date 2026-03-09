港股 | 午市前瞻 | 恒指二萬五爭持再跌空間料有限，油價有回吐壓力兩桶油慎入

伊朗已故最高領袖哈梅內伊之子穆傑塔巴成為繼任人，意味著伊朗決不投降，美軍及以軍行動料將持續升級，上日空襲伊朗首都德黑蘭與鄰近區域五座石油設施，未來亦將「追殺」穆傑塔巴。恒指盤中曾插超過850點，低至24906點，而24900-24999區間正好是上日牛證重貨區，總數達1740張，意味著絕大部分該區間牛證已被收回。淡友下殺屠牛後，恒指低位回彈，恒指半日收報25101，返回兩萬五，股價仍跌656點或2.5%，主板成交逾2193億元，惟值得留意的是北水進場撈底，半日淨流入超過175億元。恒生中國企業指數報8470，跌157點或1.8%。恒生科技指數報4832，跌115點或2.3%。

聶振邦：恒指料24700附近有支持

中東局勢有惡化趨勢，國際油價急升，美股指數期貨開盤急跌，亞太股市今早全線挫，日股曾跌7%，韓股跌8%，台股挫逾半成。恒指裂口低開逾600點，盤中失守25000大關，並失守一度250天線。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，受到外圍局勢影響，避險情緒上升，亞太股市今天（9日）顯著下跌。恒指今天雖然跌穿25000點大關，但他預料戰事持續發酵的機會不會太大。目前牛證在牛熊證街貨總數佔比只有約55%至56%，比例不算高，下行的誘因不大。一旦戰事稍為緩和，不排除恒指有機會反彈。

聶振邦表示，市場對上周兩會有憧憬，雖然兩會對大型企業未必受惠，但新興產業如人工智能、機械人、腦接機等相關板塊預料受惠。只是碰上外圍負面因素影響，該些利好因素被忽略，但在炒股不炒市的情況下，預料該類股份將有追捧。聶振邦續指，即使大市短期受壓，但下跌的空間有限，預料恒指跌至24700至24800附近有機會反彈。反彈幅度視乎外圍局勢發展，在樂觀的情況下，恒指有機會反彈至25500點附近。

中石化現價仍偏高

市場擔心石油未來數月供應受影響，油價在周一亞洲早盤交易中飆升超過20%，為2022年俄烏戰事以來的最高水平。聶振邦表示，雖然美國和伊朗短期內和解的機會渺茫，但回顧2022年俄烏戰爭，當時同樣導致油價短期內急升，但升勢並沒有持續太久，很快便回落。他預料，只要局勢沒有進一步惡化，市場的緊張情緒會逐漸下降，油價與金融市場有機會站穩。

今日兩桶油逆市急升，中海油(00884)和中石油(00857)盤中均曾飆逾8%，其中，中海油股價創新高。聶振邦表示，中海油和中石油雖然逆市高漲，但早段升幅曾收窄，主要是部分投資者擔心油價回吐，加上外圍股市重挫，故先獲利離場。不過，由於油價高位持續有支持，吸引部分投資者繼續入場。聶振邦認為，兩桶油的走勢視乎油價未來走勢而定，若油價繼續推升，不排除中海油有機會上望30元，中石油有機會見12元。不過，他提醒，由於油價短期間累積升幅大，不排除後市有回吐壓力。投資者若手上沒有貨，現階段入市風險大。

至於另一桶油中石化(00386)今天跟隨大市下跌。聶振邦表示，雖然中石化上周二股價轉跌現價較周一高位累跌約一成。但由於該股中期盈利倒退，預測市盈率升至15倍，現時價格並不吸引。該股12月低位4.27元，現價仍比當時低位累升17%，回調的深度未夠多，預料仍有下行的風險。此外，國務院總理李強在兩會提出今年的GDP增長目標4.5%至5%，比之前幾年的5%增長有所下調，且加上今年的經濟發展以產業健康發展為主，大規模基建或能源需求預料不會大幅度增長。因此處於下游行業的中石化收入今年增長料有限，投資者若搏油價下跌推動該股價上升，也要等到股價回落至4.7至4.8元附近，相對比較吸引。

撰文：經濟通通訊社市場組

