內需股｜潤啤料去年少賺最多39%，仍獲大行力撐曾升近4%，內需股可以點揀？

華潤啤酒(00291)發盈警，受白酒業務商譽減值影響，料去年盈利按年跌29.6%至38.6%，惟扣除減值影響後，盈利增幅約20%至32.8%，有大行指撇除商譽減值後盈利略勝預期，並消除不明朗因素，建議買入，潤啤今日(11日)早段曾升近4%至27.34元。值得留意，全國兩會上周召開，國務院總理李強在政府工作報告提到，今年要著力建設強大國內市場，堅持內需主導，將發2500億元人民幣特別國債支持消費品以舊換新，另內地近日公布2月居民消費價格(CPI)按年升1.3%創近三年高，但似乎未對內需股有太大刺激，是否仍可吼？當中可揀潤啤等啤酒股抑或其他類別？

潤啤料去年盈利跌最多39% 白酒業務商譽減值或30億人幣

華潤啤酒公布，預期截至去年12月31日止年度溢利約29.2億至33.5億元人民幣，按年減少約29.6%至38.6%。集團指，溢利減少主要由於期內商譽減值約27.9億至29.7億元人民幣所致，該減值乃於2023年收購中國白酒製造商貴州金沙窖酒酒業55.19%股權後被確認。商譽減值主要歸因於白酒市場需求疲軟，消費需求場景收縮，導致消費減少，進而影響了金沙酒業的業績表現及未來盈利預期。若剔除商譽減值這一非現金支出的影響，集團仍保持了正向增長。公告數據顯示，扣除減值影響後，集團淨利潤增幅約為20%至32.8%。

2022至2023年，華潤啤酒通過收購金沙酒業大舉進軍白酒賽道。數據顯示，白酒業務於2025年上半年未經審計營業額7.81億元人民幣，按年銳減34%，毛利率基本持平，未經審計之未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為2.18億元人民幣。華潤啤酒總裁趙春武此前曾在業績會上表示，啤白雙賦能這兩年取得了一定的成績，但效果未達到預期。

大摩：撇除商譽減值後盈利略勝預期 予目標價36元

大摩發表研究報告指，華潤啤酒發盈警，料去年純利最多跌39%，主要受累於對金沙酒業的商譽減值。撇除減值影響，集團純利則略高於該行預期。大摩認為，市場早已預期金沙減值，管理層對2026年業務前景及白酒資產的規劃將成為關注重點。根據最新渠道調查，集團旗下雪花啤酒及喜力啤酒今年至今的表現優於同業，予「增持」評級，目標價36元。

里昂則指，華潤啤酒料去年列帳盈利按年跌29.6%至38.6%，主要是白酒減值損失超出預期，料其減損損失佔其現有商譽餘額的16.6%至17.7%，反映收購金沙後白酒市場需求疲軟。若計及減損損失後，其調整後盈利按年升20%至33%，以中間數計稍勝該行及市場預期分別1%及3%。該行認為白酒減損高於預期有利於公司長遠發展，因為降低未來進一步減損的機會，同時料今年首兩個月銷售業績穩定，維持其目標價33.2元，評級為「跑贏大市」。

花旗：啤酒消費料隨休閒餐飲業復甦 潤啤仍屬首選予目標價38元

花旗稱，華潤啤酒白酒業務錄得27.9億至29.7億元人民幣的商譽減值虧損，遠超該行預期的3億元人民幣。考慮到公司估計的2025年呈報純利及花旗估計的一次性土地出售收益，預期公司2025年核心純利將介乎51億至53億元人民幣，較該行預測高出0%至6%。參考蒙牛(02319)的情況，其股價對公布2025年22億至24億元人民幣減值撥備作出正面反應，預期華潤啤酒股價今日表現正面。

由於中國啤酒的終端消費傾向於休閒餐飲餐廳，花旗預期中國啤酒消費將跟隨中國休閒餐飲行業銷售復甦。該行最近的中國酒精飲品調查亦為2026年中國啤酒行業展望提供正面啟示。華潤啤酒仍是該行中國消費行業的其中一隻首選「買入」股，目標價38元。行業次序維持不變，首選華潤啤酒，其次百威亞太(01876)，之後是青島啤酒(00168)。

美銀證券：商譽減值消除不明朗 予目標價35.6元

美銀證券指，在當前白酒下行周期中，對潛在商譽減值的擔憂一直是過去6個月的重大不明朗因素，該行視華潤啤酒盈警為消除疑慮的事件。此項減值約佔與金沙相關的70億元人民幣商譽的40%，規模較預期大。潤啤會否在2026年進一步計提減值，視乎白酒的基本面而定。至少目前而言，相信該金額已計入審慎假設。潤啤的核心啤酒業務維持健康，預期該分部收入及股東應佔純利將在2025年按年增長低單位數及超過10%，而渠道查驗顯示，在中國三大啤酒商中，華潤啤酒可能是2026年年初至今唯一錄得銷量正增長的公司。該行預期非現金減值對股息沒有影響，而2025年派息率將高於2024年(52%)。

基於三個關鍵原因，美銀證券維持潤啤「買入」評級，目標價35.6元：1) 華潤啤酒市場份額仍然在擴張，因其積極應對渠道碎片化及需求多元化；2) 該股在過去6個月是中國消費品板塊中明顯的落後股，隨著短期不明朗因素消除，預期股價將追落後；3) 看到三個催化劑可能推動第二季的潛在估值重評，包括餐飲渠道可能復甦、第二季屬旺季及6月世界盃。

內地將發2500億特別國債支持以舊換新 董明珠：促消費先要加工資穩就業

值得一提，十四屆全國人大四次會議上周四(5日)開幕，國務院總理李強作政府工作報告時提到，今年要著力建設強大國內市場。堅持內需主導，統籌促消費和擴投資，拓展內需增長新空間，更好發揮中國超大規模市場優勢。為此，要深入實施提振消費專項行動。促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債2500億元人民幣支持消費品以舊換新，優化政策實施機制。設立1000億元人民幣財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。擴大個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策支持領域，提高貼息上限，延長實施期限。此外，支持有條件的地方推廣中小學春秋假，落實職工帶薪錯峰休假制度。

全國人大代表、格力電器(深:000651)董事長董明珠日前接受《中國新聞網》「同心會客廳」採訪時表示，促消費首先要加工資，增加收入，更重要是解決就業問題。董明珠又表示，要把年輕人從繁瑣、笨重的工作中解放出來，幫助他們從操作工向技工角色轉變，「即使沒有互聯網技術，企業也要做這件事。有了互聯網比如AI技術，給我們帶來了更好的工具，這當然是一件好事」。

內地2月CPI按年升1.3%創近三年高 PPI跌幅收窄至0.9%

此外，國家統計局周一(9日)公布，今年2月全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.3%，升幅優於預期的0.8%，較1月擴大1.1個百分點，並創2023年1月以來最高；環比則漲1.0%，漲幅較1月擴大0.8個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.8%。從同比看，春節錯月疊加消費需求恢復影響，全國CPI漲幅擴大至近三年來最高。其中，服務價格上漲1.6%，漲幅比上月擴大1.5個百分點。飛機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格由上月下降轉為分別上漲29.1%、19.8%、12.5%和5.4%。食品價格由上月下降0.7%轉為上漲1.7%。

另今年2月全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降0.9%，降幅小於預期的1.2%，較1月進一步收窄0.5個百分點，並創2024年7月最小；環比上漲0.4%，漲幅與上月相同。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，受國際大宗商品價格上行，國內部分行業需求快速增長、宏觀政策持續顯效等因素影響，全國PPI環比上漲，同比降幅連續收窄。

郭家耀：若復甦出現內需股有重估空間 可揀啤酒股安踏百勝

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，最近內地公布2月CPI略好過預期，起碼打破通縮持續局面，對消費信心有些幫助，而內需股於去年第四季開始也慢慢走出谷底，雖然升幅不特別顯著，但起碼扭轉去年年中前持續下跌情況，這與它們的估值回調較多也有關係，以往很多內需股隨時20幾、30倍市盈率，現時很多回至10幾倍，當然現時內地消費市場的故事與以往有很大分別，以往受惠收入持續上升，有消費升級趨勢，內需股可享受此紅利，而現時消費降級仍是主導，亦有內捲問題。例如啤酒股以往整體銷量可能只有溫和增長，但透過品牌升級可在單價上提升，令毛利進一步上揚，業績仍有雙位數增長，近年則因消費升級扭轉而遇到困境，惟情況開始有止跌回穩跡象，市場期望亦大幅調低，反而在復甦真的出現時，它們有些重估空間。

郭家耀續指，啤酒股執行能力不會令人懷疑，以往整個宏觀經濟好的時間，它們無論在品牌提升及併購活動上都可交到表現，只不過現時大環境不配合，但當股價經過一輪調整後，已沒再探底，屬正面訊號，是其中一類可考慮的消費股。其次可考慮體育用品股，尤其安踏(02020)這一類，公司憑著多品牌出海策略，取得相當好的成績，最近亦繼續尋找併購機會，最新買了PUMA股權，只要宏觀逆境有些扭轉，市場就會即時再想起此類公司，其估值就有上調空間，有耐性的投資者不妨考慮。至於餐飲，內地仍是充分競爭的紅海市場，若從業績判斷，做大眾品牌的公司會較好，如百勝中國(09987)似乎已適應現時的經濟環境，最新交出了超預期業績，績後股價也升了不少，往後可能仍有一段時間消費力維持相對平穩，對此類大眾品牌仍然有利。百勝兩大主要品牌無論肯德基或Pizza Hut，開店目標明確，毛利亦穩定下來，應有繼續增長空間，特別是三四線城市仍未完全滲透。家電股則要相對謹慎，因補貼金額有些改變，且始終以舊換新政策已實行一段時間，換家電需求已提前消耗一部分，現時就算政策延續，未必會帶來爆發性增長。

潤啤今日升0.61%收報26.46元，青啤升0.77%報49.64元，百威亞太升0.13%報7.72元。其他內需股表現各異，海底撈(06862)跌3.79%收報16.51元，九毛九(09922)升0.53%報1.91元，百勝中國升0.43%報417.2元，安踏跌0.63%報79.45元，李寧(02331)跌2.06%報19.98元，特步國際(01368)升0.59%報5.12元，海爾智家(06690)跌0.08%報25.24元，美的集團(00300)升0.81%報86.65元，農夫山泉(09633)升0.13%報45.38元，蒙牛乳業跌0.99%報16.03元，康師傅(00322)升0.85%報13.13元，華潤飲料(02460)升0.1%報10.05元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

