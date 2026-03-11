港股 | 午市前瞻 | 港股試守兩萬六仍需捱過周末，後市寒暑表睇實一商品

美國總統特朗普再度釋放願意和伊朗談判的訊號，但與此同時美以聯軍再度加強對伊朗空襲力度，市場對伊朗局勢轉向觀望，隔晚美股波動不大，而亞太股市普遍上揚，至於港股早段順應AI概念炒作「龍蝦」熱潮，恒指曾升破兩萬六，但該位置仍見阻力又再失守，半日收報25981，升21點或不足0.1%，主板成交近1475億元。恒生中國企業指數報8724，升14點或0.2%。恒生科技指數報5073，升13點或0.3%。

李偉傑：油價維持85美元以下才對大市有利

隔晚美股先升後回，但港股反彈動力良好，恒指今早（11日）高開逾100點後維持於26000上下爭持。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，目前恒指上方阻力為26300，為早前頭肩頂頸線所在，至於後市能否獲得更大支持則要度過周末考驗，因為美國對伊行動通常都在周末發生，如本周末成功安然度過，戰事影響淡化，港股後市才會漸趨明朗。

李偉傑同樣以油價作為後市寒暑表，指若油價能維持於85美元以下，則美伊戰事帶來的通脹升溫風險可望回落，大市亦會有更大向上修復空間。

撰文：經濟通通訊社市場組

