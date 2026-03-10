  • 會員
盤前攻略｜特朗普無心戀戰油價急挫美股彈升，淡友縮沙港股望收復百天線

10/03/2026

　　在美伊戰事逼使油價破百後，美國總統特朗普對戰事態度明顯改變。隔晚紐約期油受累日前伊朗原油設施受到轟炸後持續攀升，一度急飆至約120美元水平後，特朗普突發表明美國對伊朗戰事「基本上已經結束」，市場情緒急劇扭轉，美股由急挫轉升，道指由跌800點盤中勁彈過千點以升市完場。三大指數全線向上；道指升239點或0.50％報47740，納指升308點或1.38％報22695，標普升55點或0.83％報6795。

 

盤前攻略｜特朗普無心戀戰油價急挫美股彈升，淡友縮沙港股望收復百天線

（Shutterstock圖片）

 

*中概股彈升，ADR跑贏港股*

 

　　中概股普遍彈升；阿里巴巴升1.41％報132.64美元，拼多多升0.66％報102.64美元，京東升1.63％報27.47美元，百度升2.88％報122.48美元，小鵬升6.52％報18.45美元，理想升3.90％報17.83美元，蔚來升3.35％報4.94美元，攜程跌0.48％報53.74美元，金山雲勁飆19.02％報14.27美元，嗶哩嗶哩升6.04％報26.16美元。

 

　　ADR調頭跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高1.54％，折合523.9港元；美團(03690)ADR較港股高1.55％，折合79.9港元；小米(01810)ADR較港股高0.68％，折合33.9港元；友邦(01299)ADR較港股高1.14％，折合82.7港元；滙控(00005)ADR較港股高2.93％，折合133.7港元；港交所ADR較港股高1.99％，折合415.1港元；平保(02318)ADR較港股高2.04％，折合63.9港元。

 

*港股明顯轉勢淡友大縮沙，恒指企穩裂口頂後望重上100天線*

 

　　昨晚恒指夜期升103點報25370，仍較現貨低水38點。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25597，升212點，較恒指現貨189點，恒指開市料高開約200點。

 

　　據報轟炸伊朗原油設施為以色列單方面決定進行，特朗普對此相當不滿，因逼高油價會大為刺激美國通脹，刺中特朗普軟肋，令特朗普不得不思考以大招安撫市場情緒。遑論對伊朗戰事是否真與特朗普所言「基本上已經結束」，油價急升與股市大跌明顯會是刺激特朗普神經一點，之後他必然會保證兩者都不能過於波動。

 

　　恒指昨日一度重挫超過800點後反彈向上，最終僅跌348點完場，盤中低位狂升逾500點，日線圖上形成250天線上的大錘頭，驗證牛熊線支持之餘更形成利好形態。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日恒指雖跌，但反彈力度驚人令淡友都不敢過份進取，除了昨日全熊倉淨減680張對應期指張數外，新增約500點區間內只淨新增748張對應期指張數，反映短線市況回勇令淡友縮沙。

 

　　恒指反彈向上即市再以下跌裂口頂部25800為初步阻力，如企穩後即可以修復100天線為下一目標。

 

撰文：經濟通市場組

 

即時重點新聞

10/03/2026 17:10  《盤後部署》港股勁彈551點即遭北水沽貨獲利，騰訊展現創新能力有彈勢

10/03/2026 18:05  九置吳天海：將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」

10/03/2026 19:21  【中東戰火】保監局：航運專項風險池戰爭險保費升5至10倍

10/03/2026 17:08  【新股上市】傳因人手短缺，中信證券及中信建投退出賽美特香港IPO協調人角色

10/03/2026 17:06  長江生命科技(00775)成立附屬「順譜醫藥科技」，推動治療性癌症疫苗組合發展

10/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１８０億元，買騰訊沽盈富基金

10/03/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】寧德時代績後獲法巴升目標，中興被多行看淡最多削價逾三成

10/03/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８２５３，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

