AI龍蝦 | 上市公司都要養龍蝦，健康160引入OpenClaw做醫療數字員工

11/03/2026

AI龍蝦 | 上市公司都要養龍蝦，健康160引入OpenClaw做醫療數字員工

 

 

　　內地最近掀起一股養「AI龍蝦」熱潮，資金留意相關產業，已經有上市公司急不及待要追上這股風口。健康160(02656)公布，集團依託「平台+AI智能體+運營」的一體化模式，正為醫療機構逐步部署「醫療數字員工」系統，推動以OpenClaw為代表的AI智能體在醫療場景的落地應用。

 

　　公司指出，相關AI智能體已嵌入診前、診中及診後全流程，透過多智能體協作應用於患者管理、健康科普教育、高價值健康服務運營，以及病歷自動生成、醫保智能核算與科室台賬管理等場景，旨在減輕醫護人員行政負擔，使其更專注於核心診療工作。

 

　　在對外賦能的同時，集團亦將AI智能體全面引入內部營運，目前已應用於產品研發、內容產出及客戶服務體系，產品迭代周期已縮短超過60%。公司同時已完成OpenClaw的部署並持續完善相關應用，內部效率提升亦加快為醫療機構部署及交付系統的速度。

 

　　但在商業場景使用OpenClaw有資訊安全風險，健康160表示，集團始終堅持安全優先原則，所有對外及內部部署的AI智能體均由內部專業技術團隊進行全流程安全加固，確保系統運行安全及穩定。未來將憑藉醫患交互場景及平台化運營能力，持續探索OpenClaw等AI智能體在醫療健康領域的深度應用。

撰文：經濟通市場組

