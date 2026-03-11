  • 會員
異動股｜蔚來高開15％，上季扭虧首錄盈利賺過億，料今季交付增九成

11/03/2026

　　蔚來(09866)競價上限開盤，現價升15％，報43.86元，該股成交約21萬股，涉資939萬元。

 

異動股｜蔚來高開15％，上季扭虧首錄盈利賺過億，料今季交付增九成

（Shutterstock圖片）

 

　　蔚來公布，截至去年12月31日止第四季盈利1.2億元人民幣，首錄盈利，2024年同期虧損71億元人民幣，收入總額346億元人民幣，按年增75.9％、按季度增59％，毛利60.74億元人民幣，按年增1.6倍，按季增1倍，經營利潤8億元人民幣，2024年同期經營虧損60億元人民幣，稅前利潤3億元人民幣，2024年同期稅前虧損71億元人民幣。受季度業績刺激，蔚來ADR隔晚大漲超過15％。

 

　　去年第四季汽車銷售額約316億元，按年增80.9％，按季增64.6％。汽車毛利率18.1％，按年升5個百分點。展望今年第一季總交付量為8萬至8.3萬輛，按年增長90.1％至97.2％，預計收入總額介乎244.82億至251.76億元之間，按年增長約1.03至1.09倍。

 

*去年虧損降至156億元人民幣*

 

　　截至去年12月31日止全年，蔚來仍虧損155.7億元人民幣，但比2024年虧損226億元人民幣收窄，收入總額874.8億元人民幣，增長33.1%。毛利119.1億元人民幣，增長83.5％。毛利率為13.6％，升3.7個百分點。

 

　　現時，恒生指數報26112，升152點或升0.6％，主板成交近55億元。國企指數報8765，升55點或升0.6％。恒生科技指數報5104，升44點或升0.9％。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

