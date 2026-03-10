  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

寧德時代 | 業績勝預期維持高派息，獲大行唱好股價飆近9%，仍有上升空間？

10/03/2026

　　內地電動車電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)公布業績，去年盈利按年升42%至722億元人民幣，收入升17%至4237億元人民幣，派末期息每股6.957元人民幣，連續3年以淨利潤的50%實施現金分紅。單計第四季，盈利按季升25%至逾231億元人民幣，收入按季升35%至1406億元人民幣，均勝市場預期。寧德時代績後獲多間大行唱好，今早（10日）最多升近一成至552元，半日仍升近9%，為表現最佳藍籌。集團管理層表示將不斷深化全球供應鏈布局，以應對原材料價格變動，並對今年電動車及儲能需求保持信心，現價或許仍有上升空間。

 

寧德時代 | 業績勝預期維持高派息，獲大行唱好股價飆近9%，仍有上升空間？

（Shutterstock圖片）

 

去年盈利按年升42%收入升17%　派末期息6.957人幣

 

　　寧德時代公布，截至去年12月31日止年度盈利約722億元人民幣，按年升42.28%，每股盈利16.14元人民幣，派末期股息每股6.957元人民幣。期內營業收入約4237億元人民幣，升17%，其中境內收入2940億元人民幣，升16.84%，境外收入1296億元人民幣，升17.5%，境內及境外業務毛利率分別為24%及31.44%，扣除非經常性損益之純利645億元人民幣，升43.37%，經營活動產生的現金流量淨額1332億元人民幣，增長37.35%。加權平均淨資產收益率24.91%，升0.78個百分點。

 

　　按產品劃分，集團去年動力電池系統收入增長25.08%至3165億元人民幣；儲能電池系統收入按年升8.99%至624億元人民幣，電池材料及回收收入則按年減少23.83%至218億元人民幣，電池礦產資源收入按年增加8.83%至59.78億元人民幣。

 

　　單計第四季，寧德時代營業收入錄1406.3億元人民幣，按季升34.98%，高於市場預期；純利錄231.67億元人民幣，按季升24.9%，亦勝預期。寧德時代董事長曾毓群表示，公司連續3年以淨利潤的50%實施現金分紅，2025年度分紅完成後，累計的分紅將接近千億元人民幣。

 

去年動力電池全球市佔率創新高　續研發創新應對競爭加劇

 

　　寧德時代指，去年動力電池銷量541GWh，按年增長41.85%，全球市佔率突破歷史新高，根據SNE Research統計，集團去年在全球動力電池使用量市佔率提升1.2個百分點至39.2%，鋰電池銷量增長近四成，至661GWh，儲能電池銷量121GWh，增長29.13%。集團指，未來將以「零碳科技」為核心引擎，以數智化、全球化及低碳化經營導向，挖掘「全域增量」戰略機遇，在數智化領域，將數字與智能技術融入研發、採購、製造、銷售及管理各環節，持續推進材料科學與智能平台的融合創新。

 

　　集團坦言，隨着全球新能源市場快速發展，國內外企業電池產能快速擴張，存在市場競爭加劇的風險，公司持續將研發創新作為發展的根本推動力，不斷升級產品性能和質量、提升營運效率及降低生產成本。另針對原材料價格變動，集團提到，將不斷深化全球供應鏈布局，並持續完善供應鏈管理體系，及時追蹤重要原材料市場供求和價格變動，保障原材料供應及優化採購成本。同時已採取自制開採、投資合作、簽署長協訂單等措施，保障供應鏈安全及穩定。公司持續重視回收技術的發展與應用，實現資源的可持續利用。

 

寧德時代 | 業績勝預期維持高派息，獲大行唱好股價飆近9%，仍有上升空間？

（寧德時代網頁截圖）

 

中信里昂：上季及全年業績勝預期　予目標價710元

 

　　中信里昂發表研究報告指，寧德時代2025年第四財季及全年業績超出預期，一如既往穩健，但市場應放眼更遠，因為所有目光將聚焦於一個月後寧德時代再次公布的2026財年第一季度業績。該行相信，2026年第一財季將證明電池製造商如何抵禦原材料成本飆升。年初至今鋰價上漲可能導致第一財季利潤率承壓，但寧德時代應能比同行更好地抵禦成本通脹。該行重申對寧德時代H股的「高度確信優於大市」評級，目標價710港元。

 

　　摩通則指，寧德時年初至今表現平穩，因擔憂材料及鋰成本上升而暫停第四季度升勢。摩通認為，寧德時代2025年第四財季業績穩健，以及管理層在業績電話會議上對利潤率及需求的正面指引，應可緩解投資者憂慮。預期股價對業績將有正面反應，其H股仍是該行首選，亦是唯一給予「增持」評級的中國電池製造商，此次業績重申該行的信心，將目標價定於640元，評級「增持」。

 

瑞銀：上季淨利潤勝預期　已強化成本控制能力

 

　　瑞銀稱，寧德時代第四財季淨利潤按季及按年增長25%及57%，較該行及市場預測高出14%及19%；全年淨利潤按年增長42%，較該行及市場預期高出4%至6%。集團管理層基於與客戶溝通，對2026年電動車及儲能需求保持信心。目前，其商品價格轉嫁機制仍順暢，管理層指出儲能項目價格趨勢緊跟市場。此外，自上一輪原材料成本通脹以來，寧德時代已強化成本控制能力，因此管理層不預期未來季度利潤出現大幅波動。瑞銀將寧德時代目標價定於660元，給予「買入」評級。

 

　　美銀表示，寧德時代2025年第四財季毛利率達28.2%，高於該行預測，主要受產能利用率提升帶動；營業收入按年及按季增長93%及54%，營業利潤率為19.1%，高於該行預估的15.6%；淨收入按年及按季增長57%及25%，高於該行及市場預測10%及12%。美銀上調寧德時代2026及2027財年盈利預測4%及6%，主要因電動車及儲能電池出貨預測提高，將其H股目標價由615元上調至635元，重申「買入」評級。

 

　　法巴指，寧德時代2025年第四財季業績高於該行及市場預期。當中，淨利潤分別高於該行及市場預期6%及5%。法巴上調寧德時代2026及2027財年盈利預測，以反映2025財年業績好於預期，並引入2028財年預測。相應地，將寧德時代H股目標價上調7%至728元，重申「優於大市」評級。

 

麥嘉嘉：儲能等主線同發力後續增長正面　回至520元值博上望630元

 

寧德時代 | 業績勝預期維持高派息，獲大行唱好股價飆近9%，仍有上升空間？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，寧德時代全年業績屬於質量型增長，即利潤增速明顯跑贏收入，背後主要透過產品結構優化及良好的成本控制，加上規模效益同步發揮作用。現時寧德時代已不是單純一間電池供應商，公司逐步演化為全球零碳能源基礎設施的平台，無論在動力電池、儲能、整個海外新能源電網配套，都成為其繼電池以外的第二增長曲線，即公司不再單靠電池，而是正面向AI數據中心的能源解決方案，連同動力電池及儲能，三條主線同時發力，其中儲能方面開始發力，後續增長仍相對正面，很多大行也上調其2026及2027年盈利預測，主要提到其成本控制較好，亦較同業樂觀。唯一要留意，可能國內外一些價格戰會對毛利率構成壓力，以及其研發投入令資本開支較大，但中長線料仍受惠整個行業對儲能系統及AI數據等需求強勁，以其龍頭地位，前景確可看好。

 

　　股價方面，麥嘉嘉指，寧德時代短期目標價可定於約630元，但因今日裂口高開，不排除稍為回補裂口，而近期市況很波動，如果受外圍消息影響，有機會回到近裂口位頂部即520元，有值博空間。

 

　　寧德時代半日升8.75%收報547元，成交21.92億元。其他鋰電池股亦普遍上升，比亞迪電子(00285)升1.39%報30.64元，中創新航(03931)升1.07%報26.38元，天能動力(00819)升1.5%報6.79元，贛鋒鋰業(01772)升1.08%報61元，天齊鋰業(09696)升2.97%報44.34元。

 

寧德時代 | 業績勝預期維持高派息，獲大行唱好股價飆9%

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


其他寧德時代相關新聞：
寧德業績說明會：全年排產規劃沒明顯變化，鈉新電池市場滲透率料擴
《外資精點》法巴：寧德時代第四財季業績勝預期，升目標價至728元
《外資精點》瑞銀：寧德時代第四財季淨利潤勝預期，目標價660元
《外資精點》美銀升寧德時代目標價至635元，重申「買入」評級
《券商精點》中信里昂予寧德時代目標價710元，重申「高度確信優於大市」評級
《外資精點》摩通：寧德時代第四財季業績穩健，評級「增持」
《Ａ股焦點》寧德AH大漲，富瑞指其業績超預期鞏固「電動化領域的台積電」地位
寧德時代(03750)去年盈利升逾42%收入增17%，連續第三年淨利五成分紅

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06600

臥安機器人

113.500

異動股

02503

中深建業

0.280

異動股

09010

安碩亞洲除日－Ｕ

9.790

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06600 臥安機器人
  • 113.500
  • 02503 中深建業
  • 0.280
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 9.790
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 108.500
  • 02692 兆威機電
  • 92.000
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 550.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.620
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 41.980
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.830
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 9.850
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.500
  • 00700 騰訊控股
  • 553.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.620
  • 02628 中國人壽
  • 29.400
  • 00175 吉利汽車
  • 16.070
報章貼士
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.190
  • 目標︰$17.50
  • 00752 筆克遠東
  • 2.730
  • 目標︰$3.00
  • 00103 首佳科技
  • 2.360
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/03/2026 17:10  《盤後部署》港股勁彈551點即遭北水沽貨獲利，騰訊展現創新能力有彈勢

10/03/2026 18:05  九置吳天海：將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」

10/03/2026 19:21  【中東戰火】保監局：航運專項風險池戰爭險保費升5至10倍

10/03/2026 17:08  【新股上市】傳因人手短缺，中信證券及中信建投退出賽美特香港IPO協調人角色

10/03/2026 17:06  長江生命科技(00775)成立附屬「順譜醫藥科技」，推動治療性癌症疫苗組合發展

10/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１８０億元，買騰訊沽盈富基金

10/03/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】寧德時代績後獲法巴升目標，中興被多行看淡最多削價逾三成

10/03/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８２５３，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

九置吳天海：將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 外貿增速創近年新高，滬指重返四千一，人民幣大漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊 | 「小龍蝦」WorkBuddy爆紅花旗唱好，股價飆7%可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

香港運輸策略藍圖︱八縱八橫網絡融合大灣區＋智慧交通管理平台數據分析新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

系統性風險亮警號新文章
人氣文章

台灣熱話．姚超文

無視人民福祉，綠營死攬「神主牌」新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

痔瘡不是尷尬事！久坐原來係痔瘡最大成因？教你如何預防痔瘡！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

向老套的購物袋說不：將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka 新文章
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

夢幻櫻花彩妝季！2026日韓美妝品牌推介：打造櫻花般粉嫩的春日妝感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
山金老人講解素食是否有助養生！茹素等同信奉佛教？拆解道教「四不吃」與佛教「五辛」禁忌！茹素者小心蛋白質不足，飲食三誡不可缺！新文章
人氣文章
降血糖運動｜醫生推薦懶人運動，研究揭坐住做1動作血糖降32%新文章
人氣文章
食安風波｜北京壽司郎魚生疑含寄生蟲卵，減低風險5大方法新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2026 21:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/03/2026
九置吳天海：將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

海灣戰事陷入多方博弈

10/03/2026 17:26

大國博弈

說說心理話

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 一周定存合集，匯立銀行一周港元定存年息高達20...

08/03/2026 10:55

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區