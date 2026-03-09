全日372億元北水湧入守護兩萬五，恒指收盤跌幅收窄至348點報25408

伊朗已故最高領袖哈梅內伊之子穆傑塔巴成為繼任人，意味著伊朗決不投降，美軍及以軍行動料將持續升級，伊朗戰局何時結束現階段難以判斷，油價持續推升，拖累全球股市表現，亞股收市普遍跌半成。

至於港股方面，恒指盤中曾插超過850點，低至24906點，而24900-24999區間正好是上日牛證重貨區，總數達1740張，意味著絕大部分該區間牛證已被收回。淡友下殺屠牛後，天量北水湧入守護大盤，恒指低位回彈，恒指半日收復兩萬五，午後跌幅進一步收窄，全日表現仍跌348點或1.4%，收報25408，主板成交超過3923億元，北水進場撈底，全日淨流入超過372億元，創下港股通開通以來最高紀錄。恒生中國企業指數收報8581，跌46點或0.5%。恒生科技指數收報4941，跌5點或0.1%。

亞太股市早段上演「黑色星期一」，午後氣氛稍有修復，金融股全日受挫，渣打(02888)股價瀉5.22%，報169元，友邦(01299)跌4.44%，報81.8元，滙控(00005)跌3.92%，報129.9元，中銀香港(02388)跌2.37%，報41.28元。

油價急升打擊美聯儲減息預期，本地地產股捱沽，新地(00016)跌3.59%，報136.9元，恆隆地產(00101)挫4.88%，報9.17元，恒地(00012)跌3.92%，報31.9元，長實(01113)跌2.17%，報46.86元，新世界(00017)軟0.74%，報9.4元。

科技股早段急跌午後回緩，百度(09888)跌1.76%，報117.4元，阿里(09988)跌1.53%，報128.7元，騰訊(00700)軟0.58%，報516元，而小米(01810)升0.78%，報33.68元，美團(03690)漲2.41%，報78.7元。OpenClaw熱潮席捲內地，大模型概念概念股逆市炒作，稀宇MINIMAX(00100)漲23.77%，報997元，智譜(02513)升8.08%，報575元。

三股份今日正式染藍，魔咒再度生效，洛鉬(03993)挫5.23%，報20.3元，老鋪黃金(06181)跌4%，報635.5元，寧德時代(03750)跌1.95%，報503元。

比亞迪(01211)午後突然有炒作，全日收漲3.54%領升藍籌，報98.05元。

油價急升，一線油股反應兩邊走，中海油(00883)升3.31%，報27.5元，中石油(00857)升2.31%，報10.64元，而中石化(00386)挫4.41%，報4.99元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油；科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票