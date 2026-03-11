  • 會員
車股 | 蔚來上季首錄盈利賺過億，大行叫買飆逾15%可否追入？其他車股也可再吼？

11/03/2026

　　蔚來(09866)公布去年第四季首錄盈利，賺逾1億人民幣，收入增76%至346億人民幣，汽車毛利率升至18.1%，公司料今年首季交付量增最多97%，收入則增逾一倍，管理層又預告今年將推出3款新車，以豐富高端車矩陣。雖然蔚來早前已發盈喜，但其美股隔晚仍大漲15.38%報5.70美元，績後大行普遍看法正面均籲買入，蔚來今早(11日)於港股亦飆逾15%，但與52周高位約61元仍有大段距離，可否追入？其他車股也受帶動齊造好，可否再吼？

 

車股 | 蔚來上季首錄盈利賺過億，大行叫買飆逾15%可否追入？其他車股也可再吼？

（蔚來汽車官網截圖）

 

上季虧轉盈賺1.2億人幣收入增76%　去年虧損降至156億人幣   

 

　　蔚來公布，截至去年12月31日止第四季盈利1.2億人民幣，首錄盈利，2024年同期虧損71億人民幣；收入總額346億人民幣，按年增75.9%，按季增59%；毛利60.74億人民幣，按年增1.6倍，按季增1倍；經營利潤8億人民幣，2024年同期經營虧損60億人民幣，稅前利潤3億人民幣，2024年同期稅前虧損71億人民幣。

 

　　截至去年12月31日止全年，蔚來仍虧損155.7億人民幣，但比2024年虧損226億人民幣收窄，收入總額874.8億人民幣，增長33.1%。毛利119.1億人民幣，增長83.5%。毛利率為13.6%，升3.7個百分點，其中汽車銷售額768.8億元人民幣，增長32%，汽車毛利率14.6%，升2.3個百分點。截至去年12月31日，集團現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及長期定期存款459億人民幣。

 

料今年首季交付量增最多97%　收入增逾一倍

 

　　蔚來去年第四季汽車銷售額約316億人民幣，按年增80.9%，按季增64.6%。汽車毛利率18.1%，按年升5個百分點，按季升3.4個百分點。展望今年第一季總交付量為8萬至8.3萬輛，按年增長90.1%至97.2%，預計收入總額介乎244.82億至251.76億人民幣之間，按年增長約1.03至1.09倍。

 

　　蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，季度盈利印證公司的技術路線、產品及商業模式的核心競爭力，公司已進入發展的第三階段，開啟新一輪高速增長周期。他坦言，今年第一季汽車市場非常有挑戰，料整體按年小幅下跌，但相信新能源車銷售可持續增長，特別是純電車。即使1月及2月是行業傳統淡季，但公司首2個月的交付維持續長，有信心首季能達標。

 

李斌：年內將推3款新車　豐富高端車矩陣

 

　　李斌又指，蔚來上季交付12.48萬輛智能電動汽車，按年增長71.7%；蔚來、樂道和螢火蟲品牌季度交付量均創歷史新高，今年將聯合布局下沉市場，通過三品牌合一的SKY門店覆蓋更多地級市場。他預告，公司今年將推3款全新車型，運動型多用途車(SUV)旗艦ES9及樂道L80將在今年第二季上市，全新ES8五座SUV將在第三季上市，以豐富高端車的矩陣。

 

　　首席財務官曲玉補充，鋰、芯片等材料的漲價因素將在第一季開始反映，但ES8存量訂單和農曆新年假期後的訂單恢復情況不錯，加上3款全新車的毛利較高，其抗風險能力較強，相信首季汽車毛利率可維持去年第四季相若水平，會保持20億至25億人民幣的季度研發投入。

 

車股 | 蔚來上季首錄盈利賺過億，大行叫買飆逾15%可否追入？其他車股也可再吼？

（蔚來旗下品牌樂道官網截圖）

 

花旗：首季毛利率料達17.3%　維持目標價47.3元

 

　　花旗發表研究報告指，經過蔚來第四季業績會議及後續溝通後，預計公司今年首季折合毛利率可達17.3%，主要受惠於產品組合改善，車輛平均售價按季升6%，主要來自高端產品銷售增加，相關產品毛利率達20%至25%；消化之前電池庫存，使毛利率按季穩定上升2至3個百分點；進一步改善銷售、管理及研發開支。預計蔚來今年首季非公認會計準則淨虧損可控制在9億元人民幣以內，維持「買入」評級及港股目標價47.3元不變。

 

　　野村指，隨著蔚來過去兩季業務及財務表現均有改善，該行的看法轉趨正面，認為蔚來終於進入健康的業務周期。考慮到目前市場環境充滿挑戰及蔚來的業務進度，下調其2026及2027年交付量預測，但仍預期2025至2028年交付量的年均複合增長率為25%。因此，同期的收入增長年均複合增長率預測為21%。另一方面，將其2026及2027年的毛利率預測分別上調0.7及1.1個百分點，經營利潤率預測分別上調3.3及3.2個百分點，預期蔚來非公認會計準則經營利潤將於2026年達至盈虧平衡，將其美股評級上調至「買入」，目標價由8.4美元降至6.6美元。

 

摩通：季績符預期今年指引有驚喜　予美股目標價7美元

 

　　摩通稱，蔚來去年第四季業績大致符預期，並無重大驚喜，因公司已於2月公布初步經營溢利，該數字勝預期。儘管面對2026年第一季需求疲弱及成本上漲的行業不利因素，蔚來管理層對2026年銷量(增40%至50%，該行料增約30%)及全年非通用會計準則(non-GAAP)盈利的指引，對該行及市場預期而言仍是驚喜。在該行上周的業績預覽中，強調蔚來及小鵬汽車(09868)在4月北京車展前應會出現可觀的股價反彈。顯然，蔚來昨日(10日)在美股開市的初步股價反應顯示投資者正放眼2026年第一季的盈利低谷之外。

 

　　該行指，蔚來去年末季收入按年增長76%，主要受銷量增長72%帶動。預測公司2026年銷量將按年增長30%，2026年蔚來及樂道品牌下的五款大型SUV將是總銷量的關鍵貢獻者。車輛毛利率由2025年第三季的15%改善至18%，整體毛利率亦由前值14%升至18%。營運開支比率下降至約16%，受惠於有效的成本控制及期內市場推廣活動減少。整體而言，蔚來季度錄得純利約3億元人民幣，non-GAAP計純利則錄7億元人民幣，維持其美股「增持」評級，目標價7美元。

 

熊麗萍：蔚來業績能否持續向好成疑　對車股有保留不宜追入

 

車股 | 蔚來上季首錄盈利賺過億，大行叫買飆逾15%可否追入？其他車股也可再吼？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，個別車股業績可能有好轉，因為之前基數很低，而蔚來汽車銷售方面比人慢，一直以來股價表現和其他車股差不多，仍向下尋底。蔚來今次業績的確比預期好，但業績能否持續向好是一大問號。熊麗萍對汽車股仍有很大保留，故不會建議追入，不如留意自動駕駛相關股份。

 

　　她又指，蔚來今日應是借業績反彈，其他汽車股未必如此，因每間車企發展步伐不同，過去一段時間推出的新型號車也不同，蔚來汽車則稍為偏向高檔，內地人會覺得揸蔚來車「好型」，情況與其他以量為主車企有些分別，但不要追貨，若有貨反而可考慮減持，今日反映完業績，明日可能又慢慢回落。

 

　　蔚來半日升16.1%收報44.28元，成交4.64億元。其他新能源車股亦普遍造好，比亞迪(01211)升1.7%報98.6元，小鵬汽車升5.6%報76.35元，理想汽車(02015)升1.38%報70元，零跑(09863)升4.78%報42.96元。傳統車股亦普遍上升，吉利(00175)升8.59%報17.45元，廣汽(02238)升2.31%報3.54元，長汽(02333)升4.76%報12.98元。

 

車股 | 蔚來上季首錄盈利賺過億，大行叫買飆逾15%可否追入？其他車股也可再吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評蔚來及大市，立即重溫

 

 

