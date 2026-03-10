盤前攻略｜特朗普無心戀戰油價急挫美股彈升，淡友縮沙港股望收復百天線

在美伊戰事逼使油價破百後，美國總統特朗普對戰事態度明顯改變。隔晚紐約期油受累日前伊朗原油設施受到轟炸後持續攀升，一度急飆至約120美元水平後，特朗普突發表明美國對伊朗戰事「基本上已經結束」，市場情緒急劇扭轉，美股由急挫轉升，道指由跌800點盤中勁彈過千點以升市完場。三大指數全線向上；道指升239點或0.50％報47740，納指升308點或1.38％報22695，標普升55點或0.83％報6795。

（Shutterstock圖片）

*中概股彈升，ADR跑贏港股*

中概股普遍彈升；阿里巴巴升1.41％報132.64美元，拼多多升0.66％報102.64美元，京東升1.63％報27.47美元，百度升2.88％報122.48美元，小鵬升6.52％報18.45美元，理想升3.90％報17.83美元，蔚來升3.35％報4.94美元，攜程跌0.48％報53.74美元，金山雲勁飆19.02％報14.27美元，嗶哩嗶哩升6.04％報26.16美元。

ADR調頭跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高1.54％，折合523.9港元；美團(03690)ADR較港股高1.55％，折合79.9港元；小米(01810)ADR較港股高0.68％，折合33.9港元；友邦(01299)ADR較港股高1.14％，折合82.7港元；滙控(00005)ADR較港股高2.93％，折合133.7港元；港交所ADR較港股高1.99％，折合415.1港元；平保(02318)ADR較港股高2.04％，折合63.9港元。

*港股明顯轉勢淡友大縮沙，恒指企穩裂口頂後望重上100天線*

昨晚恒指夜期升103點報25370，仍較現貨低水38點。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25597，升212點，較恒指現貨189點，恒指開市料高開約200點。

據報轟炸伊朗原油設施為以色列單方面決定進行，特朗普對此相當不滿，因逼高油價會大為刺激美國通脹，刺中特朗普軟肋，令特朗普不得不思考以大招安撫市場情緒。遑論對伊朗戰事是否真與特朗普所言「基本上已經結束」，油價急升與股市大跌明顯會是刺激特朗普神經一點，之後他必然會保證兩者都不能過於波動。

恒指昨日一度重挫超過800點後反彈向上，最終僅跌348點完場，盤中低位狂升逾500點，日線圖上形成250天線上的大錘頭，驗證牛熊線支持之餘更形成利好形態。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日恒指雖跌，但反彈力度驚人令淡友都不敢過份進取，除了昨日全熊倉淨減680張對應期指張數外，新增約500點區間內只淨新增748張對應期指張數，反映短線市況回勇令淡友縮沙。

恒指反彈向上即市再以下跌裂口頂部25800為初步阻力，如企穩後即可以修復100天線為下一目標。

撰文：經濟通市場組

