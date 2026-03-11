開市Go | 美軍護航烏龍油價坐過山車，英偉達擬推自家「龍蝦」，蔚來歷史性扭虧

要聞盤點

1、隨著國際油價由高位顯著回落，加上市場密切關注美國、以色列與伊朗之間戰事的最新發展，美股周二(10日)表現反覆。美股三大指數收市個別發展，反映資金入市態度審慎。道指收市跌34.29點，或0.07%，報47706.51點；標普500指數跌14.51點，或0.21%，報6781.48點；納指升1.16點，或0.01%，報22697.1點。中國金龍指數上漲139點。日經期貨截至上午7時54分上升167點。

2、美國能源部長賴特於社交平台X發帖宣稱美軍成功護航一艘運油輪，但帖文隨後刪除。白宮新聞秘書萊維特澄清，海軍未護航任何船隻通過霍爾木茲海峽。

3、能源市場繼續劇烈波動，美國能源部長的帖子引發原油大跌，隨著該帖子被撤下，白宮否認護航消息，原油期貨今日亞洲早盤重拾升勢。

4、隨著霍爾木茲海峽交通幾近停滯，因儲油罐裝滿迫使產油國削減產量。知情人士透露沙特、阿聯酋、伊拉克及科威特合共石油減產最多670萬桶每日。

5、美國官員暗示對伊朗軍事行動正在升級，外交談判可能性微乎其微。德黑蘭稱目前沒有尋求停火。

6、中國官員認為白宮籌備特朗普訪華事宜過於倉促，擔心峰會無法觸及關鍵外交及安全問題。

7、法國巴黎銀行表示，若伊朗戰事升級，中國股市在亞洲市場的優勢可能擴大。

8、工信部專家提醒黨政機關、企事業單位及個人用戶審慎使用OpenClaw，國家互聯網應急中心提示四大嚴重安全風險。

9、香港貨幣及金融研究中心報告顯示，多間香港家族辦公室計劃未來三年增加對私募股權及數字資產的配置。

10、保監局一般業務部副總監趙偉洋表示，中東戰爭後全球高風險海域增加，環球戰爭險保費較戰前增長10倍。「航運專項風險池」戰爭險保費升幅介乎5至10倍。

11、英偉達(US.NVDA)計劃面向企業客戶推出開源人工智能平台「NemoClaw」，涉足AI代理領域以抗衡OpenAI收購的OpenClaw。

12、由馬斯克領軍的SpaceX傾向選擇納斯達克交易所進行IPO，並以盡早納入納斯達克100指數為先決條件，最快本月秘密提交SEC申請，擬6月上市集資500億美元。

13、甲骨文上季收入及盈利均超預期增長逾20%，並上調下財年指引，顯示人工智能算力需求幾無放緩跡象，股價盤後大漲近10%。

焦點股

蔚來(09866)

- 去年第四季首錄盈利1.2億人幣，預期今年首季收入增逾1倍

- 隔晚ADR收漲逾15%

AI應用股：智譜(02513)、騰訊(00700)

- 杭州蕭山、合肥高新區政府推出補貼措施，促OpenClaw類人工智能(AI)智能體發展。

- 國信通院專家警示安全風險，呼籲黨政機關審慎使用AI智能體

- 英偉達計劃推出NemoClaw

石油股：中海油(00883)、中石油(00857)及中石化(00386)

- 白宮否認護航油輪通過霍爾木茲海峽，原油期貨周三亞洲早盤重拾升勢

- 沙特、阿聯酋、伊拉克及科威特合共石油減產每日最多670萬桶。

比亞迪(01211)：

- 研究進軍F1賽事

華潤啤酒(00291)

- 料年利最多跌39%，白酒業務商譽減值或30億人幣

樂普生物(02157)

- 料去年轉賺至少2億元人幣，錄收入增長及一次性收益

- 胃癌藥獲阿斯利康啟三期臨床首例給藥，觸發里程碑款3.5億元

綠城中國(03900)

- 料去年盈利跌95%，計提資產減值損失

北海康成(01228)

- 藥明生物完成2億元增資入股成第二大股東

- 引發藥明生物關連交易披露四項獨家許可協議

博雷頓(01333)

- 擬2450萬人幣投資塞拉利昂金礦採礦商35%訂框架

金斯瑞(01548)

- 料去年盈轉虧最多5.8億美元，經調整淨利最多增3倍

加科思(01167)

- 去年虧損降至1.46億人幣不派息，收入跌65%



油金報價

紐約期油上升2.50%，報85.54美元/桶

布蘭特期油上升0.41%，報91.42美元/桶

黃金現貨上升0.03%，報5194.39美元/盎司

黃金期貨下跌0.78%，報5201.41美元/盎司

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽