  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯

盤前攻略｜戰事消息飄忽美股震盪平收，港股上方見阻力料兩萬六上下爭持

11/03/2026

　　美國總統特朗普指對伊朗戰事快將完結後，隔晚油價急挫，紐約期油更一度跌穿每桶80美元，整個歐美時段跌幅接近12%。隔晚美股早段延續戰事告終憧憬造好，但有傳伊朗已在霍爾木茲海峽設水雷後，特朗普馬上指揮軍隊打擊伊朗布雷船，憧憬破滅美股應聲回落，震盪後近平手收場；道指跌34點報47706，納指升1點報22697，標普跌14點報6781。

 

盤前攻略｜戰事消息飄忽美股震盪平收，港股上方見阻力料兩萬六上下爭持

（Shutterstock圖片）

 

*蔚來績後大升15％，騰訊ADR較港股再高逾4％*

 

　　中概股普遍造好；阿里巴巴升3.17％報136.85美元，拼多多升2.16％報104.86美元，京東升0.95％報27.73美元，百度升2.47％報125.50美元，小鵬升2.28％報18.87美元，理想跌0.39％報17.76美元，蔚來公布上季轉賺過億元人民幣後股價急飆15.38％報5.70美元，攜程跌1.04％報53.18美元，嗶哩嗶哩升1.61％報26.58美元。

 

　　ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高4.55％，折合578.7港元；美團(03690)ADR較港股低0.69％，折合78.6港元；小米(01810)ADR較港股高0.12％，折合33.7港元；友邦(01299)ADR較港股低0.48％，折合85.2港元；滙控(00005)ADR較港股低1.16％，折合133.7港元；港交所ADR較港股高0.04％，折合416.8港元。

 

*港股有短線挾淡動力，料日內先升後回*

 

　　昨晚恒指夜期升25點報25936，較現貨低水24點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25977，升30點，較恒指現貨高水17點，恒指開市料無方向。

 

　　美伊戰事消息反覆，一時「快將完結」一時又「打擊布雷船」，市場對特朗普是否能如願退場有所質疑，令美股升幅收窄。港股昨日急升逾500點後亦開始出現阻力，今日即市以26300為上方阻力；參考恒指牛熊證街貨分布，上日急升後引發熊倉大逃殺，約600點街貨區被一掃而空，但資金隨即上移部署，26000至26599約600點區域都有街貨新增，而最貼價26000至26099則淨增461張對應期指張數至1174張，同時為最多新增區域及最重貨區，料有可能成為短線上攻目標，料盤中有可能向上殺熊後才再於26300受阻回落，下方則以上升裂口底部25400為初步支持。

 

撰文：經濟通市場組

 

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02665

圖達通

11.030

異動股

00924

坤集團

0.212

異動股

00001

長和

60.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02665 圖達通
  • 11.030
  • 00924 坤集團
  • 0.212
  • 00001 長和
  • 60.050
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.044
  • 02025 瑞豐動力
  • 15.750
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 599.500
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.620
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 42.000
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.880
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 11.070
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 552.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.340
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 00005 滙豐控股
  • 133.000
報章貼士
  • 02338 濰柴動力
  • 30.300
  • 目標︰$36.00
  • 00763 中興通訊
  • 25.160
  • 目標︰$33.60
  • 02858 易鑫集團
  • 2.450
  • 目標︰$2.90
熱炒概念股
即時重點新聞

11/03/2026 17:00  《盤後部署》地緣政局未穩恒指二萬六得而復失，長汽成功出海股價見支持

11/03/2026 16:27  【中東戰火】伊朗媒體警告：美科技巨企或成潛在打擊目標

11/03/2026 16:13  恒指曾破兩萬六屠熊，全日倒跌61點收報25898，龍蝦概念急冷卻科技股先捧後回

11/03/2026 16:28  國泰航空：3月飛機航油價格已翻倍，很快公布上調燃油附加費詳情

11/03/2026 13:15  《異動股》國泰午後急升5%，去年多賺近一成勝預期，末息增派三成

11/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４８億元，買中海油沽騰訊

11/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升九置至增持目標價翻倍，德銀麥格理齊…

11/03/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８２７４，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國政協會議閉幕，銀行國企等傳被限制用OpenClaw新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股｜潤啤料去年少賺最多39%，仍獲大行力撐曾升近4%，內需股可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指曾破兩萬六屠熊，全日倒跌61點收報25898，龍蝦概念急冷卻科技股先捧後回新文章
品味生活
生活
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

中美成本結構變遷｜中國品牌定價優勢的重構與超越新文章
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

流量不夠？口碑來救！掌舖Boutir推廣聯盟功能，零成本打造自動化獲客引擎新文章
人氣文章

熱話 Feature

備戰DSE｜富豪酒店3大餐廳免費開放＋自助飲品小食＋WiFi＋充電位新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術節《卡拉瓦喬》 :光影之外的掙扎 新文章
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《無聲夜》：吳宇森的靜默殺戮美學
人氣文章

Fashion Feature

告別迷你時代！大容量手袋當道，Chanel到Balenciaga誰能裝下你的生活？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
遺體修復師面對宏福苑大火，最大的挑戰不是修復燒傷的遺體，而是陪家屬去認領遺體新文章
人氣文章
燒傷意外｜周星馳《美人魚》27歲女演員，玩噴火蛋糕嚴重燒傷恐毁容新文章
人氣文章
最佳免費養生法｜曬太陽3大益處，隔着玻璃曬有冇效？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 20:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/03/2026
神州經脈 | 全國政協會議閉幕，銀行國企等傳被限制用OpenClaw
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

【兩會焦點】政協會議閉幕，王滬寧：為「十五五」開好局起好步，...

11/03/2026 11:07

聚焦兩會2026

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區