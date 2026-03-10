  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2026-27年度財...
etnet專輯

異動股 | 寧德時代高開6%，去年盈利升42%收入增17%維持高派息

10/03/2026

異動股 | 寧德時代高開6%，去年盈利升42%收入增17%維持高派息

 

 

　　寧德時代(03750)現價升6%，報533元，該股成交約19萬股，涉資1.03億元。

 

　　集團公布，截至去年12月31日止年度盈利約722億元人民幣，升42.28%，每股盈利16.14元人民幣，派末期股息每股6.957元人民幣。

 

　　該集團指，營業收入約4237億元人民幣，升17%，其中境內收入2940億元人民幣，升16.84%，境外收入1296億元人民幣，升17.5%，境內及境外業務毛利率分別為24%及31.44%，扣除非經常性損益之純利645億元人民幣，升43.37%，經營活動產生的現金流量淨額1332億元人民幣，增長37.35%。加權平均淨資產收益率24.91%，升0.78個百分點。

 

　　單計第四季，寧德時代營業收入錄1406.30億元人民幣，高於市場預期，純利錄231.67億元人民幣，亦勝預期。寧德時代董事長曾毓群表示，公司連續3年以淨利潤的50%實施現金分紅，2025年度分紅完成後，累計的分紅將接近千億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06600

臥安機器人

113.500

異動股

02503

中深建業

0.280

異動股

09010

安碩亞洲除日－Ｕ

9.790

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06600 臥安機器人
  • 113.500
  • 02503 中深建業
  • 0.280
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 9.790
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 108.500
  • 02692 兆威機電
  • 92.000
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 550.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.620
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 41.980
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.830
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 9.850
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.500
  • 00700 騰訊控股
  • 553.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.620
  • 02628 中國人壽
  • 29.400
  • 00175 吉利汽車
  • 16.070
報章貼士
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.190
  • 目標︰$17.50
  • 00752 筆克遠東
  • 2.730
  • 目標︰$3.00
  • 00103 首佳科技
  • 2.360
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/03/2026 17:10  《盤後部署》港股勁彈551點即遭北水沽貨獲利，騰訊展現創新能力有彈勢

10/03/2026 18:05  九置吳天海：將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」

10/03/2026 19:21  【中東戰火】保監局：航運專項風險池戰爭險保費升5至10倍

10/03/2026 17:08  【新股上市】傳因人手短缺，中信證券及中信建投退出賽美特香港IPO協調人角色

10/03/2026 17:06  長江生命科技(00775)成立附屬「順譜醫藥科技」，推動治療性癌症疫苗組合發展

10/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１８０億元，買騰訊沽盈富基金

10/03/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】寧德時代績後獲法巴升目標，中興被多行看淡最多削價逾三成

10/03/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８２５３，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

九置吳天海：將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 外貿增速創近年新高，滬指重返四千一，人民幣大漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊 | 「小龍蝦」WorkBuddy爆紅花旗唱好，股價飆7%可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

外匯基金是否需要活化？新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

現代諸葛亮 新文章
人氣文章

玩樂假期

復活節好去處2026︱銅鑼灣100%多啦A夢櫻花節體驗店＋遊戲扭蛋＋紀念品＋入場登記攻略新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

專業擁抱師與陪睡師：能滿足人的心靈滿足，抑或在反映人的內心匱乏？ 新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

穿上能傳承30年的溫柔：為何在講求快時尚的時代，我們依然鍾情 minä perhonen？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

歷史悠久的西倫敦市集Frock Me：感受頂級時裝古著品味 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
聽力受損警示｜20歲少男常戴耳機聽歌，患噪聲性耳聾，醫生籲勿聽超過1小時新文章
人氣文章
胃癌警示｜23歲博士生苦讀16年確診晚期 ，揭1飲食習慣惹禍新文章
人氣文章
柏金遜症警示｜63歲黃文標自爆患病，手震動作緩慢平衡欠佳
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2026 21:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/03/2026
九置吳天海：將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

【兩會焦點－專訪】冼漢迪：香港發展AI須「差異化」與「融合化...

10/03/2026 14:49

聚焦兩會2026

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 一周定存合集，匯立銀行一周港元定存年息高達20...

08/03/2026 10:55

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區