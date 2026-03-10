  • 會員
開市Go | 特朗普豪言促美股先插後升，G7釋放儲油，寧德時代績優

10/03/2026

要聞盤點

 

1、美股三大指數周一（9日）走勢猶如過山車，早段受哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖的消息拖累暴跌，其後在美國總統特朗普發表針對伊朗局勢的樂觀言論後，大市出現報復性反彈，最終全線收高。道指收市升239.25點，或0.5%，報47740.8點；標指升55.97點，或0.83%，報6795.99點；納指升308.27點，或1.38%，報22695.95點。中國金龍指數升123點。日經期貨截至上午7時49分下跌190點。

 

2、特朗普表示對伊朗軍事目標的打擊已「基本完成」，預計衝突將迅速結束，但不會在本周內。

 

3、伊朗指出，僅在確保不再受襲擊時才會停止戰事，並向驅逐美國及以色列大使的國家開放霍爾木茲海峽。

 

4、隨著停戰跡象浮現及政策介入預期，油價大幅下滑；周一收盤，紐約期油跌8%至每桶83美元，布倫特期油跌6%至每桶87美元。

 

5、特朗普透露，美軍正評估全面控制霍爾木茲海峽；另有美國官員暗示，可能接管伊朗戰略石油島，以斷絕其資金來源。

 

6、G7財長聲明，各國已備妥必要措施維持全球能源供應穩定，包括釋放戰略石油儲備；特朗普宣布，將暫時放寬部分石油相關制裁，以保障石油供應充足並壓低油價。

 

7、俄羅斯總統普京與特朗普進行今年首次通話討論伊朗議題；歐盟指出，美國告知G7夥伴，對俄羅斯制裁豁免為暫時措施且範圍極其有限。

 

8、比特幣盤中一度突破6.9萬美元，以太幣亦回升至2000美元以上。

 

9、中國今日（10日）發布1至2月貿易數據，受外貿企業擴大對美國以外市場銷售影響，預計出口同比增7.2%，進口增7.0%，增速優於去年12月。

 

10、周一南向資金淨流入港股逾372億港元，刷新單日淨買入歷史紀錄。

 

11、中東局勢升溫後，新興市場股票及債券ETF資金流入銳減近九成，中國今年首現資金外流。

 

焦點股

 

寧德時代(03750)
　- 去年盈利722億人幣升逾42%，每股派息6.957元

 

黑芝麻智能(02533)
　- 折讓逾2%配股引入無極資本籌逾6億元，研AI晶片技術及開拓市場

 

石油股：中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)
　- 隨著停戰跡象浮現及政策介入預期，油價大幅下滑
　 - 內地上調成品油價格，迎四年來最大升幅

 

比特幣ETF：南方比特幣(03066)、三星比特幣(03135)、博時比特幣(03008)
　 - 比特幣盤中一度突破6.9萬美元

 

美格智能(03268)
　- 上市超購173倍一手分配率5%，暗盤升0.1%，今日掛牌

 

五一視界(06651)
　- 業務51Sim居內地高階智能駕駛仿真市場第一，市佔率逾53%

 

貪玩(09890)
　- 料去年淨利潤不低於15億人幣，升不少於33倍

 

中國金茂(00817)
　- 2月銷售額逾53億人幣升21%，兩個月銷售額升16%

 

蔚來(09866)、置富產業信託(00778)、九龍倉置業(01997)
　- 今日公布業績

 

油金報價

 

紐約期油下跌6.97%，報88.16美元/桶　

布倫特期油上升1.49%，報90.33美元/桶　

黃金現貨上升0.12%，報5142.75美元/盎司　

黃金期貨上升0.95%，報5152.36美元/盎司　

