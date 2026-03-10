異動股 | 寧德時代高開6%，去年盈利升42%收入增17%維持高派息
10/03/2026
寧德時代(03750)現價升6%，報533元，該股成交約19萬股，涉資1.03億元。
集團公布，截至去年12月31日止年度盈利約722億元人民幣，升42.28%，每股盈利16.14元人民幣，派末期股息每股6.957元人民幣。
該集團指，營業收入約4237億元人民幣，升17%，其中境內收入2940億元人民幣，升16.84%，境外收入1296億元人民幣，升17.5%，境內及境外業務毛利率分別為24%及31.44%，扣除非經常性損益之純利645億元人民幣，升43.37%，經營活動產生的現金流量淨額1332億元人民幣，增長37.35%。加權平均淨資產收益率24.91%，升0.78個百分點。
單計第四季，寧德時代營業收入錄1406.30億元人民幣，高於市場預期，純利錄231.67億元人民幣，亦勝預期。寧德時代董事長曾毓群表示，公司連續3年以淨利潤的50%實施現金分紅，2025年度分紅完成後，累計的分紅將接近千億元人民幣。
撰文：經濟通市場組
