盤前攻略｜戰事消息飄忽美股震盪平收，港股上方見阻力料兩萬六上下爭持

美國總統特朗普指對伊朗戰事快將完結後，隔晚油價急挫，紐約期油更一度跌穿每桶80美元，整個歐美時段跌幅接近12%。隔晚美股早段延續戰事告終憧憬造好，但有傳伊朗已在霍爾木茲海峽設水雷後，特朗普馬上指揮軍隊打擊伊朗布雷船，憧憬破滅美股應聲回落，震盪後近平手收場；道指跌34點報47706，納指升1點報22697，標普跌14點報6781。

（Shutterstock圖片）

*蔚來績後大升15％，騰訊ADR較港股再高逾4％*

中概股普遍造好；阿里巴巴升3.17％報136.85美元，拼多多升2.16％報104.86美元，京東升0.95％報27.73美元，百度升2.47％報125.50美元，小鵬升2.28％報18.87美元，理想跌0.39％報17.76美元，蔚來公布上季轉賺過億元人民幣後股價急飆15.38％報5.70美元，攜程跌1.04％報53.18美元，嗶哩嗶哩升1.61％報26.58美元。

ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高4.55％，折合578.7港元；美團(03690)ADR較港股低0.69％，折合78.6港元；小米(01810)ADR較港股高0.12％，折合33.7港元；友邦(01299)ADR較港股低0.48％，折合85.2港元；滙控(00005)ADR較港股低1.16％，折合133.7港元；港交所ADR較港股高0.04％，折合416.8港元。

*港股有短線挾淡動力，料日內先升後回*

昨晚恒指夜期升25點報25936，較現貨低水24點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25977，升30點，較恒指現貨高水17點，恒指開市料無方向。

美伊戰事消息反覆，一時「快將完結」一時又「打擊布雷船」，市場對特朗普是否能如願退場有所質疑，令美股升幅收窄。港股昨日急升逾500點後亦開始出現阻力，今日即市以26300為上方阻力；參考恒指牛熊證街貨分布，上日急升後引發熊倉大逃殺，約600點街貨區被一掃而空，但資金隨即上移部署，26000至26599約600點區域都有街貨新增，而最貼價26000至26099則淨增461張對應期指張數至1174張，同時為最多新增區域及最重貨區，料有可能成為短線上攻目標，料盤中有可能向上殺熊後才再於26300受阻回落，下方則以上升裂口底部25400為初步支持。

撰文：經濟通市場組

