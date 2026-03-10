  • 會員
魚缸博客 | 龍蝦AI真係改變生態？其實吹大小小啦！

10/03/2026

魚缸博客 | 龍蝦AI真係改變生態？其實吹大小小啦！

 

　　呢幾日大家都係到討論緊點樣「養龍蝦」，特別係香港股市市場，同呢隻龍蝦有關嘅minimax(00100)都炒到上每股1000蚊，博客作為一個科技研究熱愛者，梗係同大家拆解下呢隻「龍蝦」係改變生態定「吹大」左呢？

 

　　OpenClaw（所謂龍蝦AI），其實係一個由typescript所寫嘅AI agent程式，佢前名叫「Clawdbot」，熟小小電腦名詞都知道，佢其實係一個「bot」，香港最出名嘅「bot」梗係走去搶演唱會飛啦！

 

　　其實關鍵就係在於，呢隻bot最犀利地方就係擁有Agent（智能體）同Skills（技能），佢個Agent其實唔係咩複雜代碼，但已經好夠用，你只要落一個命令，只要獲得電腦授權就可以幫你執Email、處理文件，一般文書工作，但呢個只係基本東西；你想佢做更複雜嘅事情，例如炒股、估計天氣、處理銀行事情之類，你就要搵唔同嘅Skills（技能），即係所謂的「劇本」(script)，網上面已經有相信過萬個唔同嘅Skills，去符合返你個使用場景，而OpenClaw本身自己都識寫Skills，去符合返使用者嘅需求。

 

　　咁點解minimax呢幾日炒得咁犀利呢？主要係minimax入面有幾個大模型，係OpenClaw上面應用表現幾好，被圈內人士採用，所以呢個消息刺激股價造好，不過我相信往後會有更多大模型會為OpenClaw接入駁口，等更多人可以採用。

 

　　至於OpenClaw真係改變生態？其實吹大小小啦！你當係股市入面一個炒作風口，博客認為，「龍蝦」點樣改變，佢都只係一隻有agent同skills嘅「bot」，背後都要依靠不同LLM（Large Language Model，大型語言模型）去運作先可以成事。用比喻去講，「龍蝦」係一部DVD機，佢可以去播放唔同DVD電影，使用者可以獲取不同影像，但佢可唔可以改變電影行業生態呢？

 

　　不過，OpenClaw確實令到整個AI行業更加成熟，因為佢係開源，大家都可以採用，其實內地好多科技公司已經拎左呢個源代碼去整自己個「Claw」，已經上左線用緊，大家使用上更方便，去用AI個陣降低左技術門檻，等唔識電腦嘅使用者都可以用AI。但係提提大家，水能載舟亦能覆舟，因為OpenClaw仲係初步階段，只要你落命令落得唔完整，佢係有機會DELETE你所有Email或者你電腦所有東西（事實係呢件事有發生過，我都係x.com入面睇到用家分享），建議大家都係睇多一陣先好down來用啦！

