風險情緒降科技金融股漲，恒指急彈551點收報25959，北水淨沽180億獲利

10/03/2026

風險情緒降科技金融股漲，恒指急彈551點收報25959，北水淨沽180億獲利

 

 

　　在伊朗石油設施受襲導致國際油價暴漲之後，美國總統特朗普表示對伊朗軍事目標的打擊已「基本完成」，預計衝突將迅速結束。隔晚美股上演「大奇蹟」走勢先挫後升，港股乘上日反彈勢頭進一步向上修復，恒指高開逾300點後持續向上挑戰重上25800，午後升幅擴大至超過500點，全日收市則升551點或2.2%，報25959，不但收復上日失地，甚至突破10天線（約25930），回到3月3日以來新高。全日主板成交逾3309億元，惟北水上日破紀錄淨流入372億元後，隨大市反彈獲利心態湧現，淨流出179.53億元。

 

　　恒生中國企業指數收報8710，升128點或1.5%。恒生科技指數收報5060，升118點或2.4%。

 

　　市場風險情緒回落，資金開始炒作「AI龍蝦」機遇，騰訊(00700)AI工具WorkBuddy流量激增，股價急升7.27%，報553.5元，智譜(02513)推出同類「龍蝦」工具AutoClaw，刺激股價升12.87%，報649元，至於阿里(09988)升3.73%，報133.5元，稀宇科技MINIMAX(00100)股價更飆22.37%，報1220元，四日內累升66%。

 

　　此外，英偉達GTC大會召開在即，GPU概念獲炒作，壁仞科技(06082)漲9.28%，報34.38元，天數智芯(09903)更飆30.18%，報338.2元。

 

　　金融股為反彈主力，滙控(00005)升4.62%，報135.9元，友邦(01299)升4.71%，報85.65元，渣打(02888)更升5.62%，報178.5元；內險隨A股造好，國壽(02628)升2.87%，報29.4元，財險(02328)升2.62%，報15.68元，新華保險(01336)揚1.44%，報52.9元。

 

　　寧德時代(03750)截至去年12月31日止年度盈利約722億元人民幣，升42.28%，營業收入約4237億元人民幣，升17%，雙雙好過市場預期，另外維持高分紅水平，派末期股息每股6.957元人民幣。寧德時代全日收升9.34%，報550元，為表現最佳藍籌。

 

　　台積電首兩月營收增三成，中芯(00981)股價升5.51%，報64.2元。

 

　　多國出手壓制油價慎防引發金融及能源危機，中石油(00857)挫3.57%，報10.26元，新奧能源(02688)跌2.22%，報66.1元，中海油(00883)跌1.6%，報27.06元，惟中石化(00386)升1.4%，報5.06元。至於航運藍籌東方海外(00316)跌1.87%，報151.9元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油；科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)，小米收報33.62元，跌0.2%。

撰文：經濟通市場組

  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 108.500
  • 02692 兆威機電
  • 92.000
健康好人生 Health Channel
