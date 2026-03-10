寧德時代 | 業績勝預期維持高派息，獲大行唱好股價飆近9%，仍有上升空間？

內地電動車電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)公布業績，去年盈利按年升42%至722億元人民幣，收入升17%至4237億元人民幣，派末期息每股6.957元人民幣，連續3年以淨利潤的50%實施現金分紅。單計第四季，盈利按季升25%至逾231億元人民幣，收入按季升35%至1406億元人民幣，均勝市場預期。寧德時代績後獲多間大行唱好，今早（10日）最多升近一成至552元，半日仍升近9%，為表現最佳藍籌。集團管理層表示將不斷深化全球供應鏈布局，以應對原材料價格變動，並對今年電動車及儲能需求保持信心，現價或許仍有上升空間。

（Shutterstock圖片）

去年盈利按年升42%收入升17% 派末期息6.957人幣

寧德時代公布，截至去年12月31日止年度盈利約722億元人民幣，按年升42.28%，每股盈利16.14元人民幣，派末期股息每股6.957元人民幣。期內營業收入約4237億元人民幣，升17%，其中境內收入2940億元人民幣，升16.84%，境外收入1296億元人民幣，升17.5%，境內及境外業務毛利率分別為24%及31.44%，扣除非經常性損益之純利645億元人民幣，升43.37%，經營活動產生的現金流量淨額1332億元人民幣，增長37.35%。加權平均淨資產收益率24.91%，升0.78個百分點。

按產品劃分，集團去年動力電池系統收入增長25.08%至3165億元人民幣；儲能電池系統收入按年升8.99%至624億元人民幣，電池材料及回收收入則按年減少23.83%至218億元人民幣，電池礦產資源收入按年增加8.83%至59.78億元人民幣。

單計第四季，寧德時代營業收入錄1406.3億元人民幣，按季升34.98%，高於市場預期；純利錄231.67億元人民幣，按季升24.9%，亦勝預期。寧德時代董事長曾毓群表示，公司連續3年以淨利潤的50%實施現金分紅，2025年度分紅完成後，累計的分紅將接近千億元人民幣。

去年動力電池全球市佔率創新高 續研發創新應對競爭加劇

寧德時代指，去年動力電池銷量541GWh，按年增長41.85%，全球市佔率突破歷史新高，根據SNE Research統計，集團去年在全球動力電池使用量市佔率提升1.2個百分點至39.2%，鋰電池銷量增長近四成，至661GWh，儲能電池銷量121GWh，增長29.13%。集團指，未來將以「零碳科技」為核心引擎，以數智化、全球化及低碳化經營導向，挖掘「全域增量」戰略機遇，在數智化領域，將數字與智能技術融入研發、採購、製造、銷售及管理各環節，持續推進材料科學與智能平台的融合創新。

集團坦言，隨着全球新能源市場快速發展，國內外企業電池產能快速擴張，存在市場競爭加劇的風險，公司持續將研發創新作為發展的根本推動力，不斷升級產品性能和質量、提升營運效率及降低生產成本。另針對原材料價格變動，集團提到，將不斷深化全球供應鏈布局，並持續完善供應鏈管理體系，及時追蹤重要原材料市場供求和價格變動，保障原材料供應及優化採購成本。同時已採取自制開採、投資合作、簽署長協訂單等措施，保障供應鏈安全及穩定。公司持續重視回收技術的發展與應用，實現資源的可持續利用。

（寧德時代網頁截圖）

中信里昂：上季及全年業績勝預期 予目標價710元

中信里昂發表研究報告指，寧德時代2025年第四財季及全年業績超出預期，一如既往穩健，但市場應放眼更遠，因為所有目光將聚焦於一個月後寧德時代再次公布的2026財年第一季度業績。該行相信，2026年第一財季將證明電池製造商如何抵禦原材料成本飆升。年初至今鋰價上漲可能導致第一財季利潤率承壓，但寧德時代應能比同行更好地抵禦成本通脹。該行重申對寧德時代H股的「高度確信優於大市」評級，目標價710港元。

摩通則指，寧德時年初至今表現平穩，因擔憂材料及鋰成本上升而暫停第四季度升勢。摩通認為，寧德時代2025年第四財季業績穩健，以及管理層在業績電話會議上對利潤率及需求的正面指引，應可緩解投資者憂慮。預期股價對業績將有正面反應，其H股仍是該行首選，亦是唯一給予「增持」評級的中國電池製造商，此次業績重申該行的信心，將目標價定於640元，評級「增持」。

瑞銀：上季淨利潤勝預期 已強化成本控制能力

瑞銀稱，寧德時代第四財季淨利潤按季及按年增長25%及57%，較該行及市場預測高出14%及19%；全年淨利潤按年增長42%，較該行及市場預期高出4%至6%。集團管理層基於與客戶溝通，對2026年電動車及儲能需求保持信心。目前，其商品價格轉嫁機制仍順暢，管理層指出儲能項目價格趨勢緊跟市場。此外，自上一輪原材料成本通脹以來，寧德時代已強化成本控制能力，因此管理層不預期未來季度利潤出現大幅波動。瑞銀將寧德時代目標價定於660元，給予「買入」評級。

美銀表示，寧德時代2025年第四財季毛利率達28.2%，高於該行預測，主要受產能利用率提升帶動；營業收入按年及按季增長93%及54%，營業利潤率為19.1%，高於該行預估的15.6%；淨收入按年及按季增長57%及25%，高於該行及市場預測10%及12%。美銀上調寧德時代2026及2027財年盈利預測4%及6%，主要因電動車及儲能電池出貨預測提高，將其H股目標價由615元上調至635元，重申「買入」評級。

法巴指，寧德時代2025年第四財季業績高於該行及市場預期。當中，淨利潤分別高於該行及市場預期6%及5%。法巴上調寧德時代2026及2027財年盈利預測，以反映2025財年業績好於預期，並引入2028財年預測。相應地，將寧德時代H股目標價上調7%至728元，重申「優於大市」評級。

麥嘉嘉：儲能等主線同發力後續增長正面 回至520元值博上望630元

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，寧德時代全年業績屬於質量型增長，即利潤增速明顯跑贏收入，背後主要透過產品結構優化及良好的成本控制，加上規模效益同步發揮作用。現時寧德時代已不是單純一間電池供應商，公司逐步演化為全球零碳能源基礎設施的平台，無論在動力電池、儲能、整個海外新能源電網配套，都成為其繼電池以外的第二增長曲線，即公司不再單靠電池，而是正面向AI數據中心的能源解決方案，連同動力電池及儲能，三條主線同時發力，其中儲能方面開始發力，後續增長仍相對正面，很多大行也上調其2026及2027年盈利預測，主要提到其成本控制較好，亦較同業樂觀。唯一要留意，可能國內外一些價格戰會對毛利率構成壓力，以及其研發投入令資本開支較大，但中長線料仍受惠整個行業對儲能系統及AI數據等需求強勁，以其龍頭地位，前景確可看好。

股價方面，麥嘉嘉指，寧德時代短期目標價可定於約630元，但因今日裂口高開，不排除稍為回補裂口，而近期市況很波動，如果受外圍消息影響，有機會回到近裂口位頂部即520元，有值博空間。

寧德時代半日升8.75%收報547元，成交21.92億元。其他鋰電池股亦普遍上升，比亞迪電子(00285)升1.39%報30.64元，中創新航(03931)升1.07%報26.38元，天能動力(00819)升1.5%報6.79元，贛鋒鋰業(01772)升1.08%報61元，天齊鋰業(09696)升2.97%報44.34元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

