  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

3分鐘熱炒股點評 | 內地炒起「龍蝦」熱，AI概念又迎Deepseek時刻？

10/03/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/XbUUWJuQqXQ

 

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06600

臥安機器人

113.500

異動股

02503

中深建業

0.280

異動股

09010

安碩亞洲除日－Ｕ

9.790

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06600 臥安機器人
  • 113.500
  • 02503 中深建業
  • 0.280
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 9.790
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 108.500
  • 02692 兆威機電
  • 92.000
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 550.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.620
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 41.980
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.830
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 9.850
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.500
  • 00700 騰訊控股
  • 553.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.620
  • 02628 中國人壽
  • 29.400
  • 00175 吉利汽車
  • 16.070
報章貼士
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.190
  • 目標︰$17.50
  • 00752 筆克遠東
  • 2.730
  • 目標︰$3.00
  • 00103 首佳科技
  • 2.360
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/03/2026 17:10  《盤後部署》港股勁彈551點即遭北水沽貨獲利，騰訊展現創新能力有彈勢

10/03/2026 18:05  九置吳天海：將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」

10/03/2026 19:21  【中東戰火】保監局：航運專項風險池戰爭險保費升5至10倍

10/03/2026 17:08  【新股上市】傳因人手短缺，中信證券及中信建投退出賽美特香港IPO協調人角色

10/03/2026 17:06  長江生命科技(00775)成立附屬「順譜醫藥科技」，推動治療性癌症疫苗組合發展

10/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１８０億元，買騰訊沽盈富基金

10/03/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】寧德時代績後獲法巴升目標，中興被多行看淡最多削價逾三成

10/03/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８２５３，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

九置吳天海：將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 外貿增速創近年新高，滬指重返四千一，人民幣大漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊 | 「小龍蝦」WorkBuddy爆紅花旗唱好，股價飆7%可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

香港運輸策略藍圖︱八縱八橫網絡融合大灣區＋智慧交通管理平台數據分析新文章
人氣文章

威少看世界．張少威

海灣戰事陷入多方博弈新文章
人氣文章

Member Zone Feature

【讚好有禮】賞：《再見UFO》戲飛！新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！ 新文章
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

歷史悠久的西倫敦市集Frock Me：感受頂級時裝古著品味 新文章
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環米芝蓮一星粵菜食府設樓上樓！魚籽澳洲帶子燒賣、鑊氣X.O.醬小炒王，傳承粵菜經典
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
山金老人講解素食是否有助養生！茹素等同信奉佛教？拆解道教「四不吃」與佛教「五辛」禁忌！茹素者小心蛋白質不足，飲食三誡不可缺！新文章
人氣文章
降血糖運動｜醫生推薦懶人運動，研究揭坐住做1動作血糖降32%新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2026 21:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/03/2026
九置吳天海：將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

海灣戰事陷入多方博弈

10/03/2026 17:26

大國博弈

說說心理話

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 一周定存合集，匯立銀行一周港元定存年息高達20...

08/03/2026 10:55

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區